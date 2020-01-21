İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 460 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DDKoç Holding53.862.474.5821,55Garanti Bankası51.324.000.0001,00Akbank46.228.000.0000,90Ereğli Demir Çelik34.195.000.0001,19Enka İnşaat33.050.000.0000,90İş Bankası (C)32.309.784.6000,59Turkcell31.834.000.0001,83Tüpraş30.400.890.8802,37Bim Mağazalar29.534.208.0007,30Türk Telekom27.580.000.0003,07Ford Otosan27.142.888.5005,88Aselsan26.220.000.0002,20Yapı ve Kredi Bank.25.594.565.3910,64İskenderun Demir Çelik23.925.000.0001,58Sabancı Holding21.240.604.9220,67Türk Hava Yolları20.424.000.0000,54Vakıflar Bankası17.100.000.0000,56Anadolu Efes15.074.999.9961,25Arçelik14.933.593.3311,66Tofaş Oto. Fab.14.350.000.0003,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

