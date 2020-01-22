Borsada en çok değer kazanan hisseler,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,04 8,81 13,96 Gübre Fabrik. 9,04 8,51 6,23 Kartonsan 460,50 433,90 6,13 MLP Sağlık 18,15 17,17 5,71 Koza Madencilik 11,17 10,66 4,78 Alkim Kimya 45,58 43,64 4,45 Batı Çimento 3,90 3,75 4,00 Doğuş Otomotiv 12,03 11,72 2,65 Koza Altın 80,20 78,50 2,17 Enka İnşaat 6,72 6,58 2,13 T. Halk Bankası 7,07 6,93 2,02 Tekfen Holding 20,34 20,00 1,70 Odaş Elektrik 1,97 1,94 1,55 Brisa 9,31 9,17 1,53 Anadolu Efes 25,98 25,62 1,41 Deva Holding 9,74 9,62 1,25 Logo Yazılım 62,30 61,55 1,22 Bursa Çimento 6,53 6,49 0,62 Aksigorta 6,79 6,75 0,59 Albaraka Türk 1,75 1,74 0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

