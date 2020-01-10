Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.250,00 20,76 İş Bankası (B) 35.549,90 4,62 17,79 İş Bankası (C) 6,65 -0,30 3,74 İş Bankası (Kur.) 228.228,00 8,68 İş Fin.Kir. 3,99 -0,99 5,00 İş Girişim 3,69 -0,81 -2,89 İş GMYO 1,82 -2,67 3,41 İş Y. Men. Değ. 4,56 -1,72 1,33 İş Yat. Ort. 1,83 -0,54 -0,54 İşbir Holding 437,50 -0,57 1,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 6,15 11,29 İttifak Holding 3,59 -2,97 -3,49 İz Hayvancılık Tarım 4,15 1,22 -2,12 İzmir Demir Çelik 9,29 0,11 13,43 İzmir Fırça 1,74 0,58 -3,33 Jantsa Jant Sanayi 60,45 1,26 3,69 Kafein Yazılım 11,24 1,44 0,90 Kapital Yat. Holding 2,39 1,27 -1,24 Kaplamin 5,40 0,37 -2,70 Kardemir (A) 2,80 2,94 5,66 Kardemir (B) 2,81 3,31 6,44 Kardemir (D) 2,84 2,90 6,77 Karel Elektronik 14,95 0,34 2,89 Karsan Otomotiv 1,51 -0,66 -4,43 Karsu Tekstil 2,99 -1,64 -7,72 Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 1,24 -4,15 Kartonsan 427,00 -2,02 9,52 Katmerciler Ekipman 3,73 2,75 -2,86 Kent Gıda 208,00 -1,00 18,32 Kerevitaş Gıda 3,14 0,64 -3,68 Kervansaray Yat. Holding 0,55 1,85 0,00 Kiler GMYO 3,66 2,81 -3,43 Klimasan Klima 18,07 -1,09 -18,16 Koç Holding 20,54 0,59 1,08 Konfrut Gıda 7,78 0,91 -0,51 Konya Çimento 281,40 2,33 3,72 Kordsa Teknik Tekstil 13,00 0,70 -0,61 Koza Altın 77,60 -2,08 4,79 Koza Madencilik 10,34 -2,82 3,09 Körfez GMYO 2,34 8,84 -2,09 Kristal Kola 1,56 2,63 3,31 Kron Telekomünikasyon 12,88 -0,54 1,26 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 3,45 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,54 0,65 -6,67 Kütahya Porselen 7,53 -0,66 13,75 Lider Faktoring 3,56 0,28 -3,00 Link Bilgisayar 17,24 2,31 -5,01 Logo Yazılım 57,30 -1,21 -5,76 Lokman Hekim Sağlık 5,69 0,89 -1,56 Lüks Kadife 8,65 0,12 0,12 Makina Takım 1,86 1,09 -1,06 Mardin Çimento 5,41 -0,73 -8,61 Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85 Marmaris Altınyunus 83,60 2,33 17,75 Marshall 48,80 1,88 2,65 Martı GMYO 1,31 14,91 29,70 Martı Otel 1,02 8,51 12,09 Mavi Giyim 56,45 3,48 -2,50 Mazhar Zorlu Holding 16,44 9,97 35,98 Mega Polietilen 2,19 0,00 -0,45 Menderes Tekstil 1,29 0,00 -1,53 Mensa 0,34 0,00 6,25 Merit Turizm 23,82 -2,78 22,53 Merko Gıda 1,03 0,98 -1,90 Metal Gayrimenkul 0,90 3,45 -1,10 Metemtur Otelcilik 1,74 1,16 -2,25 Metro Holding 1,34 -0,74 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 -0,45 12,76 Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -5,26 -33,50 Migros Ticaret 24,46 -0,73 0,99 Milpa 2,09 0,48 -4,57 Mistral GMYO 1,80 1,12 -4,76 MLP Sağlık 15,91 0,51 -0,56 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,09 7,92 -4,39 Mondi Tire Kutsan 5,96 4,93 43,96 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,75 4,25 0,24 Net Holding 2,56 2,40 -1,54 Netaş Telekom. 13,16 0,15 0,77 Niğbaş Niğde Beton 5,27 -0,57 -15,00 Nuh Çimento 11,75 -1,51 -1,09 Nurol GMYO 3,66 3,39 2,52 Odaş Elektrik 2,43 -5,81 15,71 Olmuksan-IP 6,37 0,31 1,43 Orge Enerji Elektrik 5,08 1,40 2,42 Orma Orman Mahsulleri 2,71 0,37 -1,81 Osmanlı Menkul 4,35 0,93 3,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 3,68 0,60 Otokar 160,30 -0,74 0,82 Oyak Yat. Ort. 2,28 0,00 -2,15 Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 3,06 -0,79 Özak GMYO 2,68 -1,11 4,28 Özbal Çelik Boru 1,68 1,20 0,60 Özderici GMYO 1,48 0,00 -5,73 Özerden Plastik 2,76 1,10 21,05 Panora GMYO 6,10 -0,65 -1,61 Papilon Savunma 8,13 2,01 4,90 Park Elek.Madencilik 3,04 1,33 -0,33 Parsan 17,52 0,69 3,42 Pegasus 78,10 -1,26 -9,61 Peker GMYO 3,19 3,57 1,92 Penguen Gıda 2,01 -0,50 -2,90 Pera GMYO 0,95 2,15 1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,06 0,12 0,50 Petkim 3,91 0,00 2,62 Petrokent Turizm 123,90 -1,51 -3,28 Pınar Et Ve Un 9,24 0,22 0,76 Pınar Su 2,30 0,00 -0,86 Pınar Süt 12,70 1,76 0,24 Plastikkart 9,41 0,11 1,51 Polisan Holding 3,07 1,32 