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  4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 424 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 54.217.500.309 1,56 Garanti Bankası 52.164.000.000 1,01 Akbank 46.280.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 34.230.000.000 1,19 Enka İnşaat 33.250.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.894.780.700 0,60 Turkcell 32.626.000.000 1,88 Tüpraş 30.626.268.160 2,39 Bim Mağazalar 29.862.096.000 7,38 Türk Telekom 28.105.000.000 3,13 Ford Otosan 26.932.342.500 5,83 ASELSAN 26.334.000.000 2,21 Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,64 İskenderun Demir Çelik 23.722.000.000 1,56 Sabancı Holding 21.281.413.000 0,67 Türk Hava Yolları 20.493.000.000 0,55 Vakıflar Bankası 17.275.000.000 0,57 Anadolu Efes 15.371.052.627 1,28 Arçelik 14.960.622.459 1,66 Tofaş Oto. Fab. 14.480.000.000 3,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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