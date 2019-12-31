Borsa yılı rekorla tamamladı

Endeks, 329 puanlık azalışla 114 bin 424 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.

Borsa yarın resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.

