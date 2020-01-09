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  4. Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.250,00 0,02 20,76 İş Bankası (B) 33.980,00 1,89 12,59 İş Bankası (C) 6,67 7,58 4,06 İş Bankası (Kur.) 228.228,00 2,35 8,68 İş Fin.Kir. 4,03 6,90 6,05 İş Girişim 3,72 5,68 -2,11 İş GMYO 1,87 6,86 6,25 İş Y. Men. Değ. 4,64 6,18 3,11 İş Yat. Ort. 1,84 5,14 0,00 İşbir Holding 440,00 5,24 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 4,84 4,84 İttifak Holding 3,70 2,78 -0,54 İz Hayvancılık Tarım 4,10 3,80 -3,30 İzmir Demir Çelik 9,28 4,27 13,31 İzmir Fırça 1,73 2,98 -3,89 Jantsa Jant Sanayi 59,70 8,64 2,40 Kafein Yazılım 11,08 5,02 -0,54 Kapital Yat. Holding 2,36 0,85 -2,48 Kaplamin 5,38 1,89 -3,06 Kardemir (A) 2,72 5,02 2,64 Kardemir (B) 2,72 4,62 3,03 Kardemir (D) 2,76 5,34 3,76 Karel Elektronik 14,90 4,27 2,55 Karsan Otomotiv 1,52 7,80 -3,80 Karsu Tekstil 3,04 4,83 -6,17 Karsusan Su Ürünleri San. 8,89 3,37 -5,32 Kartonsan 435,80 16,99 11,77 Katmerciler Ekipman 3,63 7,08 -5,47 Kent Gıda 210,10 6,11 19,51 Kerevitaş Gıda 3,12 6,85 -4,29 Kervansaray Yat. Holding 0,54 1,89 -1,82 Kiler GMYO 3,56 6,27 -6,07 Klimasan Klima 18,27 4,04 -17,26 Koç Holding 20,42 2,41 0,49 Konfrut Gıda 7,71 4,76 -1,41 Konya Çimento 275,00 11,34 1,36 Kordsa Teknik Tekstil 12,91 3,78 -1,30 Koza Altın 79,25 -0,13 7,02 Koza Madencilik 10,64 1,62 6,08 Körfez GMYO 2,15 5,39 -10,04 Kristal Kola 1,52 4,83 0,66 Kron Telekomünikasyon 12,95 8,55 1,81 Kuştur Kuşadası Turizm 23,20 2,65 -2,11 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 6,99 -7,27 Kütahya Porselen 7,58 10,50 14,50 Lider Faktoring 3,55 5,65 -3,27 Link Bilgisayar 16,85 6,71 -7,16 Logo Yazılım 58,00 4,50 -4,61 Lokman Hekim Sağlık 5,64 4,44 -2,42 Lüks Kadife 8,64 4,98 0,00 Makina Takım 1,84 5,14 -2,13 Mardin Çimento 5,45 2,83 -7,94 Marka Yatırım Holding 1,14 3,64 -3,39 Marmaris Altınyunus 81,70 6,10 15,07 Marshall 47,90 3,46 0,76 Martı GMYO 1,14 6,54 12,87 Martı Otel 0,94 4,44 3,30 Mavi Giyim 54,55 2,92 -5,79 Mazhar Zorlu Holding 14,95 7,55 23,66 Mega Polietilen 2,19 5,29 -0,45 Menderes Tekstil 1,29 4,88 -1,53 Mensa 0,34 6,25 6,25 Merit Turizm 24,50 8,12 26,03 Merko Gıda 1,02 7,37 -2,86 Metal Gayrimenkul 0,87 2,35 -4,40 Metemtur Otelcilik 1,72 4,24 -3,37 Metro Holding 1,35 5,47 -2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 3,26 13,27 Metro Yatırım Ortaklığı 5,70 -5,00 -29,80 Migros Ticaret 24,64 3,01 1,73 Milpa 2,08 6,12 -5,02 Mistral GMYO 1,78 4,71 -5,82 MLP Sağlık 15,83 3,40 -1,06 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,01 -2,88 -11,40 Mondi Tire Kutsan 5,68 2,90 37,20 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,23 6,35 -3,85 Net Holding 2,50 7,30 -3,85 Netaş Telekom. 