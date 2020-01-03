Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.500,10 0,00 6,43 İş Bankası (B) 32.250,00 2,38 6,86 İş Bankası (C) 6,31 -3,22 -1,56 İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19 6,19 İş Fin.Kir. 3,96 -1,74 4,21 İş Girişim 3,62 -5,48 -4,74 İş GMYO 1,76 -2,22 0,00 İş Y. Men. Değ. 4,45 -3,05 -1,11 İş Yat. Ort. 1,75 -3,31 -4,89 İşbir Holding 425,00 -4,43 -1,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -4,48 3,23 İttifak Holding 3,65 -3,95 -1,88 İz Hayvancılık Tarım 4,11 -3,29 -3,07 İzmir Demir Çelik 9,05 5,23 10,50 İzmir Fırça 1,75 -2,78 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 58,00 -3,33 -0,51 Kafein Yazılım 10,95 -2,32 -1,71 Kapital Yat. Holding 2,50 -0,79 3,31 Kaplamin 5,15 -5,16 -7,21 Kardemir (A) 2,69 -1,82 1,51 Kardemir (B) 2,67 -2,55 1,14 Kardemir (D) 2,69 -1,82 1,13 Karel Elektronik 14,28 -2,92 -1,72 Karsan Otomotiv 1,50 -5,06 -5,06 Karsu Tekstil 2,98 -2,61 -8,02 Karsusan Su Ürünleri San. 9,30 -2,11 -0,96 Kartonsan 386,70 -2,84 -0,82 Katmerciler Ekipman 3,73 -5,33 -2,86 Kent Gıda 184,90 3,35 5,18 Kerevitaş Gıda 3,14 -5,42 -3,68 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -1,85 -3,64 Kiler GMYO 3,60 0,56 -5,01 Klimasan Klima 19,88 -6,84 -9,96 Koç Holding 20,30 -0,39 -0,10 Konfrut Gıda 7,50 -4,21 -4,09 Konya Çimento 256,80 -5,59 -5,34 Kordsa Teknik Tekstil 12,71 -2,38 -2,83 Koza Altın 76,30 -0,26 3,04 Koza Madencilik 10,57 -1,40 5,38 Körfez GMYO 2,12 -7,83 -11,30 Kristal Kola 1,54 -1,91 1,99 Kron Telekomünikasyon 12,48 -3,26 -1,89 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 -3,92 3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -5,99 -4,85 Kütahya Porselen 6,76 -4,38 2,11 Lider Faktoring 3,59 -4,01 -2,18 Link Bilgisayar 17,08 -5,74 -5,90 Logo Yazılım 59,35 -2,38 -2,38 Lokman Hekim Sağlık 5,60 -4,92 -3,11 Lüks Kadife 8,20 -4,43 -5,09 Makina Takım 1,83 -6,15 -2,66 Mardin Çimento 5,56 -4,79 -6,08 Marka Yatırım Holding 1,13 -5,83 -4,24 Marmaris Altınyunus 73,50 -1,21 3,52 Marshall 45,90 -3,25 -3,45 Martı GMYO 1,05 -1,87 3,96 Martı Otel 0,90 -6,25 -1,10 Mavi Giyim 55,50 -3,39 -4,15 Mazhar Zorlu Holding 12,48 2,13 3,23 Mega Polietilen 2,16 -0,46 -1,82 Menderes Tekstil 1,22 -5,43 -6,87 Mensa 0,32 6,67 0,00 Merit Turizm 20,26 0,30 4,22 Merko Gıda 1,03 -3,74 -1,90 Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -2,20 Metemtur Otelcilik 1,70 -6,08 -4,49 Metro Holding 1,34 -2,90 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 13,43 16,33 Metro Yatırım Ortaklığı 6,38 -14,93 -21,43 Migros Ticaret 23,78 -3,65 -1,82 Milpa 2,09 -5,00 -4,57 Mistral GMYO 1,82 -4,21 -3,70 MLP Sağlık 15,57 -3,05 -2,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,16 -2,52 1,75 Mondi Tire Kutsan 4,45 6,71 7,49 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,95 -4,63 -6,05 Net Holding 2,45 -5,77 -5,77 Netaş Telekom. 