1,32 Politeknik Metal 72,50 -0,68 -5,84 Prizma Press Matbaacılık 4,96 0,61 15,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 -0,16 4,96 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 1,45 8,44 QNB Finansbank 42,34 2,92 12,91 Ral Yatırım Holding 7,03 1,44 3,38 Ray Sigorta 3,28 -0,91 -4,09 Reysaş GMYO 5,26 7,79 14,60 Reysaş Lojistik 5,74 12,11 31,05 Rhea Girişim 1,18 2,61 -0,84 Rodrigo Tekstil 1,77 -0,56 -2,21 Royal Halı 1,40 4,48 2,19 RTA Laboratuvarları 2,29 0,44 -1,29 Sabancı Holding 10,28 1,48 7,76 Safkar Ege Soğutmacılık 2,11 0,00 -3,21 Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 9,57 Sanel Mühendislik 4,05 2,53 0,00 Sanifoam Sünger 5,85 -2,82 17,00 Sanko Pazarlama 7,53 0,67 -2,71 Saray Matbaacılık 1,72 8,18 -3,91 Sarkuysan 4,76 -0,21 -1,45 Sasa Polyester 7,77 -0,64 0,52 Say Reklamcılık 2,21 4,25 -1,34 Sekuro Plastik 5,29 5,17 -1,31 Selçuk Ecza Deposu 6,14 1,66 0,66 Selçuk Gıda 1,69 3,05 -1,74 Senkron Güvenlik 2,66 -0,37 -2,56 Serve Film Prodüksiyon 1,52 -0,65 -4,40 Servet GMYO 12,70 11,80 49,41 Seyitler Kimya 6,80 -0,58 0,15 Silverline Endüstri 2,21 -0,45 2,31 Sinpaş GMYO 1,46 19,67 25,86 Smartiks Yazılım 9,66 -1,02 -1,53 Soda Sanayii 6,32 0,48 2,27 Sodaş Sodyum Sanayii 9,51 0,11 -2,66 Söktaş 2,89 5,86 9,06 Sönmez Filament 5,18 -1,52 6,15 Sönmez Pamuklu 5,58 -1,24 13,41 Sumaş Suni Tahta 9,11 1,33 -7,98 Şeker Fin. Kir. 4,86 6,11 1,67 Şekerbank 1,36 1,49 3,82 Şişe Cam 5,31 0,76 0,76 Şok Marketler 10,57 0,86 -1,77 T. Halk Bankası 6,47 2,86 9,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,64 -1,89 2,39 T.S.K.B. 1,21 0,00 0,00 T.Tuborg 13,48 1,74 13,28 Taç Tarım Ürünleri 3,07 1,32 -1,60 Tat Gıda 6,83 -0,87 8,59 TAV Havalimanları 29,40 0,55 0,75 Taze Kuru Gıda 6,79 2,72 -6,22 Tek-Art Turizm 1,43 13,49 13,49 Tekfen Holding 19,98 2,83 3,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,05 1,41 20,24 Temapol Polimer Plastik 5,13 0,98 -1,72 TGS Dış Ticaret 4,95 0,20 6,00 Tofaş Oto. Fab. 27,02 -2,03 0,60 Torunlar GMYO 2,68 0,37 -2,55 Trabzon Liman 10,46 0,00 -1,88 Trabzonspor Sportif 2,34 4,00 8,84 Trakya Cam 3,47 0,00 -0,86 Trend GMYO 2,36 0,85 7,27 TSKB GMYO 1,33 1,53 -0,75 Tuğçelik 3,84 0,00 -2,78 Tukaş 11,96 0,08 -3,16 Turcas Petrol 2,94 4,26 10,11 Turkcell 14,49 -1,43 5,00 Tümosan Motor ve Traktör 6,95 0,58 8,42 Tüpraş 125,40 0,24 -1,10 Türk Hava Yolları 14,40 1,05 -0,41 Türk Prysmian Kablo 2,63 3,54 1,15 Türk Telekom 7,84 2,08 6,38 Türk Traktör 59,00 5,64 6,50 Türker Proje Gayrimenkul 40,06 1,37 -4,62 Ufuk Yatırım 2,50 -1,19 -3,10 Ulaşlar Turizm Yat. 2,13 -0,47 0,47 Ulusoy Elektrik 25,60 0,00 -3,76 Ulusoy Un Sanayi 3,78 -2,07 -1,05 Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06 Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59 Utopya Turizm 4,91 2,08 -0,20 Uzertaş Boya 2,23 1,36 0,45 Ülker Bisküvi 24,94 3,06 11,54 Ünye Çimento 5,16 -1,53 -4,09 Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26 Vakıf GMYO 2,34 1,74 -5,26 Vakıf Yat. Ort. 2,27 0,44 -2,58 Vakıflar Bankası 5,98 5,10 8,53 Vakko Tekstil 4,57 0,22 0,66 Vanet Gıda 1,40 0,72 -2,10 Verusa Holding 19,26 0,47 3,77 Verusaturk Girisim 5,62 1,63 4,27 Vestel 14,15 -1,80 12,12 Vestel Beyaz Eşya 25,56 1,91 18,33 Viking Kağıt 3,68 14,29 96,79 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -2,41 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,69 6,32 8,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,76 6,96 7,81 Yataş 8,04 -0,50 9,54 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,59 4,61 -1,24 Yeni Gimat GMYO 13,19 -1,64 1,38 Yeşil GMYO 0,64 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,66 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 10,90 0,65 -2,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.305,00 -4,34 12,22 Yonga Mobilya 8,44 2,80 -8,66 Yükselen Çelik 6,29 1,13 2,61 Yünsa 11,09 8,62 9,91 Zorlu Enerji 1,63 0,00 0,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

