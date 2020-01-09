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  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.783.038.181 1,49 Garanti Bankası 50.064.000.000 0,97 Akbank 44.304.000.000 0,86 Enka İnşaat 32.550.000.000 0,88 Ereğli Demir Çelik 32.480.000.000 1,13 Turkcell 32.340.000.000 1,86 Tüpraş 31.327.441.920 2,44 İş Bankası (C) 30.014.799.900 0,55 Bim Mağazalar 29.522.064.000 7,29 Türk Telekom 26.880.000.000 2,99 ASELSAN 26.083.200.000 2,18 Ford Otosan 25.756.794.000 5,58 İskenderun Demir Çelik 22.591.000.000 1,49 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,53 Sabancı Holding 20.669.291.821 0,65 Türk Hava Yolları 19.665.000.000 0,52 Arçelik 14.514.641.843 1,61 Vakıflar Bankası 14.225.000.000 0,47 Anadolu Efes 14.174.999.996 1,18 Tofaş Oto. Fab. 13.790.000.000 3,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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