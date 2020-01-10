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  4. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,58 -5,81 İpek Doğal Enerji 8,63 8,97 -3,79 Koza Madencilik 10,34 10,64 -2,82 İş GMYO 1,82 1,87 -2,67 Koza Altın 77,60 79,25 -2,08 Tofaş Oto. Fab. 27,02 27,58 -2,03 Kartonsan 427,00 435,80 -2,02 Vestel 14,15 14,41 -1,80 İş Y. Men. Değ. 4,56 4,64 -1,72 Gözde Girişim 5,40 5,49 -1,64 Turkcell 14,49 14,70 -1,43 Güneş Sigorta 2,13 2,16 -1,39 Anadolu Efes 23,62 23,94 -1,34 Pegasus 78,10 79,10 -1,26 Deva Holding 8,82 8,93 -1,23 Enka İnşaat 6,43 6,51 -1,23 Logo Yazılım 57,30 58,00 -1,21 Klimasan Klima 18,07 18,27 -1,09 Alarko Holding 5,91 5,97 -1,01 İş Fin.Kir. 3,99 4,03 -0,99(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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