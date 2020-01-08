Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.200,90 20,73 İş Bankası (B) 33.351,00 15,00 10,51 İş Bankası (C) 6,20 0,49 -3,28 İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19 İş Fin.Kir. 3,77 -2,58 -0,79 İş Girişim 3,52 -2,49 -7,37 İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57 İş Y. Men. Değ. 4,37 -1,58 -2,89 İş Yat. Ort. 1,75 -2,23 -4,89 İşbir Holding 418,10 -2,52 -2,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00 İttifak Holding 3,60 -0,83 -3,23 İz Hayvancılık Tarım 3,95 -1,25 -6,84 İzmir Demir Çelik 8,90 8,54 8,67 İzmir Fırça 1,68 -2,33 -6,67 Jantsa Jant Sanayi 54,95 -2,74 -5,75 Kafein Yazılım 10,55 -3,12 -5,30 Kapital Yat. Holding 2,34 0,00 -3,31 Kaplamin 5,28 0,96 -4,86 Kardemir (A) 2,59 -0,77 -2,26 Kardemir (B) 2,60 0,00 -1,52 Kardemir (D) 2,62 0,00 -1,50 Karel Elektronik 14,29 0,99 -1,65 Karsan Otomotiv 1,41 -2,76 -10,76 Karsu Tekstil 2,90 -2,03 -10,49 Karsusan Su Ürünleri San. 8,60 -3,48 -8,41 Kartonsan 372,50 -2,23 -4,46 Katmerciler Ekipman 3,39 -2,87 -11,72 Kent Gıda 198,00 -1,10 12,63 Kerevitaş Gıda 2,92 -2,99 -10,43 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -3,64 -3,64 Kiler GMYO 3,35 -1,76 -11,61 Klimasan Klima 17,56 -4,04 -20,47 Koç Holding 19,94 0,05 -1,87 Konfrut Gıda 7,36 -0,41 -5,88 Konya Çimento 247,00 -2,18 -8,96 Kordsa Teknik Tekstil 12,44 0,40 -4,89 Koza Altın 79,35 -0,87 7,16 Koza Madencilik 10,47 -1,78 4,39 Körfez GMYO 2,04 -2,86 -14,64 Kristal Kola 1,45 -3,33 -3,97 Kron Telekomünikasyon 11,93 -0,83 -6,21 Kuştur Kuşadası Turizm 22,60 -0,70 -4,64 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 -2,72 -13,33 Kütahya Porselen 6,86 -2,70 3,63 Lider Faktoring 3,36 -2,61 -8,45 Link Bilgisayar 15,79 -3,37 -13,00 Logo Yazılım 55,50 -1,25 -8,72 Lokman Hekim Sağlık 5,40 -0,74 -6,57 Lüks Kadife 8,23 -1,32 -4,75 Makina Takım 1,75 -2,23 -6,91 Mardin Çimento 5,30 -0,75 -10,47 Marka Yatırım Holding 1,10 -1,79 -6,78 Marmaris Altınyunus 77,00 -2,90 8,45 Marshall 46,30 -1,20 -2,61 Martı GMYO 1,07 -3,60 5,94 Martı Otel 0,90 -2,17 -1,10 Mavi Giyim 53,00 -2,12 -8,46 Mazhar Zorlu Holding 13,90 9,97 14,97 Mega Polietilen 2,08 -2,35 -5,45 Menderes Tekstil 1,23 -0,81 -6,11 Mensa 0,32 -5,88 0,00 Merit Turizm 22,66 10,00 16,56 Merko Gıda 0,95 -3,06 -9,52 Metal Gayrimenkul 0,85 -2,30 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,65 -0,60 -7,30 Metro Holding 1,28 -1,54 -7,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 -2,71 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 0,84 -26,11 Migros Ticaret 23,92 1,79 -1,24 Milpa 1,96 -3,45 -10,50 Mistral GMYO 1,70 -2,86 -10,05 MLP Sağlık 15,31 -0,97 -4,31 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -3,70 -8,77 Mondi Tire Kutsan 5,52 9,74 33,33 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,50 -2,62 -9,59 Net Holding 2,33 -1,27 -10,38 Netaş Telekom. 