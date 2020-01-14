FİNANS
  4. Borsa İstanbul 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul gün içinde 121 bin 40 puana ulaşarak 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü

Pozitif seyreden Borsa İstanbul gün içinde en yüksek seviyesi olan 121 bin 40 puana kadar yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,8 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştıDeniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı
Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruzBakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul, rekor,

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Acele edin, tükenmek üzere

Acele edin, tükenmek üzere

Denetimler sıklaştı!Kalite yüzde 100'e yaklaştı

Denetimler sıklaştı!Kalite yüzde 100'e yaklaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,2 milyar lira

Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,2 milyar lira

Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı

Deniz suyu sıcaklığı düştü; balık tezgahları doldu,taştı

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz

Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz

Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Tüketiciyi aldatan firmalara 'hapis cezası verilsin' çağrısı

Tüketiciyi aldatan firmalara 'hapis cezası verilsin' çağrısı

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.