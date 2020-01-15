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  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.898.833.323 1,52 Garanti Bankası 50.946.000.000 0,99 Akbank 45.708.000.000 0,89 Enka İnşaat 32.750.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 32.585.000.000 1,13 Turkcell 31.900.000.000 1,84 Tüpraş 30.951.813.120 2,41 İş Bankası (C) 30.824.794.500 0,56 Bim Mağazalar 29.874.240.000 7,38 Türk Telekom 28.175.000.000 3,14 Ford Otosan 26.634.069.000 5,77 ASELSAN 26.174.400.000 2,19 Yapı ve Kredi Bank. 23.144.920.518 0,58 İskenderun Demir Çelik 22.765.000.000 1,50 Sabancı Holding 21.301.817.040 0,67 Türk Hava Yolları 20.286.000.000 0,54 Vakıflar Bankası 15.650.000.000 0,51 Anadolu Efes 14.613.157.891 1,21 Arçelik 14.582.214.664 1,62 Tofaş Oto. Fab. 13.590.000.000 3,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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