12,15 -1,78 -6,97 Niğbaş Niğde Beton 5,45 2,83 -12,10 Nuh Çimento 10,62 -4,32 -10,61 Nurol GMYO 3,39 -1,17 -5,04 Odaş Elektrik 2,15 4,37 2,38 Olmuksan-IP 6,10 -0,65 -2,87 Orge Enerji Elektrik 4,73 -1,46 -4,64 Orma Orman Mahsulleri 2,67 0,00 -3,26 Osmanlı Menkul 4,12 -0,72 -1,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,53 -2,55 -8,93 Otokar 160,70 -0,99 1,07 Oyak Yat. Ort. 2,18 -1,80 -6,44 Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -3,08 -7,27 Özak GMYO 2,55 -2,30 -0,78 Özbal Çelik Boru 1,56 -1,89 -6,59 Özderici GMYO 1,38 -4,17 -12,10 Özerden Plastik 2,49 -0,40 9,21 Panora GMYO 6,02 -16,74 -2,90 Papilon Savunma 7,66 -0,65 -1,16 Park Elek.Madencilik 2,89 -1,70 -5,25 Parsan 16,73 -0,65 -1,24 Pegasus 76,60 -3,53 -11,34 Peker GMYO 2,94 -2,33 -6,07 Penguen Gıda 1,91 -0,52 -7,73 Pera GMYO 0,86 -4,44 -8,51 Pergamon Dış Ticaret 7,77 0,39 -3,12 Petkim 3,70 0,00 -2,89 Petrokent Turizm 120,50 -3,37 -5,93 Pınar Et Ve Un 8,94 -0,56 -2,51 Pınar Su 2,10 -2,33 -9,48 Pınar Süt 11,75 -2,41 -7,26 Plastikkart 8,78 -3,52 -5,29 Polisan Holding 2,88 -2,37 -4,95 Politeknik Metal 72,00 -1,37 -6,49 Prizma Press Matbaacılık 4,60 0,22 6,98 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,01 5,12 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 -2,92 3,02 QNB Finansbank 38,78 0,21 3,41 Ral Yatırım Holding 6,48 1,25 -4,71 Ray Sigorta 3,16 -3,36 -7,60 Reysaş GMYO 4,07 -3,78 -11,33 Reysaş Lojistik 4,27 -3,61 -2,51 Rhea Girişim 1,06 -3,64 -10,92 Rodrigo Tekstil 1,73 -2,26 -4,42 Royal Halı 1,27 -2,31 -7,30 RTA Laboratuvarları 2,17 0,00 -6,47 Sabancı Holding 9,59 1,27 0,52 Safkar Ege Soğutmacılık 2,01 -2,90 -7,80 Salix Yatırım Holding 7,72 -3,50 7,07 Sanel Mühendislik 3,89 -3,71 -3,95 Sanifoam Sünger 6,20 6,90 24,00 Sanko Pazarlama 6,87 -2,97 -11,24 Saray Matbaacılık 1,50 -3,85 -16,20 Sarkuysan 4,64 -1,28 -3,93 Sasa Polyester 7,57 -1,69 -2,07 Say Reklamcılık 1,99 -2,93 -11,16 Sekuro Plastik 4,78 -4,02 -10,82 Selçuk Ecza Deposu 5,79 -0,69 -5,08 Selçuk Gıda 1,58 -1,25 -8,14 Senkron Güvenlik 2,57 -3,75 -5,86 Serve Film Prodüksiyon 1,50 -1,96 -5,66 Servet GMYO 9,88 4,11 16,24 Seyitler Kimya 6,79 -0,59 0,00 Silverline Endüstri 1,97 -2,48 -8,80 Sinpaş GMYO 1,19 0,00 2,59 Smartiks Yazılım 9,25 -0,86 -5,71 Soda Sanayii 6,06 -1,14 -1,94 Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,85 -2,76 Söktaş 2,61 -1,51 -1,51 Sönmez