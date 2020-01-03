İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 182 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.478.730.415 1,48 Garanti Bankası 45.780.000.000 0,89 Akbank 41.288.000.000 0,80 Enka İnşaat 32.050.000.000 0,87 Tüpraş 31.452.651.520 2,45 Ereğli Demir Çelik 31.325.000.000 1,09 Turkcell 30.492.000.000 1,75 Bim Mağazalar 28.805.568.000 7,12 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,52 Türk Telekom 25.445.000.000 2,83 ASELSAN 24.829.200.000 2,08 Ford Otosan 24.212.790.000 5,24 İskenderun Demir Çelik 22.620.000.000 1,49 Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,51 Türk Hava Yolları 19.678.800.000 0,52 Sabancı Holding 19.649.089.856 0,62 Arçelik 14.311.923.382 1,59 Anadolu Efes 13.665.789.470 1,14 Vakıflar Bankası 13.425.000.000 0,44 Tofaş Oto. Fab. 13.200.000.000 3,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

