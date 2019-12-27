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  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 188 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.692.602.019 1,46 Garanti Bankası 46.452.000.000 0,90 Akbank 42.744.000.000 0,83 Tüpraş 31.903.406.080 2,48 Enka İnşaat 31.400.000.000 0,85 Ereğli Demir Çelik 31.255.000.000 1,09 Turkcell 30.668.000.000 1,76 Bim Mağazalar 28.489.824.000 7,04 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,52 Türk Telekom 25.760.000.000 2,87 Ford Otosan 24.423.336.000 5,29 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,51 ASELSAN 22.423.800.000 1,88 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,51 Sabancı Holding 19.302.221.187 0,61 Türk Hava Yolları 19.251.000.000 0,51 Anadolu Efes 13.819.736.838 1,15 Arçelik 13.636.195.177 1,51 Tofaş Oto. Fab. 13.410.000.000 3,36 Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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