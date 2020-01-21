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  4. Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,32 -1,69 24,73 Acıpayam Selüloz 7,45 3,33 16,95 Adana Çimento (A) 9,38 0,21 -3,40 Adana Çimento (B) 6,87 0,73 -3,65 Adana Çimento (C) 2,15 0,47 -3,59 Adel Kalemcilik 15,68 -0,25 -0,13 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -1,02 1,04 Afyon Çimento 6,81 0,44 8,44 Ak Enerji 1,15 -0,86 5,50 Akbank 8,85 -0,56 9,12 Akçansa 10,16 1,30 1,20 Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 -1,41 -0,47 Akfen GMYO 4,14 -0,72 2,22 Akın Tekstil 14,75 0,61 6,96 Akiş GMYO 4,16 0,73 2,97 Akmerkez GMYO 25,78 -0,62 8,87 Aksa 14,36 3,01 4,82 Aksa Enerji 4,16 3,23 9,47 Aksigorta 6,75 -0,30 10,84 Aksu Enerji 14,00 0,07 -5,85 Alarko Carrıer 67,25 -2,54 12,08 Alarko GMYO 91,45 1,11 -0,38 Alarko Holding 5,99 -0,17 0,67 Albaraka Türk 1,74 0,00 13,73 Alcatel Lucent Teletaş 13,70 1,48 13,79 Alkim Kağıt 6,48 -1,07 16,13 Alkim Kimya 43,64 0,55 13,88 Altınyağ 0,55 0,00 34,15 Altınyunus Çeşme 9,63 1,16 -3,60 Anadolu Cam 4,66 -0,21 6,88 Anadolu Efes 25,62 -0,16 11,01 Anadolu Grubu Holding 20,84 1,17 18,48 Anadolu Hayat Emek. 7,25 1,40 5,99 Anadolu Isuzu 12,60 2,19 3,53 Anadolu Sigorta 4,86 1,89 10,45 Anel Elektrik 3,38 3,36 5,30 Arçelik 22,14 0,18 6,24 Arena Bilgisayar 10,13 3,47 34,53 Armada Bilgisayar 19,43 14,97 18,55 Arsan Tekstil 4,18 4,24 16,76 Artı Yatırım Holding 0,95 -3,06 17,28 Aselsan 23,10 0,00 10,32 Aslan Çimento 38,22 1,27 -4,35 Ata GMYO 4,20 1,94 -7,28 Atakule GMYO 2,04 2,00 6,25 Atlantis Yatırım Holding 1,06 -3,64 6,00 Atlas Yat. Ort. 1,56 1,30 8,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,35 1,56 2,94 Avrasya GMYO 1,75 8,02 15,89 Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 0,52 6,04 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,90 0,01 2,33 Avrupa Yatırım Holding 1,63 -2,40 5,84 Ayen Enerji 4,14 0,49 19,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,52 2,44 15,07 Aygaz 14,24 0,78 10,90 Bagfaş 19,63 0,31 16,71 Bak Ambalaj 7,30 1,11 -0,68 Balatacılar Balatacılık 2,42 -9,70 95,16 Bantaş Ambalaj 3,48 -0,29 38,10 Banvit 18,02 0,17 -2,96 Baştaş Başkent Çimento 2,78 1,09 7,34 Batı Çimento 3,75 1,90 13,29 Batısöke Çimento 1,48 2,78 12,98 Bera Holding 4,71 19,85 22,34 Berkosan Yalıtım 3,09 -0,64 12,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,49 -0,80 1,63 Beyaz Filo 3,11 0,00 -1,58 Bilici Yatırım 5,84 -0,17 33,64 Bim Mağazalar 50,00 1,34 7,16 Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45 Birlik Mensucat 1,39 2,96 21,93 Bizim Mağazaları 11,92 -0,67 6,71 Bolu Çimento 4,58 2,23 -2,55 Bomonti Elektrik 1,59 0,63 24,22 Borusan Mannesmann 12,87 0,70 12,40 Borusan Yat. Paz. 75,20 0,74 21,58 Bosch Fren Sistemleri 313,00 0,00 7,97 Bossa 8,14 -0,49 0,99 Brisa 9,17 2,23 -3,58 Burçelik 7,09 14,91 22,03 Burçelik Vana 20,12 14,97 107,21 Bursa Çimento 6,49 2,04 4,17 Carrefoursa 5,91 1,90 25,48 Ceo Event Medya 8,43 -0,59 2,31 Coca Cola İçecek 43,90 0,46 13,44 Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49 Credıtwest Faktorıng 2,46 0,00 -14,58 Çelebi 105,20 0,86 3,04 Çelik Halat 8,39 3,58 29,08 Çemaş Döküm 1,54 0,00 1,32 Çemtaş 8,31 0,97 0,36 Çimbeton 47,12 1,03 14,20 Çimentaş 14,86 -0,27 -0,93 Çimsa 9,64 -0,10 6,17 Çuhadaroğlu Metal 3,45 