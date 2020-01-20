Borsada en çok değer kaybeden hisseler,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,34 18,74 -2,13 Tat Gıda 7,27 7,42 -2,02 Türk Traktör 58,15 59,15 -1,69 Odaş Elektrik 2,58 2,62 -1,53 Aksigorta 6,77 6,86 -1,31 Yataş 8,70 8,80 -1,14 MLP Sağlık 16,46 16,64 -1,08 Çelebi 104,30 105,40 -1,04 Hektaş 9,82 9,92 -1,01 Brisa 8,97 9,06 -0,99 Sabancı Holding 10,45 10,54 -0,85 Coca Cola İçecek 43,70 44,06 -0,82 Türk Telekom 7,94 8,00 -0,75 Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68 Gözde Girişim 5,14 5,17 -0,58 Bim Mağazalar 49,34 49,54 -0,40 Otokar 165,40 166,00 -0,36 Eczacıbaşı Yatırım 10,74 10,77 -0,28 Erbosan 25,50 25,56 -0,23 TAV Havalimanları 28,82 28,88 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

