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Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki aşırı yükselişe Borsa İstanbul önlem alıyor. Veri hizmeti verdiği üyelerine dolar kurunu BİST, 4.35 olarak belirledi

Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Borsa İstanbul teknoloji hizmetleri ve veri dağıtımı için uygulanan tarifede değişikliğe gitti.

Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerinde doları 4.20 liraya sabitleyen BİST aşırı yükseliş karşısında Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında vereceği veri hizmetleri için doları 4.35 lira sabitledi.


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borsa bist dolar

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