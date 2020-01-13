Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 24,60 24,94 -1,36 Logo Yazılım 56,55 57,30 -1,31 Eczacıbaşı İlaç 3,89 3,92 -0,77 Gözde Girişim 5,36 5,40 -0,74 Alarko GMYO 95,45 96,05 -0,62 Tofaş Oto. Fab. 26,86 27,02 -0,59 Bim Mağazalar 48,30 48,56 -0,54 Gübre Fabrik. 8,82 8,85 -0,34 Turkcell 14,46 14,49 -0,21 Eczacıbaşı Yatırım 10,54 10,56 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

