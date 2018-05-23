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Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul Grubu, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarını bugün itibariyle Türk Lirasına çevirdiğini açıkladı.

Kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığını belirten Borsa İstanbul, "Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz" denildi.

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Borsa İstanbul Grubundan yapılan döviz açıklaması şöyle:

Ülkemiz döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubunca yapılan değerlendirmeler neticesinde; ülkemizin 2017 yılında yakaladığı %7,4’lük büyüme rakamıyla G-20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olması, takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksinin 2017 yıl sonuna göre 2018 Şubat ayında 5,2 baz puan artarak 117,6 puana ulaşması, ihracatın 2017 yılında 2016 yılına göre %10,2 ve 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 oranında artış göstermesinin ihracattaki artış eğiliminin 2018 yılında da devam edeceğini işaret etmesi, dış ticaret açığının 2018 yılı başından itibaren kademeli düşüş göstererek 7,5 Milyar Dolardan 4,6 Milyar Dolara gerilemesi ve buna bağlı olarak aynı dönemde cari işlemler açığının da 7,7 Milyar Dolardan 4,8 Milyar Dolara gerilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliği neticesinde Şubat 2017’de %12,6 olan işsizlik oranının Şubat 2018 itibariyle %10,6’ya düşmesi, turizm gelirinin 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,3 artması gibi ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81,71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, tüm sektör ve şirket mali tablolarında da kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir.

Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz.

Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


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