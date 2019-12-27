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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,87 -2,09 -4,10 Acıpayam Selüloz 6,32 0,16 97,82 Adana Çimento (A) 8,30 0,48 74,50 Adana Çimento (B) 5,93 -0,67 83,84 Adana Çimento (C) 2,22 -1,33 80,33 Adel Kalemcilik 14,97 -1,58 45,72 Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -0,52 -17,52 Afyon Çimento 6,44 -2,57 40,31 Ak Enerji 1,06 -1,85 68,25 Akbank 8,22 -0,36 39,68 Akçansa 9,98 -0,20 52,55 Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 2,30 10,45 Akfen GMYO 4,07 -0,73 146,67 Akın Tekstil 14,15 -0,07 56,10 Akiş GMYO 3,97 1,02 74,20 Akmerkez GMYO 23,54 -0,68 63,09 Aksa 13,62 -0,58 105,29 Aksa Enerji 3,93 -1,50 46,64 Aksigorta 5,94 1,19 89,21 Aksu Enerji 14,62 0,97 89,38 Alarko Carrıer 60,40 0,17 53,46 Alarko GMYO 87,60 -1,96 107,47 Alarko Holding 5,98 -0,50 206,62 Albaraka Türk 1,52 5,56 38,47 Alcatel Lucent Teletaş 11,85 -1,50 105,73 Alkim Kağıt 5,49 -0,36 52,75 Alkim Kimya 38,00 -1,04 76,41 Altınyağ 0,42 2,44 -4,55 Altınyunus Çeşme 9,99 0,50 222,12 Anadolu Cam 4,29 -1,38 67,27 Anadolu Efes 23,34 0,78 16,27 Anadolu Grubu Holding 17,63 -0,40 73,96 Anadolu Hayat Emek. 7,02 -0,14 23,28 Anadolu Isuzu 13,15 -5,05 112,78 Anadolu Sigorta 4,66 0,65 18,71 Anel Elektrik 3,15 0,64 94,44 Arçelik 20,18 0,70 27,80 Arena Bilgisayar 7,35 -0,68 66,67 Armada Bilgisayar 15,53 0,26 67,17 Arsan Tekstil 3,55 -1,39 119,14 Artı Yatırım Holding 0,81 -2,41 -6,90 Aselsan 19,67 0,00 -17,66 Aslan Çimento 43,26 0,70 53,62 Ata GMYO 4,32 -0,46 7,73 Atakule GMYO 1,91 -1,04 45,15 Atlantis Yatırım Holding 0,99 -1,00 450,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 67,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,99 0,29 92,55 Avrasya GMYO 1,48 0,00 68,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 -1,12 63,89 Avrasya Stratejik GMYF 1.285,40 0,00 3,14 Avrupa Yatırım Holding 1,54 0,00 -36,63 Ayen Enerji 3,49 -0,57 93,82 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,99 0,00 44,69 Aygaz 12,65 0,08 27,21 Bagfaş 16,55 4,15 243,36 Bak Ambalaj 7,34 -2,39 55,90 Balatacılar Balatacılık 1,03 9,57 212,12 Bantaş Ambalaj 2,51 -2,33 100,00 Banvit 18,98 2,76 75,90 Baştaş Başkent Çimento 2,57 -0,39 27,23 Batı Çimento 3,32 -0,60 37,76 Batısöke Çimento 1,31 0,77 20,18 Bera Holding 3,88 2,11 88,35 Berkosan Yalıtım 2,79 0,36 54,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 -1,87 62,35 Beyaz Filo 3,14 -0,32 15,02 Bilici Yatırım 4,16 2,97 228,97 Bim Mağazalar 46,92 0,13 11,99 Birko Mensucat 0,35 2,94 16,67 Birlik Mensucat 1,14 -0,87 -2,56 Bizim Mağazaları 10,96 0,09 63,94 Bolu Çimento 4,75 3,04 53,83 Bomonti Elektrik 1,30 0,00 170,83 Borusan Mannesmann 11,40 0,18 62,64 Borusan Yat. Paz. 60,45 -4,58 66,86 Bosch Fren Sistemleri 298,30 5,78 95,26 Bossa 8,13 -1,45 93,38 Brisa 9,19 2,34 45,18 Burçelik 5,71 0,35 77,88 Burçelik Vana 8,16 7,37 451,35 Bursa Çimento 5,98 1,01 35,91 Carrefoursa 4,66 -0,85 33,91 Ceo Event Medya 8,12 0,00 Coca Cola İçecek 39,04 3,83 32,05 Cosmos Yat. Holding 2,11 2,93 117,53 Credıtwest Faktorıng 2,61 0,00 150,96 Çelebi 106,40 -0,84 82,36 Çelik Halat 6,60 -1,93 22,16 Çemaş Döküm 1,54 -1,28 102,63 Çemtaş 8,17 -0,61 36,99 Çimbeton 42,10 11,20 47,20 Çimentaş 14,50 2,47 14,17 Çimsa 8,99 -0,88 19,07 Çuhadaroğlu Metal 3,19 0,00 79,21 Dagi Giyim 2,50 -1,96 101,61 Dagi Yatırım Holding 2,28 