FİNANS
  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 166 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.920.832.844 1,46 Garanti Bankası 44.898.000.000 0,87 Akbank 40.352.000.000 0,78 Enka İnşaat 31.350.000.000 0,85 Tüpraş 31.051.980.800 2,42 Ereğli Demir Çelik 30.660.000.000 1,07 Turkcell 29.964.000.000 1,72 Bim Mağazalar 28.805.568.000 7,12 İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,51 ASELSAN 25.125.600.000 2,10 Türk Telekom 24.675.000.000 2,75 Ford Otosan 24.089.971.500 5,22 İskenderun Demir Çelik 21.982.000.000 1,45 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51 Sabancı Holding 19.220.605.030 0,60 Türk Hava Yolları 19.071.600.000 0,51 Arçelik 14.365.981.638 1,59 Anadolu Efes 13.511.842.102 1,12 Tofaş Oto. Fab. 13.220.000.000 3,31 Vakıflar Bankası 13.175.000.000 0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Bursa’da yılın ilk fuarı JunioshowBursa’da yılın ilk fuarı Junioshow
Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandıMahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

MB - TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

’Rekortmen’ başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

Mahkemeden emsal karar! Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

BCCT Başkanı Chris Gaunt’a Britanya İmparatorluğu Nişanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.