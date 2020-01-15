FİNANS
  4. Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, 120.000 ve 119.400'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldıYüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Volkswagen gelmeden dolandırıcıları türedi

Volkswagen gelmeden dolandırıcıları türedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı

Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Motorin fiyatlarına 20 kuruş indirim

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi

Motorine indirim fiyatlara yansımayacak

Motorine indirim fiyatlara yansımayacak

Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.