1,79 125,74 Dardanel 3,49 5,76 217,27 Datagate Bilgisayar 7,82 -1,88 82,71 Demısaş Döküm 3,54 -0,84 54,07 Denge Holding 1,39 -0,71 19,83 Deniz GMYO 4,87 2,96 60,20 Denizli Cam 8,24 -2,37 58,22 Derimod 6,87 -0,58 144,54 Derlüks Deri 4,08 -1,21 Desa Deri 4,36 -0,23 152,02 Despec Bilgisayar 4,14 -0,96 51,56 Deva Holding 8,94 0,68 171,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 7,59 8,97 Ditaş Doğan 9,98 1,63 94,96 DO-CO 555,00 2,85 17,11 Doğan Burda 6,25 9,46 107,64 Doğan Holding 1,83 -1,08 96,50 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -2,44 31,15 Doğusan 2,10 -1,41 -2,98 Doğuş GMYO 4,52 -2,38 114,22 Doğuş Otomotiv 9,58 -2,15 135,56 Döktaş Dökümcülük 47,50 1,71 482,82 Duran Doğan Basım 14,05 1,52 175,49 Dyo Boya 4,83 1,05 66,55 Eczacıbaşı İlaç 3,68 -1,08 51,72 Eczacıbaşı Yatırım 10,11 -1,27 57,91 Edip Gayrimenkul 1,40 1,45 81,82 Ege Endüstri 552,00 0,00 77,41 Ege Gübre 48,60 5,33 134,93 Ege Profil 12,02 0,75 43,14 Ege Seramik 3,69 0,27 24,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -9,52 192,31 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 -2,27 79,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 0,00 140,00 Egeplast 11,78 5,27 206,77 Ekiz Kimya 0,63 3,28 90,91 Emek Elektrik 1,60 -1,23 63,27 Eminiş Ambalaj 1,54 -1,28 31,62 Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -1,14 Enerjisa Enerji 7,55 -2,20 60,35 Enka İnşaat 6,28 -0,32 44,77 Erbosan 25,10 1,13 65,08 Ereğli Demir Çelik 8,93 1,36 46,35 Ersu Gıda 2,03 0,00 120,65 Escort Teknoloji 1,39 0,72 82,89 Etiler Gıda 2,43 0,00 14,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 -1,26 123,02 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -0,80 95,29 Euro Yat. Ort. 1,18 0,00 88,32 Euro Yatırım Holding 1,53 0,00 178,18 Fenerbahçe Futbol 15,25 -1,10 120,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,42 -0,45 66,17 F-M İzmit Piston 45,52 -15,07 196,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,56 -5,74 391,23 Ford Otosan 69,60 1,53 49,19 Formet Çelik Kapı 3,10 0,00 207,87 Frigo Pak Gıda 13,10 0,08 670,59 Galatasaray Sportif 2,14 -2,28 72,58 Garanti Bankası 11,06 0,27 38,94 Garanti Faktoring 3,81 -0,78 92,42 Garanti Yat. Ort. 1,07 0,00 46,10 Gedik Y. Men. Değ. 5,65 -1,57 85,04 Gedik Yatırım Holding 7,82 -3,10 232,77 Gediz Ambalaj 6,63 0,45 63,93 Gentaş 2,17 1,40 58,09 Gersan Elektrik 3,28 -1,20 34,41 Global Men. Değ. 1,88 1,62 300,00 Global Yat. Holding 4,77 -0,63 59,53 Good-Year 4,05 -0,49 22,05 Göltaş Çimento 17,54 1,21 43,24 Gözde Girişim 5,06 3,90 89,51 GSD Denizcilik 2,47 -0,40 114,78 GSD Holding 1,48 8,03 85,00 Gübre Fabrik. 8,81 -0,23 197,64 Güler Yat. Holding 1,92 1,05 79,44 Güneş Sigorta 2,24 -1,32 59,75 Halk GMYO 1,19 -0,83 84,98 Halk Sigorta 1,94 -0,51 119,82 Hatay Tekstil 6,86 -0,29 98,94 Hedef Girişim 2,49 12,16 114,66 Hektaş 7,82 0,13 131,18 HUB Girişim 13,37 -0,96 611,17 Hürriyet Gzt. 1,11 1,83 19,35 ICBC Turkey Bank 5,29 -1,86 7,30 İdealist Danışmanlık 3,32 0,91 -43,19 İdealist GMYO 3,13 2,96 92,02 İhlas Ev Aletleri 2,69 2,67 723,57 İhlas Gayrimenkul 1,09 -0,91 16,01 İhlas Gazetecilik 4,74 -1,25 677,05 İhlas Holding 0,87 2,35 171,88 İhlas Yayın Holding 0,91 0,00 175,76 İndeks Bilgisayar 9,55 -1,14 71,50 Info Yatırım 6,99 14,97 578,64 İntema 9,30 4,14 55,08 İpek Doğal Enerji 7,89 -1,13 46,93 İskenderun Demir Çelik 7,93 -0,13 69,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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