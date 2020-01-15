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  4. Borsa, rekor sonrası geriledi

Borsa, rekor sonrası geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Borsa, rekor sonrası geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 120.873,32 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 121.804,10 puanla, gördüğü en yüksek seviye rekorunu kıran BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 550,02 puan azalarak 120.873,32 puana inerken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 düşüş kaydetti, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,46 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin haberlerin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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