13,27 -3,42 1,61 Niğbaş Niğde Beton 5,50 0,00 -11,29 Nuh Çimento 11,16 -5,98 -6,06 Nurol GMYO 3,46 -4,16 -3,08 Odaş Elektrik 2,06 -5,07 -1,90 Olmuksan-IP 6,14 -6,26 -2,23 Orge Enerji Elektrik 4,91 -1,60 -1,01 Orma Orman Mahsulleri 2,55 -8,27 -7,61 Osmanlı Menkul 3,90 -2,74 -7,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,58 -7,06 -5,95 Otokar 162,70 1,06 2,33 Oyak Yat. Ort. 2,27 -2,99 -2,58 Oylum Sınai Yatırımlar 4,91 -2,39 -3,54 Özak GMYO 2,59 -1,52 0,78 Özbal Çelik Boru 1,59 -5,36 -4,79 Özderici GMYO 1,49 -6,88 -5,10 Özerden Plastik 2,40 5,73 5,26 Panora GMYO 6,27 1,62 1,13 Papilon Savunma 7,67 -2,79 -1,03 Park Elek.Madencilik 3,00 -2,91 -1,64 Parsan 17,01 -2,30 0,41 Pegasus 83,10 -3,37 -3,82 Peker GMYO 3,02 -4,13 -3,51 Penguen Gıda 1,97 -6,64 -4,83 Pera GMYO 0,91 -4,21 -3,19 Pergamon Dış Ticaret 7,93 -1,61 -1,12 Petkim 3,79 -3,07 -0,52 Petrokent Turizm 126,70 -2,39 -1,09 Pınar Et Ve Un 9,05 -2,58 -1,31 Pınar Su 2,20 -7,56 -5,17 Pınar Süt 12,36 -5,36 -2,45 Plastikkart 9,24 -3,95 -0,32 Polisan Holding 3,00 -2,91 -0,99 Politeknik Metal 75,50 0,67 -1,95 Prizma Press Matbaacılık 4,70 2,17 9,30 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,90 0,05 4,97 QNB Finans Fin. Kir. 139,00 6,92 7,67 QNB Finansbank 33,98 -6,90 -9,39 Ral Yatırım Holding 6,79 2,88 -0,15 Ray Sigorta 3,30 -3,23 -3,51 Reysaş GMYO 4,42 -4,54 -3,70 Reysaş Lojistik 4,54 -1,09 3,65 Rhea Girişim 1,14 -5,00 -4,20 Rodrigo Tekstil 1,80 -0,55 -0,55 Royal Halı 1,31 -2,96 -4,38 RTA Laboratuvarları 2,16 -6,90 -6,90 Sabancı Holding 9,63 -2,73 0,94 Safkar Ege Soğutmacılık 2,08 -5,02 -4,59 Salix Yatırım Holding 8,00 3,09 10,96 Sanel Mühendislik 3,94 -1,50 -2,72 Sanifoam Sünger 5,56 -1,59 11,20 Sanko Pazarlama 7,22 -6,48 -6,72 Saray Matbaacılık 1,57 -8,72 -12,29 Sarkuysan 4,64 -3,73 -3,93 Sasa Polyester 7,74 -2,03 0,13 Say Reklamcılık 2,09 -6,70 -6,70 Sekuro Plastik 5,14 -3,75 -4,10 Selçuk Ecza Deposu 5,90 -2,96 -3,28 Selçuk Gıda 1,73 0,00 0,58 Senkron Güvenlik 2,64 -3,65 -3,30 Serve Film Prodüksiyon 1,57 -1,26 -1,26 Servet GMYO 9,16 2,46 7,76 Seyitler Kimya 6,79 -0,59 0,00 Silverline Endüstri 2,00 -8,26 -7,41 Sinpaş GMYO 1,13 0,00 -2,59 Smartiks Yazılım 9,00 -7,12 -8,26 Soda Sanayii 6,15 -1,76 -0,49 Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 -4,00 -4,20 Söktaş 2,67 0,00 