Borsa İstanbul Swap Piyasası, 1 Ekim'de faaliyete geçecek

Borsa İstanbul bünyesinde kurulan swap piyasası, 1 Ekim'de faaliyete geçecek.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Borsa İstanbul AŞ ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin, swap piyasası kurulmasına ilişkin çalışmaları tamamladığı belirtildi.

Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak söz konusu pazarın kuruluş hazırlıklarına ilişkin ilk duyurunun 27 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Swap Piyasası, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından ilan edilen 20 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı kitapçığında Borsa İstanbul'un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasındadır. 1 Ekim'de faaliyete geçecek olan Borsa İstanbul Swap Piyasası'nın gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31 Mart 2019'a kadar gerçekleşen swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacaktır. Yeni piyasamızın ülkemiz ve sermaye piyasalarına hayırlı olmasını dileriz."



