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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 -3,51 -11,29 Acıpayam Selüloz 5,87 -1,68 -7,85 Adana Çimento (A) 9,08 -1,52 -6,49 Adana Çimento (B) 6,40 -1,39 -10,24 Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07 Adel Kalemcilik 14,26 -1,66 -9,17 Adese Alışveriş Ticaret 1,74 -2,79 -9,37 Afyon Çimento 6,13 -0,33 -2,39 Ak Enerji 0,93 -3,12 -14,68 Akbank 7,96 2,05 -1,85 Akçansa 9,30 -2,52 -7,37 Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 -2,59 -10,90 Akfen GMYO 4,08 -1,45 0,74 Akın Tekstil 13,51 -3,02 -2,03 Akiş GMYO 3,80 -1,81 -5,94 Akmerkez GMYO 23,36 -0,60 -1,35 Aksa 13,20 -0,75 -3,65 Aksa Enerji 3,64 -0,55 -4,21 Aksigorta 6,05 -1,14 -0,66 Aksu Enerji 15,45 0,78 3,90 Alarko Carrıer 60,00 -1,15 0,00 Alarko GMYO 93,00 -4,32 1,31 Alarko Holding 5,75 -1,20 -3,36 Albaraka Türk 1,59 -0,63 3,92 Alcatel Lucent Teletaş 11,10 -2,12 -7,81 Alkim Kağıt 5,28 0,38 -5,38 Alkim Kimya 36,42 -2,04 -4,96 Altınyağ 0,41 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 10,00 0,00 0,10 Anadolu Cam 4,17 0,24 -4,36 Anadolu Efes 23,10 -1,62 0,09 Anadolu Grubu Holding 17,40 2,65 -1,08 Anadolu Hayat Emek. 6,54 0,62 -4,39 Anadolu Isuzu 11,29 -2,25 -7,23 Anadolu Sigorta 4,45 0,23 1,14 Anel Elektrik 2,99 -2,29 -6,85 Arçelik 20,82 -0,95 -0,10 Arena Bilgisayar 9,02 -1,53 19,79 Armada Bilgisayar 14,22 -3,46 -13,24 Arsan Tekstil 3,47 -2,25 -3,07 Artı Yatırım Holding 1,00 -4,76 23,46 Aselsan 22,26 -0,62 6,30 Aslan Çimento 36,10 -1,96 -9,66 Ata GMYO 4,80 0,84 5,96 Atakule GMYO 1,71 -1,16 -10,94 Atlantis Yatırım Holding 0,90 5,88 -10,00 Atlas Yat. Ort. 1,36 -2,86 -5,56 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,93 -1,49 -0,07 Avrasya GMYO 1,42 -2,07 -5,96 Avrasya Petrol ve Tur. 1,71 -3,39 -6,04 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,00 2,12 2,26 Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,31 -1,95 Ayen Enerji 3,35 -2,62 -3,46 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,05 0,00 -6,39 Aygaz 12,82 -1,54 -0,16 Bagfaş 17,69 5,11 5,17 Bak Ambalaj 6,45 -3,59 -12,24 Balatacılar Balatacılık 1,96 9,50 58,06 Bantaş Ambalaj 2,29 -3,38 -9,13 Banvit 17,26 -1,03 -7,05 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 -1,54 Batı Çimento 3,58 -2,45 8,16 Batısöke Çimento 1,30 -1,52 -0,76 Bera Holding 3,46 -2,26 -10,13 Berkosan Yalıtım 2,46 -1,99 -10,22 Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 -2,51 -4,90 Beyaz Filo 2,99 -0,99 -5,38 Bilici Yatırım 5,26 6,91 20,37 Bim Mağazalar 48,24 0,29 3,39 Birko Mensucat 0,30 3,45 -3,23 Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63 Bizim Mağazaları 10,40 -1,79 -6,89 Bolu Çimento 4,22 -2,76 -10,21 Bomonti Elektrik 1,14 0,00 -10,94 Borusan Mannesmann 11,30 2,36 -1,31 Borusan Yat. Paz. 69,30 6,29 12,05 Bosch Fren Sistemleri 300,00 0,64 3,48 Bossa 7,48 -2,35 -7,20 Brisa 8,69 -2,25 -8,62 Burçelik 5,72 2,69 -1,55 Burçelik Vana 12,90 10,92 32,85 Bursa Çimento 5,85 -1,35 -6,10 Carrefoursa 4,95 -2,37 5,10 Ceo Event Medya 8,16 -1,45 -0,97 Coca Cola İçecek 37,80 -0,37 -2,33 Cosmos Yat. Holding 1,92 -3,03 -5,88 Credıtwest Faktorıng 2,46 -14,88 -14,58 Çelebi 98,40 0,66 -3,62 Çelik Halat 6,34 -3,06 -2,46 Çemaş Döküm 1,35 -2,88 -11,18 Çemtaş 7,70 -2,16 -7,00 Çimbeton 39,68 0,00 -3,83 Çimentaş 13,92 -1,07 -7,20 Çimsa 8,77 -1,90 -3,41 Çuhadaroğlu Metal 2,96 -1,00 -7,21 Dagi Giyim 2,78 -7,33 11,20 Dagi Yatırım Holding 3,31 14,93 46,46 Dardanel 