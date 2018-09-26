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Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, borsada teknik bir sorun nedeniyle ara verilen işlemler saat 14.00'ten itibaren yeniden başladı.

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Borsa İstanbul, borsada teknik bir sorun nedeniyle ara verilen işlemler saat 14.00'dan itibaren yeniden başladı.

Arızanın meydana geldiği saate kadar yapılan işlemler geçerli olacak.

Borsa İstanbul'da işlemlere veri yayını kaynaklı sorun nedeniyle saat 10.32'de ara verilmişti.

Borsa İstanbul'un açıklamasında "Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" denilmişti.

Arızanın giderilmesiyle borsa yeniden işleme açıldı.

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borsa istanbul teknik sorun hisse Endeks

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Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Bankalarımız 3-4 saatliğine kilitlenip ucuz dolar satıyor. Borsamız kitlendi. Ama kriz yok... Kriz var diyeni hapse atarız aaahhhhhh. Ona göre
bu cümleyi syık kafayla mıkurdun merak ettim.
@ferit_kurtuldu_1974 saat 10:30 dan beridir kapalı. Bu yorum yayınlandığında bakalım saat kaç olacak ve halen açılmamış olacak. Bunlar neyin ayak sesleri acaba...
MYNET Olmazsa halimiz harap. İyi ki varsın haberimiz oluyor.
hadi Babayiğitler vurguna başlayın
dolar uçacak heralde
diyorum sabahtan beri ekran niye dondu
borsa iyiye gidiyor ya, yapın bakalım numaranızı.. ne kan emiciymiş bunlar.. yine vurgun yapacaklar.. el insaf, vicdan be..
dolar patlamasını olacak acaba
halk bankası gece yarısı dolar operasyonu sonrası merkez bankası oerasyonu derken şimdide borsa oerasyonu..birileri birilerine vurgun yapması için ortamı hazırlıyor ve bu işlerdende birileri nemalanıyor...vatandaşada asgari ücrete en asgari zam muhabbeti ile yalnızca umut düşüyor..
Kaç kişi dondurmadan ! zengin oldu dersiniz? Yoksa şirketlerden konkardo saldırısı mı var..?
Yiyin efendiler yiyin
Krizcik bunlar aldanmayın
her gün düşen 3-5 lotumuz var onuda hiç etmeyin hakkımı helal etmem
vardır yine gizli kapaklı işler babalar parayı vuruyor dur
Bu ulke de birileri her krizi firsata donusturup yolunu buluyo, umarim onlardan birini yasamiyoduruz. Bankalar ucuz dolar satmasi neden ozel bankalarda olmuyip kamu bankalarinda bu tur hatalar yapiliyo insan dusunmeden edemiyo... Allah hayir etsin
aynen
son yapılan anlaşma ile amerika'lılara bist'in altyapısını güçlendirme amacıyla ortaklığa gidilmişti.muhtemelen yiğit lider trump'ın talimatıyla dostumuz amerika'lıların numarası bu.
acaba teknik arızamı pek aklım yatmıyor malum iktidarımız belli gece yarısı bile dolar satan bankalarımız var buda öyle bir arıza olmasın
iyi seyirler
piyasa belirsizliği kaldırmaz açıklama yetersiz daha detaylı bilgi verilmeliydi piyasanın açılış zamanı verilmeliydi uzun zamandır takip ediyorum ilkdefa böyle bir durumla karşılaşıyorum kar yağışından dolayı çalışanların işe gidemesinden piyasa sabah açılmadığını gördüm ama bunu ilk defa görüyorum işin içinde başka bir iş olabilir
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