Filament 4,94 0,61 1,23 Sönmez Pamuklu 5,39 0,75 9,55 Sumaş Suni Tahta 8,89 -0,78 -10,20 Şeker Fin. Kir. 4,46 -3,67 -6,69 Şekerbank 1,24 -0,80 -5,34 Şişe Cam 5,09 -0,39 -3,42 Şok Marketler 10,19 0,49 -5,30 T. Halk Bankası 6,09 0,83 3,05 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,38 -2,55 1,79 T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79 T.Tuborg 13,00 4,42 9,24 Taç Tarım Ürünleri 2,94 -1,67 -5,77 Tat Gıda 6,69 -0,59 6,36 TAV Havalimanları 28,58 -1,58 -2,06 Taze Kuru Gıda 6,37 -2,00 -12,02 Tek-Art Turizm 1,15 -1,71 -8,73 Tekfen Holding 18,64 0,16 -3,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,73 -2,87 12,62 Temapol Polimer Plastik 4,82 -2,23 -7,66 TGS Dış Ticaret 4,79 5,97 2,57 Tofaş Oto. Fab. 26,80 0,83 -0,22 Torunlar GMYO 2,52 -1,95 -8,36 Trabzon Liman 9,95 -1,29 -6,66 Trabzonspor Sportif 2,11 -3,21 -1,86 Trakya Cam 3,32 -1,19 -5,14 Trend GMYO 2,21 -0,90 0,45 TSKB GMYO 1,27 -0,78 -5,22 Tuğçelik 3,70 -1,86 -6,33 Tukaş 11,75 1,38 -4,86 Turcas Petrol 2,69 -2,89 0,75 Turkcell 13,90 -0,29 0,72 Tümosan Motor ve Traktör 6,76 1,65 5,46 Tüpraş 120,20 -2,12 -5,21 Türk Hava Yolları 13,50 -0,37 -6,64 Türk Prysmian Kablo 2,40 -2,44 -7,69 Türk Telekom 7,19 0,84 -2,44 Türk Traktör 54,15 1,12 -2,26 Türker Proje Gayrimenkul 38,66 -2,32 -7,95 Ufuk Yatırım 2,44 -3,94 -5,43 Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 1,52 -5,66 Ulusoy Elektrik 25,26 -0,08 -5,04 Ulusoy Un Sanayi 3,66 -1,35 -4,19 Umpaş Holding 0,69 2,99 11,29 Uşak Seramik 1,58 -1,86 -6,51 Utopya Turizm 4,63 0,00 -5,89 Uzertaş Boya 2,28 9,62 2,70 Ülker Bisküvi 23,30 2,19 4,20 Ünye Çimento 5,06 -3,25 -5,95 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81 Vakıf GMYO 2,17 -1,81 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 2,13 -2,74 -8,58 Vakıflar Bankası 5,36 2,29 -2,72 Vakko Tekstil 4,33 -0,46 -4,63 Vanet Gıda 1,34 -1,47 -6,29 Verusa Holding 19,02 0,11 2,48 Verusaturk Girisim 5,47 0,74 1,48 Vestel 13,61 -1,09 7,84 Vestel Beyaz Eşya 24,12 -0,33 11,67 Viking Kağıt 2,87 10,81 53,48 Yapı Kredi Koray GMYO 2,22 -2,20 -8,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 0,83 -2,42 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,89 -0,51 -6,06 Yataş 7,46 0,95 1,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,43 -2,72 -11,18 Yeni Gimat GMYO 13,25 -2,14 1,84 Yeşil GMYO 0,61 -1,61 -4,69 Yeşil Yapı 0,60 -4,76 -9,09 Yeşil Yatırım Holding 10,30 -2,92 -8,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.210,00 -0,79 9,00 Yonga Mobilya 7,85 -2,61 -15,04 Yükselen Çelik 6,04 -0,98 -1,47 Yünsa 9,70 -2,51 -3,87 Zorlu Enerji 1,54 -1,28 -5,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

