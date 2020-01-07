Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,30 19,15 -4,44 Arçelik 21,02 21,38 -1,68 Aksigorta 6,12 6,20 -1,29 Pegasus 79,40 80,20 -1,00 Anadolu Hayat Emek. 6,50 6,56 -0,91 Koç Holding 19,93 20,08 -0,75 Logo Yazılım 56,20 56,50 -0,53 Tüpraş 122,80 123,40 -0,49 Koza Madencilik 10,66 10,71 -0,47 İpek Doğal Enerji 9,15 9,17 -0,22 Alkim Kimya 37,18 37,26 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

