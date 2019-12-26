Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,85 0,90 -5,56 Çelebi 107,30 113,50 -5,46 Vestel 13,86 14,32 -3,21 İpek Doğal Enerji 7,98 8,22 -2,92 Koza Madencilik 10,25 10,53 -2,66 İhlas Gayrimenkul 1,10 1,13 -2,65 İttifak Holding 3,85 3,95 -2,53 Galatasaray Sportif 2,19 2,24 -2,23 Gersan Elektrik 3,32 3,39 -2,06 Albaraka Türk 1,44 1,47 -2,04 Polisan Holding 3,05 3,11 -1,93 Tümosan Motor ve Traktör 6,74 6,87 -1,89 Çemaş Döküm 1,56 1,59 -1,89 Zorlu Enerji 1,70 1,73 -1,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 0,62 -1,61 Kerevitaş Gıda 3,15 3,20 -1,56 Sasa Polyester 7,60 7,72 -1,55 Metro Holding 1,38 1,40 -1,43 Alarko GMYO 89,35 90,55 -1,33 Şişe Cam 5,30 5,37 -1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

