Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 14,36 14,59 -1,58 Türk Hava Yolları 14,88 15,08 -1,33 Kerevitaş Gıda 3,39 3,43 -1,17 Migros Ticaret 26,34 26,64 -1,13 İş GMYO 1,86 1,88 -1,06 İpek Doğal Enerji 8,81 8,90 -1,01 Turcas Petrol 3,19 3,22 -0,93 Gübre Fabrik. 8,51 8,59 -0,93 Karel Elektronik 17,44 17,59 -0,85 Vestel 14,37 14,48 -0,76 Bizim Mağazaları 11,92 12,00 -0,67 Sasa Polyester 8,01 8,06 -0,62 Yataş 8,65 8,70 -0,57 Akbank 8,85 8,90 -0,56 Petkim 4,09 4,11 -0,49 Koç Holding 21,40 21,50 -0,47 Enka İnşaat 6,58 6,61 -0,45 Aksigorta 6,75 6,77 -0,30 Trakya Cam 3,57 3,58 -0,28 Anadolu Cam 4,66 4,67 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

