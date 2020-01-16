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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,02 1,51 8,60 Acıpayam Selüloz 6,44 1,42 1,10 Adana Çimento (A) 9,25 -0,96 -4,74 Adana Çimento (B) 6,91 1,92 -3,09 Adana Çimento (C) 2,13 -0,47 -4,48 Adel Kalemcilik 15,70 2,01 0,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,91 0,00 -0,52 Afyon Çimento 7,01 2,19 11,62 Ak Enerji 1,10 2,80 0,92 Akbank 8,85 0,68 9,12 Akçansa 9,79 -0,10 -2,49 Akdenız Güvenlık Hız. 2,12 0,47 0,47 Akfen GMYO 4,16 -2,12 2,72 Akın Tekstil 14,78 -0,54 7,18 Akiş GMYO 4,05 -0,49 0,25 Akmerkez GMYO 26,14 -0,38 10,39 Aksa 13,68 -0,73 -0,15 Aksa Enerji 4,04 5,21 6,32 Aksigorta 6,77 -0,44 11,17 Aksu Enerji 14,50 -3,14 -2,49 Alarko Carrıer 65,95 -0,83 9,92 Alarko GMYO 91,10 -0,98 -0,76 Alarko Holding 5,96 -0,17 0,17 Albaraka Türk 1,72 -1,71 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 11,88 1,11 -1,33 Alkim Kağıt 6,91 1,02 23,84 Alkim Kimya 44,74 8,96 16,75 Altınyağ 0,60 9,09 46,34 Altınyunus Çeşme 9,42 -5,80 -5,71 Anadolu Cam 4,64 5,94 6,42 Anadolu Efes 25,20 2,11 9,19 Anadolu Grubu Holding 19,90 -0,70 13,13 Anadolu Hayat Emek. 7,07 -0,56 3,36 Anadolu Isuzu 12,22 0,49 0,41 Anadolu Sigorta 4,72 0,00 7,27 Anel Elektrik 3,22 1,26 0,31 Arçelik 21,70 0,56 4,13 Arena Bilgisayar 9,76 3,28 29,61 Armada Bilgisayar 16,39 -1,44 0,00 Arsan Tekstil 3,87 -0,26 8,10 Artı Yatırım Holding 1,04 -5,45 28,40 Aselsan 22,88 -0,35 9,26 Aslan Çimento 37,90 0,05 -5,16 Ata GMYO 4,04 -3,58 -10,82 Atakule GMYO 1,97 -1,01 2,60 Atlantis Yatırım Holding 1,05 2,94 5,00 Atlas Yat. Ort. 1,46 0,00 1,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,90 0,43 -0,29 Avrasya GMYO 1,55 -1,27 2,65 Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 0,00 3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,60 0,01 2,31 Avrupa Yatırım Holding 1,70 -2,86 10,39 Ayen Enerji 4,06 -1,22 17,00 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,39 -7,72 9,13 Aygaz 14,10 0,93 9,81 Bagfaş 19,90 -3,21 18,31 Bak Ambalaj 7,11 -0,84 -3,27 Balatacılar Balatacılık 3,30 5,77 166,13 Bantaş Ambalaj 3,33 19,78 32,14 Banvit 18,22 1,45 -1,88 Baştaş Başkent Çimento 2,74 0,00 5,79 Batı Çimento 3,64 0,55 9,97 Batısöke Çimento 1,42 -0,70 8,40 Bera Holding 3,88 3,47 0,78 Berkosan Yalıtım 2,95 -2,96 7,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,57 -1,91 4,90 Beyaz Filo 3,12 0,00 -1,27 Bilici Yatırım 5,64 0,89 29,06 Bim Mağazalar 49,10 -0,20 5,23 Birko Mensucat 0,35 6,06 12,90 Birlik Mensucat 1,22 -1,61 7,02 Bizim Mağazaları 12,23 -1,21 9,49 Bolu Çimento 4,42 0,00 -5,96 Bomonti Elektrik 1,89 9,88 47,66 Borusan Mannesmann 12,86 -4,24 12,31 Borusan Yat. Paz. 74,50 -4,55 20,45 Bosch Fren Sistemleri 317,80 -0,09 9,62 Bossa 8,12 0,87 0,74 Brisa 9,09 -3,30 -4,42 Burçelik 6,30 -1,41 8,43 Burçelik Vana 18,00 2,86 85,38 Bursa Çimento 6,34 -0,47 1,77 Carrefoursa 5,71 -1,72 21,23 Ceo Event Medya 8,55 0,12 3,76 Coca Cola İçecek 43,26 3,25 11,78 Cosmos Yat. Holding 1,99 -2,45 -2,45 Credıtwest Faktorıng 2,41 1,69 -16,32 Çelebi 102,70 -3,11 0,59 Çelik Halat 8,01 0,63 23,23 Çemaş Döküm 1,53 -1,29 0,66 Çemtaş 8,30 -3,04 0,24 Çimbeton 46,80 0,47 13,43 Çimentaş 14,99 1,28 -0,07 Çimsa 9,53 0,42 4,96 Çuhadaroğlu Metal 3,27 -0,91 2,51 Dagi