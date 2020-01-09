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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,77 7,27 -4,84 Acıpayam Selüloz 6,12 4,26 -3,92 Adana Çimento (A) 9,32 2,64 -4,02 Adana Çimento (B) 6,55 2,34 -8,13 Adana Çimento (C) 2,13 3,90 -4,48 Adel Kalemcilik 14,95 4,84 -4,78 Adese Alışveriş Ticaret 1,88 8,05 -2,08 Afyon Çimento 6,43 4,89 2,39 Ak Enerji 1,01 8,60 -7,34 Akbank 8,52 7,04 5,06 Akçansa 9,85 5,91 -1,89 Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 7,45 -4,27 Akfen GMYO 4,16 1,96 2,72 Akın Tekstil 14,74 9,10 6,89 Akiş GMYO 3,96 4,21 -1,98 Akmerkez GMYO 23,90 2,31 0,93 Aksa 13,55 2,65 -1,09 Aksa Enerji 3,79 4,12 -0,26 Aksigorta 6,15 1,65 0,99 Aksu Enerji 15,56 0,71 4,64 Alarko Carrıer 65,35 8,92 8,92 Alarko GMYO 94,20 1,29 2,61 Alarko Holding 5,97 3,83 0,34 Albaraka Türk 1,65 3,77 7,84 Alcatel Lucent Teletaş 11,59 4,41 -3,74 Alkim Kağıt 5,60 6,06 0,36 Alkim Kimya 37,80 3,79 -1,36 Altınyağ 0,42 2,44 2,44 Altınyunus Çeşme 9,82 -1,80 -1,70 Anadolu Cam 4,35 4,32 -0,23 Anadolu Efes 23,94 3,64 3,73 Anadolu Grubu Holding 18,20 4,60 3,47 Anadolu Hayat Emek. 6,64 1,53 -2,92 Anadolu Isuzu 11,82 4,69 -2,88 Anadolu Sigorta 4,57 2,70 3,86 Anel Elektrik 3,11 4,01 -3,12 Arçelik 21,48 3,17 3,07 Arena Bilgisayar 9,54 5,76 26,69 Armada Bilgisayar 15,79 11,04 -3,66 Arsan Tekstil 3,61 4,03 0,84 Artı Yatırım Holding 0,96 -4,00 18,52 Aselsan 22,88 2,79 9,26 Aslan Çimento 37,58 4,10 -5,96 Ata GMYO 4,61 -3,96 1,77 Atakule GMYO 1,81 5,85 -5,73 Atlantis Yatırım Holding 0,99 10,00 -1,00 Atlas Yat. Ort. 1,45 6,62 0,69 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,77 -1,15 -1,22 Avrasya GMYO 1,49 4,93 -1,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,80 5,26 -1,10 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,10 0,01 2,27 Avrupa Yatırım Holding 1,53 1,32 -0,65 Ayen Enerji 3,51 4,78 1,15 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,15 4,88 -1,83 Aygaz 13,34 4,06 3,89 Bagfaş 18,73 5,88 11,36 Bak Ambalaj 6,85 6,20 -6,80 Balatacılar Balatacılık 2,15 9,69 73,39 Bantaş Ambalaj 2,44 6,55 -3,17 Banvit 17,93 3,88 -3,45 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 -1,54 Batı Çimento 3,70 3,35 11,78 Batısöke Çimento 1,37 5,38 4,58 Bera Holding 3,60 4,05 -6,49 Berkosan Yalıtım 2,62 6,50 -4,38 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 8,15 2,86 Beyaz Filo 3,07 2,68 -2,85 Bilici Yatırım 5,46 3,80 24,94 Bim Mağazalar 48,62 0,79 4,20 Birko Mensucat 0,33 10,00 6,45 Birlik Mensucat 1,16 4,50 1,75 Bizim Mağazaları 10,97 5,48 -1,79 Bolu Çimento 4,38 3,79 -6,81 Bomonti Elektrik 1,22 7,02 -4,69 Borusan Mannesmann 11,63 2,92 1,57 Borusan Yat. Paz. 75,00 8,23 21,26 Bosch Fren Sistemleri 323,50 7,83 11,59 Bossa 7,89 5,48 -2,11 Brisa 9,20 5,87 -3,26 Burçelik 6,07 6,12 4,48 Burçelik Vana 12,49 -3,18 28,63 Bursa Çimento 6,24 6,67 0,16 Carrefoursa 5,16 4,24 9,55 Ceo Event Medya 8,28 1,47 0,49 Coca Cola İçecek 38,80 2,65 0,26 Cosmos Yat. Holding 1,92 0,00 -5,88 Credıtwest Faktorıng 2,50 1,63 -13,19 Çelebi 100,60 2,24 -1,47 Çelik Halat 7,32 15,46 12,62 Çemaş Döküm 1,44 6,67 -5,26 Çemtaş 8,00 3,90 -3,38 Çimbeton 43,00 8,37 4,22 Çimentaş 14,33 2,95 -4,47 Çimsa 9,16 4,45 0,88 Çuhadaroğlu Metal 3,14 