0,75 Sönmez Filament 4,87 -2,40 -0,20 Sönmez Pamuklu 5,09 2,21 3,46 Sumaş Suni Tahta 9,00 -8,26 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,57 -5,58 -4,39 Şekerbank 1,29 -5,15 -1,53 Şişe Cam 5,27 -1,13 0,00 Şok Marketler 10,26 -4,82 -4,65 T. Halk Bankası 6,02 -1,79 1,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,54 -3,41 -2,43 T.S.K.B. 1,16 -4,13 -4,13 T.Tuborg 12,15 1,59 2,10 Taç Tarım Ürünleri 3,01 -3,53 -3,53 Tat Gıda 6,58 -2,52 4,61 TAV Havalimanları 28,96 -1,03 -0,75 Taze Kuru Gıda 6,42 -9,96 -11,33 Tek-Art Turizm 1,22 -5,43 -3,17 Tekfen Holding 18,82 -4,08 -2,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,90 -2,78 16,67 Temapol Polimer Plastik 5,00 -4,94 -4,21 TGS Dış Ticaret 4,39 -5,79 -6,00 Tofaş Oto. Fab. 26,40 -1,79 -1,71 Torunlar GMYO 2,64 -4,69 -4,00 Trabzon Liman 10,10 -5,43 -5,25 Trabzonspor Sportif 2,18 -3,54 1,40 Trakya Cam 3,47 -1,98 -0,86 Trend GMYO 2,10 -7,08 -4,55 TSKB GMYO 1,31 -3,68 -2,24 Tuğçelik 3,75 -7,18 -5,06 Tukaş 12,17 -1,38 -1,46 Turcas Petrol 2,76 -3,16 3,37 Turkcell 13,86 -1,49 0,43 Tümosan Motor ve Traktör 6,56 1,55 2,34 Tüpraş 125,60 -1,88 -0,95 Türk Hava Yolları 14,26 -3,91 -1,38 Türk Prysmian Kablo 2,48 -4,98 -4,62 Türk Telekom 7,27 -1,89 -1,36 Türk Traktör 54,30 -3,04 -1,99 Türker Proje Gayrimenkul 40,66 -2,49 -3,19 Ufuk Yatırım 2,56 -3,03 -0,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,06 -4,63 -2,83 Ulusoy Elektrik 25,92 -1,44 -2,56 Ulusoy Un Sanayi 3,71 -3,13 -2,88 Umpaş Holding 0,74 8,82 19,35 Uşak Seramik 1,65 -4,62 -2,37 Utopya Turizm 4,75 -7,05 -3,46 Uzertaş Boya 2,07 -9,61 -6,76 Ülker Bisküvi 22,64 -2,08 1,25 Ünye Çimento 5,23 -4,74 -2,79 Vakıf Fin. Kir. 2,27 -5,81 -6,20 Vakıf GMYO 2,33 -6,43 -5,67 Vakıf Yat. Ort. 2,24 -4,27 -3,86 Vakıflar Bankası 5,37 -3,24 -2,54 Vakko Tekstil 4,49 -3,44 -1,10 Vanet Gıda 1,40 -2,10 -2,10 Verusa Holding 18,85 0,59 1,56 Verusaturk Girisim 5,45 0,37 1,11 Vestel 13,27 2,55 5,15 Vestel Beyaz Eşya 23,00 2,68 6,48 Viking Kağıt 2,36 9,77 26,20 Yapı Kredi Koray GMYO 2,35 -5,24 -2,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -3,57 -2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,98 -5,53 -4,63 Yataş 7,46 -1,84 1,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,49 -8,59 -7,45 Yeni Gimat GMYO 12,87 0,00 -1,08 Yeşil GMYO 0,62 -4,62 -3,13 Yeşil Yapı 0,64 -4,48 -3,03 Yeşil Yatırım Holding 10,95 -3,52 -2,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.197,00 -1,31 8,56 Yonga Mobilya 9,00 -10,00 -2,60 Yükselen Çelik 6,21 -2,51 1,31 Yünsa 10,17 -3,69 0,79 Zorlu Enerji 1,58 -4,24 -3,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