13,14 8,15 0,61 Niğbaş Niğde Beton 5,30 -2,75 -14,52 Nuh Çimento 11,93 12,34 0,42 Nurol GMYO 3,54 4,42 -0,84 Odaş Elektrik 2,58 20,00 22,86 Olmuksan-IP 6,35 4,10 1,11 Orge Enerji Elektrik 5,01 5,92 1,01 Orma Orman Mahsulleri 2,70 1,12 -2,17 Osmanlı Menkul 4,31 4,61 2,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,63 6,54 -2,98 Otokar 161,50 0,50 1,57 Oyak Yat. Ort. 2,28 4,59 -2,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,90 3,81 -3,73 Özak GMYO 2,71 6,27 5,45 Özbal Çelik Boru 1,66 6,41 -0,60 Özderici GMYO 1,48 7,25 -5,73 Özerden Plastik 2,73 9,64 19,74 Panora GMYO 6,14 1,99 -0,97 Papilon Savunma 7,97 4,05 2,84 Park Elek.Madencilik 3,00 3,81 -1,64 Parsan 17,40 4,00 2,72 Pegasus 79,10 3,26 -8,45 Peker GMYO 3,08 4,76 -1,60 Penguen Gıda 2,02 5,76 -2,42 Pera GMYO 0,93 8,14 -1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,05 3,60 0,37 Petkim 3,91 5,68 2,62 Petrokent Turizm 125,80 4,40 -1,80 Pınar Et Ve Un 9,22 3,13 0,55 Pınar Su 2,30 9,52 -0,86 Pınar Süt 12,48 6,21 -1,50 Plastikkart 9,40 7,06 1,40 Polisan Holding 3,03 5,21 0,00 Politeknik Metal 73,00 1,39 -5,19 Prizma Press Matbaacılık 4,93 7,17 14,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,70 0,02 5,14 QNB Finans Fin. Kir. 138,00 3,76 6,89 QNB Finansbank 41,14 6,09 9,71 Ral Yatırım Holding 6,93 6,94 1,91 Ray Sigorta 3,31 4,75 -3,22 Reysaş GMYO 4,88 19,90 6,32 Reysaş Lojistik 5,12 19,91 16,89 Rhea Girişim 1,15 8,49 -3,36 Rodrigo Tekstil 1,78 2,89 -1,66 Royal Halı 1,34 5,51 -2,19 RTA Laboratuvarları 2,28 5,07 -1,72 Sabancı Holding 10,13 5,63 6,18 Safkar Ege Soğutmacılık 2,11 4,98 -3,21 Salix Yatırım Holding 7,90 2,33 9,57 Sanel Mühendislik 3,95 1,54 -2,47 Sanifoam Sünger 6,02 -2,90 20,40 Sanko Pazarlama 7,48 8,88 -3,36 Saray Matbaacılık 1,59 6,00 -11,17 Sarkuysan 4,77 2,80 -1,24 Sasa Polyester 7,82 3,30 1,16 Say Reklamcılık 2,12 6,53 -5,36 Sekuro Plastik 5,03 5,23 -6,16 Selçuk Ecza Deposu 6,04 4,32 -0,98 Selçuk Gıda 1,64 3,80 -4,65 Senkron Güvenlik 2,67 3,89 -2,20 Serve Film Prodüksiyon 1,53 2,00 -3,77 Servet GMYO 11,36 14,98 33,65 Seyitler Kimya 6,84 0,74 0,74 Silverline Endüstri 2,22 12,69 2,78 Sinpaş GMYO 1,22 2,52 5,17 Smartiks Yazılım 9,76 5,51 -0,51 Soda Sanayii 6,29 3,80 1,78 Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 0,00 -2,76 Söktaş 2,73 4,60 3,02 Sönmez Filament 