2,68 8,15 Dagi Giyim 2,80 -0,71 12,00 Dagi Yatırım Holding 4,77 2,14 111,06 Dardanel 5,44 9,90 43,54 Datagate Bilgisayar 9,56 2,47 22,41 Demısaş Döküm 3,67 2,51 5,46 Denge Holding 1,46 0,69 6,57 Deniz GMYO 5,68 0,53 12,48 Denizli Cam 9,25 0,22 10,91 Derimod 8,95 -0,67 25,35 Derlüks Deri 4,06 0,00 -0,49 Desa Deri 4,59 0,22 1,10 Despec Bilgisayar 4,90 2,08 15,57 Deva Holding 9,62 1,91 7,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 1,28 Ditaş Doğan 10,20 3,03 6,69 DO-CO 597,00 -1,01 5,85 Doğan Burda 6,42 0,31 5,77 Doğan Holding 2,00 1,52 8,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 -1,08 11,52 Doğusan 2,38 -0,42 14,42 Doğuş GMYO 4,89 0,41 7,95 Doğuş Otomotiv 11,72 5,11 23,11 Döktaş Dökümcülük 53,00 -0,19 -1,76 Duran Doğan Basım 19,32 -0,77 37,61 Dyo Boya 5,43 1,50 10,82 Eczacıbaşı İlaç 4,22 5,50 13,75 Eczacıbaşı Yatırım 11,08 3,17 9,59 Edip Gayrimenkul 1,60 3,23 15,11 Ege Endüstri 600,00 0,22 3,36 Ege Gübre 54,75 -0,45 9,94 Ege Profil 12,60 0,32 5,26 Ege Seramik 4,60 16,46 23,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 8,57 18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 6,00 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 5,71 85,00 Egeplast 18,61 9,99 48,88 Ekiz Kimya 1,29 9,32 111,48 Emek Elektrik 1,83 -0,54 15,09 Eminiş Ambalaj 1,73 -3,89 13,82 Emlak Konut GMYO 1,72 2,38 17,81 Enerjisa Enerji 7,82 1,16 5,82 Enka İnşaat 6,58 -0,45 2,49 Erbosan 25,74 0,94 3,04 Ereğli Demir Çelik 9,86 0,72 9,07 Ersu Gıda 2,82 14,63 36,23 Escort Teknoloji 1,90 11,76 36,69 Etiler Gıda 2,49 -0,80 1,63 Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 -1,08 10,18 Euro Trend Yat. Ort. 1,33 -2,21 6,40 Euro Yat. Ort. 1,25 -1,57 5,93 Euro Yatırım Holding 1,59 0,00 6,00 Fenerbahçe Futbol 15,90 0,70 9,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,55 1,56 -0,44 F-M İzmit Piston 56,80 0,62 13,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 7,44 31,47 Ford Otosan 78,20 1,62 10,37 Formet Çelik Kapı 2,98 -2,93 -0,67 Frigo Pak Gıda 11,86 -0,34 -8,49 Galatasaray Sportif 2,23 0,00 9,85 Garanti Bankası 12,48 2,04 12,03 Garanti Faktoring 6,21 5,61 60,47 Garanti Yat. Ort. 1,27 7,63 17,59 Gedik Y. Men. Değ. 10,74 14,99 91,79 Gedik Yatırım Holding 18,21 4,66 136,80 Gediz Ambalaj 8,55 1,42 26,48 Gentaş 2,53 3,27 15,53 Gersan Elektrik 3,52 3,23 10,34 Global Men. Değ. 2,08 -4,15 10,64 Global Yat. Holding 4,99 5,05 2,46 Good-Year 4,32 1,41 6,67 Göltaş Çimento 18,81 2,17 5,73 Gözde Girişim 5,27 2,53 2,53 GSD Denizcilik 3,43 1,78 33,98 GSD Holding 1,92 0,00 28,86 Gübre Fabrik. 8,51 -0,93 -5,86 Güler Yat. Holding 2,02 -0,98 -0,49 Güneş Sigorta 2,51 1,21 15,14 Halk GMYO 1,49 1,36 22,13 Halk Sigorta 2,04 -1,92 3,03 Hatay Tekstil 7,30 0,69 6,26 Hedef Girişim 2,90 0,35 11,11 Hektaş 10,25 4,38 27,81 HUB Girişim 31,74 6,72 128,67 Hürriyet Gzt. 1,24 1,64 8,77 ICBC Turkey Bank 5,30 0,00 0,57 İdealist Danışmanlık 3,20 -0,93 -3,61 İdealist GMYO 3,31 -0,60 8,17 İhlas Ev Aletleri 2,99 3,46 -4,47 İhlas Gayrimenkul 1,22 1,67 1,67 İhlas Gazetecilik 4,68 -0,43 -31,28 İhlas Holding 0,89 3,49 -2,20 İhlas Yayın Holding 0,96 2,13 -5,88 İndeks Bilgisayar 12,82 3,55 32,16 Info Yatırım 6,60 4,76 -25,84 İntema 10,39 3,08 12,20 İpek Doğal Enerji 8,81 -1,01 14,12 İskenderun Demir Çelik 8,23 0,37 2,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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