6,08 -1,57 Dagi Giyim 2,83 1,80 13,20 Dagi Yatırım Holding 3,14 -5,14 38,94 Dardanel 4,85 6,59 27,97 Datagate Bilgisayar 8,03 5,94 2,82 Demısaş Döküm 3,40 5,26 -2,30 Denge Holding 1,35 5,47 -1,46 Deniz GMYO 5,33 5,13 5,54 Denizli Cam 8,08 5,48 -3,12 Derimod 6,85 4,74 -4,06 Derlüks Deri 4,00 5,82 -1,96 Desa Deri 4,25 3,66 -6,39 Despec Bilgisayar 4,37 4,55 3,07 Deva Holding 8,93 4,57 -0,67 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 2,63 0,00 Ditaş Doğan 9,54 4,26 -0,21 DO-CO 564,00 1,33 0,00 Doğan Burda 5,63 3,68 -7,25 Doğan Holding 1,93 5,46 4,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 5,73 0,61 Doğusan 2,02 4,66 -2,88 Doğuş GMYO 4,46 7,21 -1,55 Doğuş Otomotiv 9,34 4,12 -1,89 Döktaş Dökümcülük 57,50 15,00 6,58 Duran Doğan Basım 17,72 8,71 26,21 Dyo Boya 4,89 4,71 -0,20 Eczacıbaşı İlaç 3,75 4,75 1,08 Eczacıbaşı Yatırım 10,30 5,10 1,88 Edip Gayrimenkul 1,37 5,38 -1,44 Ege Endüstri 582,60 3,37 0,36 Ege Gübre 51,80 4,52 4,02 Ege Profil 12,02 2,74 0,42 Ege Seramik 3,72 4,20 0,27 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 7,69 7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00 Egeplast 16,70 9,65 33,60 Ekiz Kimya 0,63 3,28 3,28 Emek Elektrik 1,55 6,90 -2,52 Eminiş Ambalaj 1,75 4,17 15,13 Emlak Konut GMYO 1,47 5,76 0,68 Enerjisa Enerji 7,63 4,95 3,25 Enka İnşaat 6,51 2,52 1,40 Erbosan 25,56 3,57 2,32 Ereğli Demir Çelik 9,28 3,69 2,65 Ersu Gıda 1,97 11,93 -4,83 Escort Teknoloji 1,35 6,30 -2,88 Etiler Gıda 2,50 3,31 2,04 Euro Kapital Yat. Ort. 1,61 5,92 -3,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 4,17 0,00 Euro Yat. Ort. 1,15 5,50 -2,54 Euro Yatırım Holding 1,44 4,35 -4,00 Fenerbahçe Futbol 14,70 4,48 1,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 6,65 -1,75 F-M İzmit Piston 55,75 13,78 11,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,66 6,39 -0,39 Ford Otosan 73,40 2,73 3,60 Formet Çelik Kapı 3,08 2,67 2,67 Frigo Pak Gıda 12,69 9,87 -2,08 Galatasaray Sportif 2,11 5,50 3,94 Garanti Bankası 11,92 7,39 7,00 Garanti Faktoring 3,86 13,53 -0,26 Garanti Yat. Ort. 1,03 5,10 -4,63 Gedik Y. Men. Değ. 6,40 3,90 14,29 Gedik Yatırım Holding 8,64 4,47 12,35 Gediz Ambalaj 7,96 2,98 17,75 Gentaş 2,22 8,82 1,37 Gersan Elektrik 3,08 5,84 -3,45 Global Men. Değ. 1,98 7,61 5,32 Global Yat. Holding 4,73 4,42 -2,87 Good-Year 4,30 4,12 6,17 Göltaş Çimento 17,20 7,17 -3,32 Gözde Girişim 5,49 5,17 6,81 GSD Denizcilik 2,66 8,13 3,91 GSD Holding 1,62 8,00 8,72 Gübre Fabrik. 8,88 5,71 -1,77 Güler Yat. Holding 2,03 6,28 0,00 Güneş Sigorta 2,16 3,35 -0,92 Halk GMYO 1,18 4,42 -3,28 Halk Sigorta 1,98 4,21 0,00 Hatay Tekstil 6,70 4,04 -2,47 Hedef Girişim 2,71 4,23 3,83 Hektaş 8,47 5,88 5,61 HUB Girişim 20,30 6,84 46,25 Hürriyet Gzt. 1,27 0,79 11,40 ICBC Turkey Bank 5,17 7,48 -1,90 İdealist Danışmanlık 3,18 2,91 -4,22 İdealist GMYO 2,92 5,04 -4,58 İhlas Ev Aletleri 2,88 4,73 -7,99 İhlas Gayrimenkul 1,12 10,89 -6,67 İhlas Gazetecilik 5,10 -0,97 -25,11 İhlas Holding 0,86 8,86 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,00 9,89 -1,96 İndeks Bilgisayar 9,88 6,24 1,86 Info Yatırım 7,00 -5,41 -21,35 İntema 8,88 4,10 -4,10 İpek Doğal Enerji 8,97 1,36 16,19 İskenderun Demir Çelik 7,79 2,50 -2,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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