Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Borsa İstanbul teknoloji hizmetleri ve veri dağıtımı için uygulanan tarifede değişikliğe gitti.
Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerinde doları 4.20 liraya sabitleyen BİST aşırı yükseliş karşısında Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında vereceği veri hizmetleri için doları 4.35 lira sabitledi.
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