4,55 4,60 20,05 Datagate Bilgisayar 7,58 -2,07 -2,94 Demısaş Döküm 3,23 -1,22 -7,18 Denge Holding 1,28 -2,29 -6,57 Deniz GMYO 5,07 -1,74 0,40 Denizli Cam 7,66 -2,42 -8,15 Derimod 6,54 -2,82 -8,40 Derlüks Deri 3,78 -6,44 -7,35 Desa Deri 4,10 -1,44 -9,69 Despec Bilgisayar 4,18 -2,11 -1,42 Deva Holding 8,54 -0,47 -5,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -2,56 -2,56 Ditaş Doğan 9,15 1,10 -4,29 DO-CO 556,60 -0,71 -1,31 Doğan Burda 5,43 -0,73 -10,54 Doğan Holding 1,83 -2,14 -0,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,57 -3,09 -4,85 Doğusan 1,93 -2,03 -7,21 Doğuş GMYO 4,16 -1,65 -8,17 Doğuş Otomotiv 8,97 1,47 -5,78 Döktaş Dökümcülük 50,00 -3,85 -7,32 Duran Doğan Basım 16,30 4,15 16,10 Dyo Boya 4,67 -2,10 -4,69 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -1,65 -3,50 Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -0,71 -3,07 Edip Gayrimenkul 1,30 2,36 -6,47 Ege Endüstri 563,60 -0,25 -2,91 Ege Gübre 49,56 4,51 -0,48 Ege Profil 11,70 -2,50 -2,26 Ege Seramik 3,57 -1,65 -3,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 0,00 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 2,63 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 4,35 20,00 Egeplast 15,23 9,96 21,84 Ekiz Kimya 0,61 0,00 0,00 Emek Elektrik 1,45 -3,33 -8,81 Eminiş Ambalaj 1,68 1,20 10,53 Emlak Konut GMYO 1,39 -1,42 -4,79 Enerjisa Enerji 7,27 0,14 -1,62 Enka İnşaat 6,35 -0,94 -1,09 Erbosan 24,68 -1,83 -1,20 Ereğli Demir Çelik 8,95 0,22 -1,00 Ersu Gıda 1,76 -4,35 -14,98 Escort Teknoloji 1,27 -3,79 -8,63 Etiler Gıda 2,42 -1,22 -1,22 Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 -2,56 -8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,20 -4,00 -4,00 Euro Yat. Ort. 1,09 -0,91 -7,63 Euro Yatırım Holding 1,38 0,73 -8,00 Fenerbahçe Futbol 14,07 -2,49 -2,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,21 -4,32 -7,88 F-M İzmit Piston 49,00 6,48 -1,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,20 -2,04 -6,37 Ford Otosan 71,45 0,35 0,85 Formet Çelik Kapı 3,00 -3,23 0,00 Frigo Pak Gıda 11,55 -2,12 -10,88 Galatasaray Sportif 2,00 -2,91 -1,48 Garanti Bankası 11,10 4,42 -0,36 Garanti Faktoring 3,40 -2,30 -12,14 Garanti Yat. Ort. 0,98 -2,97 -9,26 Gedik Y. Men. Değ. 6,16 2,50 10,00 Gedik Yatırım Holding 8,27 3,50 7,54 Gediz Ambalaj 7,73 -2,77 14,35 Gentaş 2,04 -2,86 -6,85 Gersan Elektrik 2,91 -3,00 -8,78 Global Men. Değ. 1,84 -0,54 -2,13 Global Yat. Holding 4,53 -1,52 -6,98 Good-Year 4,13 1,98 1,98 Göltaş Çimento 16,05 -2,01 -9,78 Gözde Girişim 5,22 -1,32 1,56 GSD Denizcilik 2,46 -1,99 -3,91 GSD Holding 1,50 -4,46 0,67 Gübre Fabrik. 8,40 -2,33 -7,08 Güler Yat. Holding 1,91 -2,05 -5,91 Güneş Sigorta 2,09 1,95 -4,13 Halk GMYO 1,13 0,00 -7,38 Halk Sigorta 1,90 -2,56 -4,04 Hatay Tekstil 6,44 -0,92 -6,26 Hedef Girişim 2,60 1,17 -0,38 Hektaş 8,00 -1,84 -0,25 HUB Girişim 19,00 11,83 36,89 Hürriyet Gzt. 1,26 6,78 10,53 ICBC Turkey Bank 4,81 -2,63 -8,73 İdealist Danışmanlık 3,09 -1,90 -6,93 İdealist GMYO 2,78 -2,11 -9,15 İhlas Ev Aletleri 2,75 -1,79 -12,14 İhlas Gayrimenkul 1,01 -3,81 -15,83 İhlas Gazetecilik 5,15 -6,36 -24,38 İhlas Holding 0,79 -3,66 -13,19 İhlas Yayın Holding 0,91 -3,19 -10,78 İndeks Bilgisayar 9,30 0,43 -4,12 Info Yatırım 7,40 0,00 -16,85 İntema 8,53 -4,16 -7,88 İpek Doğal Enerji 8,85 -3,28 14,64 İskenderun Demir Çelik 7,60 -0,65 -5,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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