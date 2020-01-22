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  4. Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 123.665,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,26 puan artarak 123.665,37 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500,00 - 124.000,00 bandında dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
güzel güzel ekonomi toparlaniyor
yapın haberleri yapın dış yatırımcı geliyor diye haberler de bir iki güne duser bizim de kurnaz para kazanmak istiyorum diyen ameleler de girdiği zaman borsa ya çakılıp giderler
şirketler lokavt kararı aliyo faturalar kol gibi geliyo market pazar el yakiyo vergilere kol gibi zamlar geliyo ama borsa güne rekorla basliyo
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