5,26 6,48 7,79 Sönmez Pamuklu 5,65 4,82 14,84 Sumaş Suni Tahta 8,99 1,12 -9,19 Şeker Fin. Kir. 4,58 2,69 -4,18 Şekerbank 1,34 8,06 2,29 Şişe Cam 5,27 3,54 0,00 Şok Marketler 10,48 2,85 -2,60 T. Halk Bankası 6,29 3,28 6,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,50 2,52 4,36 T.S.K.B. 1,21 6,14 0,00 T.Tuborg 13,25 1,92 11,34 Taç Tarım Ürünleri 3,03 3,06 -2,88 Tat Gıda 6,89 2,99 9,54 TAV Havalimanları 29,24 2,31 0,21 Taze Kuru Gıda 6,61 3,77 -8,70 Tek-Art Turizm 1,26 9,57 0,00 Tekfen Holding 19,43 4,24 0,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,98 5,29 18,57 Temapol Polimer Plastik 5,08 5,39 -2,68 TGS Dış Ticaret 4,94 3,13 5,78 Tofaş Oto. Fab. 27,58 2,91 2,68 Torunlar GMYO 2,67 5,95 -2,91 Trabzon Liman 10,46 5,13 -1,88 Trabzonspor Sportif 2,25 6,64 4,65 Trakya Cam 3,47 4,52 -0,86 Trend GMYO 2,34 5,88 6,36 TSKB GMYO 1,31 3,15 -2,24 Tuğçelik 3,84 3,78 -2,78 Tukaş 11,95 1,70 -3,24 Turcas Petrol 2,82 4,83 5,62 Turkcell 14,70 5,76 6,52 Tümosan Motor ve Traktör 6,91 2,22 7,80 Tüpraş 125,10 4,08 -1,34 Türk Hava Yolları 14,25 5,56 -1,45 Türk Prysmian Kablo 2,54 5,83 -2,31 Türk Telekom 7,68 6,82 4,21 Türk Traktör 55,85 3,14 0,81 Türker Proje Gayrimenkul 39,52 2,22 -5,90 Ufuk Yatırım 2,53 3,69 -1,94 Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 7,00 0,94 Ulusoy Elektrik 25,60 1,35 -3,76 Ulusoy Un Sanayi 3,86 5,46 1,05 Umpaş Holding 0,67 -2,90 8,06 Uşak Seramik 1,67 5,70 -1,18 Utopya Turizm 4,81 3,89 -2,24 Uzertaş Boya 2,20 -3,51 -0,90 Ülker Bisküvi 24,20 3,86 8,23 Ünye Çimento 5,24 3,56 -2,60 Vakıf Fin. Kir. 2,20 4,27 -9,09 Vakıf GMYO 2,30 5,99 -6,88 Vakıf Yat. Ort. 2,26 6,10 -3,00 Vakıflar Bankası 5,69 6,16 3,27 Vakko Tekstil 4,56 5,31 0,44 Vanet Gıda 1,39 3,73 -2,80 Verusa Holding 19,17 0,79 3,29 Verusaturk Girisim 5,53 1,10 2,60 Vestel 14,41 5,88 14,18 Vestel Beyaz Eşya 25,08 3,98 16,11 Viking Kağıt 3,22 12,20 72,19 Yapı Kredi Koray GMYO 2,49 12,16 2,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 4,55 2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,32 7,30 0,80 Yataş 8,08 8,31 10,08 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,52 6,29 -5,59 Yeni Gimat GMYO 13,41 1,21 3,07 Yeşil GMYO 0,64 4,92 0,00 Yeşil Yapı 0,66 10,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,83 5,15 -3,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.455,10 7,64 17,32 Yonga Mobilya 8,21 4,59 -11,15 Yükselen Çelik 6,22 2,98 1,47 Yünsa 10,21 5,26 1,19 Zorlu Enerji 1,63 5,84 0,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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