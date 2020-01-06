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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 -7,82 -11,29 Acıpayam Selüloz 5,86 -4,87 -8,01 Adana Çimento (A) 9,12 -4,20 -6,08 Adana Çimento (B) 6,55 -3,39 -8,13 Adana Çimento (C) 1,96 -5,77 -12,11 Adel Kalemcilik 13,89 -6,02 -11,53 Adese Alışveriş Ticaret 1,72 -7,03 -10,42 Afyon Çimento 5,71 -6,24 -9,08 Ak Enerji 0,93 -7,92 -14,68 Akbank 7,68 -3,27 -5,30 Akçansa 9,08 -3,40 -9,56 Akdenız Güvenlık Hız. 1,86 -4,12 -11,85 Akfen GMYO 4,05 -3,11 0,00 Akın Tekstil 13,16 -4,43 -4,57 Akiş GMYO 3,75 -2,85 -7,18 Akmerkez GMYO 23,02 -1,46 -2,79 Aksa 13,07 -2,24 -4,60 Aksa Enerji 3,63 -4,47 -4,47 Aksigorta 6,20 -0,32 1,81 Aksu Enerji 15,20 1,13 2,22 Alarko Carrıer 57,90 -0,43 -3,50 Alarko GMYO 96,40 13,55 5,01 Alarko Holding 5,74 -1,71 -3,53 Albaraka Türk 1,52 -1,30 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 11,17 -5,26 -7,23 Alkim Kağıt 5,23 -3,68 -6,27 Alkim Kimya 37,26 -1,43 -2,77 Altınyağ 0,40 -2,44 -2,44 Altınyunus Çeşme 10,09 -0,10 1,00 Anadolu Cam 4,05 -4,71 -7,11 Anadolu Efes 22,40 -2,95 -2,95 Anadolu Grubu Holding 16,50 -3,17 -6,20 Anadolu Hayat Emek. 6,56 -4,09 -4,09 Anadolu Isuzu 11,24 -3,02 -7,64 Anadolu Sigorta 4,45 0,00 1,14 Anel Elektrik 2,94 -3,92 -8,41 Arçelik 21,38 0,94 2,59 Arena Bilgisayar 9,35 0,43 24,17 Armada Bilgisayar 14,70 -6,37 -10,31 Arsan Tekstil 3,39 -2,87 -5,31 Artı Yatırım Holding 0,96 7,87 18,52 Aselsan 22,08 1,38 5,44 Aslan Çimento 35,48 -3,32 -11,21 Ata GMYO 4,47 -1,54 -1,32 Atakule GMYO 1,67 -7,73 -13,02 Atlantis Yatırım Holding 0,92 -5,15 -8,00 Atlas Yat. Ort. 1,32 -6,38 -8,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,04 0,65 0,72 Avrasya GMYO 1,41 -4,08 -6,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,73 -3,35 -4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.287,30 0,09 0,11 Avrupa Yatırım Holding 1,47 -2,65 -4,55 Ayen Enerji 3,37 0,00 -2,88 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,00 -2,44 -8,68 Aygaz 12,70 -0,94 -1,09 Bagfaş 15,85 -4,92 -5,77 Bak Ambalaj 6,40 -6,57 -12,93 Balatacılar Balatacılık 1,63 9,40 31,45 Bantaş Ambalaj 2,21 -7,53 -12,30 Banvit 17,14 -3,92 -7,70 Baştaş Başkent Çimento 2,55 1,59 -1,54 Batı Çimento 3,62 -9,05 9,37 Batısöke Çimento 1,31 -3,68 0,00 Bera Holding 3,38 -7,90 -12,21 Berkosan Yalıtım 2,43 -6,18 -11,31 Beşiktaş Futbol Yat. 2,31 -5,71 -5,71 Beyaz Filo 2,99 -3,24 -5,38 Bilici Yatırım 4,64 0,43 6,18 Bim Mağazalar 47,48 0,08 1,76 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -9,68 Birlik Mensucat 1,05 -7,08 -7,89 Bizim Mağazaları 10,35 -5,22 -7,34 Bolu Çimento 4,32 -3,36 -8,09 Bomonti Elektrik 1,17 -7,14 -8,59 Borusan Mannesmann 10,80 -3,14 -5,68 Borusan Yat. Paz. 57,35 -0,52 -7,28 Bosch Fren Sistemleri 296,00 5,08 2,10 Bossa 7,31 -5,31 -9,31 Brisa 8,73 -6,43 -8,20 Burçelik 5,35 -4,29 -7,92 Burçelik Vana 10,16 6,39 4,63 Bursa Çimento 5,80 -4,76 -6,90 Carrefoursa 4,99 -6,03 5,94 Ceo Event Medya 8,14 -0,49 -1,21 Coca Cola İçecek 36,90 -2,12 -4,65 Cosmos Yat. Holding 1,90 -4,52 -6,86 Credıtwest Faktorıng 2,80 -7,89 -2,78 Çelebi 97,00 -3,39 -5,00 Çelik Halat 6,07 -3,65 -6,62 Çemaş Döküm 1,32 -9,59 -13,16 Çemtaş 7,78 -5,35 -6,04 Çimbeton 38,72 -5,97 -6,16 Çimentaş 13,47 -5,67 -10,20 Çimsa 8,89 -2,09 -2,09 Çuhadaroğlu Metal 2,87 -5,28 -10,03 Dagi Giyim 