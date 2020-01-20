İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 420 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDKoç Holding54.623.243.9971,57Garanti Bankası51.660.000.0001,00Akbank46.280.000.0000,90Ereğli Demir Çelik34.125.000.0001,19Enka İnşaat32.750.000.0000,89İş Bankası (C)32.444.783.7000,59Turkcell31.878.000.0001,83Tüpraş30.526.100.4802,38Bim Mağazalar30.056.400.0007,43Türk Telekom27.965.000.0003,11Ford Otosan26.862.160.5005,82Aselsan26.334.000.0002,21Yapı ve Kredi Bank.25.510.094.8780,63İskenderun Demir Çelik23.693.000.0001,56Sabancı Holding21.261.008.9610,67Türk Hava Yolları20.934.600.0000,56Vakıflar Bankası16.700.000.0000,55Anadolu Efes15.157.894.7331,26Arçelik14.974.137.0231,66Tofaş Oto. Fab.14.590.000.0003,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

