FİNANS
  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 54.521.808.075 1,57 Garanti Bankası 51.366.000.000 1,00 Akbank 46.280.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 34.265.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.050.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.219.785.200 0,59 Turkcell 31.944.000.000 1,84 Tüpraş 30.450.974.720 2,37 Bim Mağazalar 29.959.248.000 7,40 Türk Telekom 27.790.000.000 3,09 Ford Otosan 27.002.524.500 5,85 Aselsan 26.334.000.000 2,21 Yapı ve Kredi Bank. 25.172.212.826 0,63 İskenderun Demir Çelik 23.780.000.000 1,57 Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67 Türk Hava Yolları 20.810.400.000 0,55 Vakıflar Bankası 16.875.000.000 0,55 Anadolu Efes 15.193.421.049 1,26 Arçelik 14.933.593.331 1,66 Tofaş Oto. Fab. 14.400.000.000 3,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldıYozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri,

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti

KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2020'de maaşlara ne kadar zam bekleniyor?

İşte 2020 zam oranı

Küresel petrol piyasasına Hafter hareketliliği

Küresel petrol piyasasına Hafter hareketliliği

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.