2,80 12,45 12,00 Dagi Yatırım Holding 2,51 14,61 11,06 Dardanel 4,03 -0,25 6,33 Datagate Bilgisayar 7,60 -4,52 -2,69 Demısaş Döküm 3,20 -4,48 -8,05 Denge Holding 1,29 -4,44 -5,84 Deniz GMYO 5,00 -3,29 -0,99 Denizli Cam 7,68 -6,00 -7,91 Derimod 6,67 -4,30 -6,58 Derlüks Deri 3,49 -8,40 -14,46 Desa Deri 3,89 -8,69 -14,32 Despec Bilgisayar 3,94 -5,74 -7,08 Deva Holding 8,38 -4,56 -6,79 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28 Ditaş Doğan 8,53 -6,47 -10,77 DO-CO 565,00 -0,53 0,18 Doğan Burda 5,34 -5,65 -12,03 Doğan Holding 1,81 -1,63 -1,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 -7,74 -6,06 Doğusan 1,88 -6,47 -9,62 Doğuş GMYO 4,14 -5,26 -8,61 Doğuş Otomotiv 8,71 -4,29 -8,51 Döktaş Dökümcülük 49,00 -5,77 -9,18 Duran Doğan Basım 15,54 -3,66 10,68 Dyo Boya 4,70 -4,47 -4,08 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -2,45 -3,50 Eczacıbaşı Yatırım 9,68 -3,20 -4,25 Edip Gayrimenkul 1,22 -6,87 -12,23 Ege Endüstri 561,00 -1,01 -3,36 Ege Gübre 46,50 -2,64 -6,63 Ege Profil 11,03 -5,16 -7,85 Ege Seramik 3,57 -3,77 -3,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -5,41 -10,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 4,76 10,00 Egeplast 12,65 1,61 1,20 Ekiz Kimya 0,62 0,00 1,64 Emek Elektrik 1,45 -4,61 -8,81 Eminiş Ambalaj 1,56 -7,69 2,63 Emlak Konut GMYO 1,40 -4,11 -4,11 Enerjisa Enerji 7,13 -2,46 -3,52 Enka İnşaat 6,30 -1,72 -1,87 Erbosan 24,14 -4,96 -3,36 Ereğli Demir Çelik 8,89 -0,67 -1,66 Ersu Gıda 1,70 -10,53 -17,87 Escort Teknoloji 1,29 -5,84 -7,19 Etiler Gıda 2,30 -3,36 -6,12 Euro Kapital Yat. Ort. 1,50 -7,98 -10,18 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -3,13 -0,80 Euro Yat. Ort. 1,09 -2,68 -7,63 Euro Yatırım Holding 1,35 -6,25 -10,00 Fenerbahçe Futbol 14,14 -3,42 -2,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,22 -7,05 -7,66 F-M İzmit Piston 44,22 -5,03 -11,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,20 1,12 -6,37 Ford Otosan 69,00 0,00 -2,61 Formet Çelik Kapı 3,00 -0,66 0,00 Frigo Pak Gıda 11,50 -4,80 -11,27 Galatasaray Sportif 1,96 -5,31 -3,45 Garanti Bankası 10,55 -3,21 -5,30 Garanti Faktoring 3,39 -7,38 -12,40 Garanti Yat. Ort. 0,98 -4,85 -9,26 Gedik Y. Men. Değ. 5,76 0,70 2,86 Gedik Yatırım Holding 7,89 0,77 2,60 Gediz Ambalaj 7,95 7,87 17,60 Gentaş 2,03 -5,14 -7,31 Gersan Elektrik 2,88 -6,19 -9,72 Global Men. Değ. 1,84 1,66 -2,13 Global Yat. Holding 4,54 -4,62 -6,78 Good-Year 3,95 -4,59 -2,47 Göltaş Çimento 15,93 -6,07 -10,46 Gözde Girişim 5,20 -1,52 1,17 GSD Denizcilik 2,49 1,22 -2,73 GSD Holding 1,48 2,07 -0,67 Gübre Fabrik. 8,34 -4,79 -7,74 Güler Yat. Holding 1,94 0,00 -4,43 Güneş Sigorta 1,97 -4,37 -9,63 Halk GMYO 1,12 -4,27 -8,20 Halk Sigorta 1,89 2,16 -4,55 Hatay Tekstil 6,25 -6,44 -9,02 Hedef Girişim 2,46 -5,38 -5,75 Hektaş 7,80 -2,74 -2,74 HUB Girişim 14,90 5,00 7,35 Hürriyet Gzt. 1,15 0,88 0,88 ICBC Turkey Bank 4,86 -3,95 -7,78 İdealist Danışmanlık 3,09 -4,04 -6,93 İdealist GMYO 2,77 -5,14 -9,48 İhlas Ev Aletleri 2,90 -1,69 -7,35 İhlas Gayrimenkul 1,02 -8,93 -15,00 İhlas Gazetecilik 5,98 1,36 -12,19 İhlas Holding 0,80 -6,98 -12,09 İhlas Yayın Holding 0,93 -5,10 -8,82 İndeks Bilgisayar 8,93 -5,70 -7,94 Info Yatırım 7,99 0,00 -10,22 İntema 8,19 -6,93 -11,56 İpek Doğal Enerji 9,17 3,15 18,78 İskenderun Demir Çelik 7,59 -2,69 -5,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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