Giyim 3,05 2,01 22,00 Dagi Yatırım Holding 4,78 14,90 111,50 Dardanel 4,80 1,69 26,65 Datagate Bilgisayar 9,23 9,10 18,18 Demısaş Döküm 3,55 -3,53 2,01 Denge Holding 1,50 0,00 9,49 Deniz GMYO 5,39 -0,74 6,73 Denizli Cam 9,88 19,90 18,47 Derimod 7,93 6,44 11,06 Derlüks Deri 4,14 1,47 1,47 Desa Deri 4,23 0,48 -6,83 Despec Bilgisayar 4,59 1,55 8,25 Deva Holding 9,27 0,98 3,11 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 0,00 Ditaş Doğan 9,69 0,83 1,36 DO-CO 558,50 0,54 -0,98 Doğan Burda 6,02 1,18 -0,82 Doğan Holding 1,96 -2,00 6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 0,58 4,24 Doğusan 2,29 0,44 10,10 Doğuş GMYO 4,76 0,85 5,08 Doğuş Otomotiv 10,77 0,00 13,13 Döktaş Dökümcülük 56,80 3,27 5,28 Duran Doğan Basım 18,47 2,04 31,55 Dyo Boya 5,35 0,94 9,18 Eczacıbaşı İlaç 3,92 -1,75 5,66 Eczacıbaşı Yatırım 10,74 -1,20 6,23 Edip Gayrimenkul 1,43 2,88 2,88 Ege Endüstri 592,70 -1,07 2,10 Ege Gübre 54,95 -1,87 10,34 Ege Profil 12,50 -1,57 4,43 Ege Seramik 3,89 1,04 4,85 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 -7,14 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 -1,85 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,39 8,33 95,00 Egeplast 17,09 -9,96 36,72 Ekiz Kimya 0,99 10,00 62,30 Emek Elektrik 1,79 7,19 12,58 Eminiş Ambalaj 1,84 0,55 21,05 Emlak Konut GMYO 1,65 0,61 13,01 Enerjisa Enerji 7,75 -1,40 4,87 Enka İnşaat 6,56 0,15 2,18 Erbosan 25,88 -2,04 3,60 Ereğli Demir Çelik 9,29 -0,21 2,77 Ersu Gıda 2,30 0,88 11,11 Escort Teknoloji 1,57 10,56 12,95 Etiler Gıda 2,53 4,55 3,27 Euro Kapital Yat. Ort. 1,75 4,17 4,79 Euro Trend Yat. Ort. 1,35 0,00 8,00 Euro Yat. Ort. 1,25 4,17 5,93 Euro Yatırım Holding 1,55 -0,64 3,33 Fenerbahçe Futbol 15,85 -1,49 9,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 -0,66 -1,75 F-M İzmit Piston 57,75 -0,94 15,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,72 13,42 26,40 Ford Otosan 74,80 -1,45 5,58 Formet Çelik Kapı 2,89 1,40 -3,67 Frigo Pak Gıda 11,87 -1,17 -8,41 Galatasaray Sportif 2,20 -0,45 8,37 Garanti Bankası 12,20 0,58 9,52 Garanti Faktoring 4,59 6,74 18,60 Garanti Yat. Ort. 1,09 -0,91 0,93 Gedik Y. Men. Değ. 7,07 3,97 26,25 Gedik Yatırım Holding 16,28 10,22 111,70 Gediz Ambalaj 8,25 -1,20 22,04 Gentaş 2,41 -0,82 10,05 Gersan Elektrik 3,46 -3,35 8,46 Global Men. Değ. 2,24 6,67 19,15 Global Yat. Holding 4,81 0,21 -1,23 Good-Year 4,29 -1,61 5,93 Göltaş Çimento 18,37 0,38 3,26 Gözde Girişim 5,26 0,19 2,33 GSD Denizcilik 2,98 -2,93 16,41 GSD Holding 1,85 1,65 24,16 Gübre Fabrik. 8,39 -1,41 -7,19 Güler Yat. Holding 2,08 4,52 2,46 Güneş Sigorta 2,51 -5,28 15,14 Halk GMYO 1,48 4,23 21,31 Halk Sigorta 2,10 0,48 6,06 Hatay Tekstil 6,86 1,03 -0,15 Hedef Girişim 2,67 -0,37 2,30 Hektaş 9,95 -0,70 24,06 HUB Girişim 24,62 0,08 77,38 Hürriyet Gzt. 1,26 -0,79 10,53 ICBC Turkey Bank 5,37 1,51 1,90 İdealist Danışmanlık 3,22 0,00 -3,01 İdealist GMYO 3,11 2,98 1,63 İhlas Ev Aletleri 2,80 0,00 -10,54 İhlas Gayrimenkul 1,12 -0,88 -6,67 İhlas Gazetecilik 4,77 -0,63 -29,96 İhlas Holding 0,85 -1,16 -6,59 İhlas Yayın Holding 0,93 0,00 -8,82 İndeks Bilgisayar 11,47 4,75 18,25 Info Yatırım 5,70 6,54 -35,96 İntema 9,70 0,00 4,75 İpek Doğal Enerji 8,69 -0,91 12,56 İskenderun Demir Çelik 7,82 -0,38 -2,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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