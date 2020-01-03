FİNANS
  4. Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,98 3,32 19,88 Gözde Girişim 5,28 5,14 2,72 Vestel 13,27 12,94 2,55 Bim Mağazalar 47,44 46,50 2,02 İpek Doğal Enerji 8,89 8,73 1,83 Tümosan Motor ve Traktör 6,56 6,46 1,55 Otokar 162,70 161,00 1,06 ASELSAN 21,78 21,60 0,83 Arçelik 21,18 21,10 0,38 Anadolu Efes 23,08 23,06 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Borsa haftayı düşüşle tamamladıBorsa haftayı düşüşle tamamladı
Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Altın fiyatları uçtu!

Altın fiyatları uçtu!

Tapu devri işlemlerinde yeni dönem

Tapu devri işlemlerinde yeni dönem

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”

Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak

ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak

Merkez Bankası döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyon uygulayacak

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

“Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım”

“Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.