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  4. Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,88 -1,57 -3,59 Acıpayam Selüloz 6,33 0,32 98,13 Adana Çimento (A) 8,31 0,61 74,71 Adana Çimento (B) 5,96 -0,17 84,78 Adana Çimento (C) 2,27 0,89 84,39 Adel Kalemcilik 15,13 -0,53 47,28 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 0,52 -16,67 Afyon Çimento 6,59 -0,30 43,57 Ak Enerji 1,07 -0,93 69,84 Akbank 8,26 0,12 40,36 Akçansa 9,99 -0,10 52,70 Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 3,23 11,44 Akfen GMYO 4,09 -0,24 147,88 Akın Tekstil 14,07 -0,64 55,21 Akiş GMYO 4,01 2,04 75,95 Akmerkez GMYO 23,56 -0,59 63,23 Aksa 13,67 -0,22 106,04 Aksa Enerji 3,95 -1,00 47,39 Aksigorta 5,91 0,68 88,25 Aksu Enerji 14,56 0,55 88,60 Alarko Carrıer 62,00 2,82 57,52 Alarko GMYO 88,75 -0,67 110,19 Alarko Holding 5,99 -0,33 207,13 Albaraka Türk 1,43 -0,69 30,27 Alcatel Lucent Teletaş 11,93 -0,83 107,12 Alkim Kağıt 5,48 -0,54 52,47 Alkim Kimya 37,90 -1,30 75,95 Altınyağ 0,42 2,44 -4,55 Altınyunus Çeşme 9,89 -0,50 218,90 Anadolu Cam 4,31 -0,92 68,05 Anadolu Efes 23,58 1,81 17,47 Anadolu Grubu Holding 17,61 -0,51 73,77 Anadolu Hayat Emek. 7,02 -0,14 23,28 Anadolu Isuzu 13,64 -1,52 120,71 Anadolu Sigorta 4,63 0,00 17,94 Anel Elektrik 3,19 1,92 96,91 Arçelik 20,20 0,80 27,93 Arena Bilgisayar 7,36 -0,54 66,89 Armada Bilgisayar 15,09 -2,58 62,43 Arsan Tekstil 3,59 -0,28 121,60 Artı Yatırım Holding 0,81 -2,41 -6,90 Aselsan 19,67 0,00 -17,66 Aslan Çimento 43,86 2,09 55,75 Ata GMYO 4,27 -1,61 6,48 Atakule GMYO 1,92 -0,52 45,91 Atlantis Yatırım Holding 0,99 -1,00 450,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 0,68 70,93 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,95 0,00 92,00 Avrasya GMYO 1,48 0,00 68,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,78 -0,56 64,81 Avrasya Stratejik GMYF 1.285,40 0,00 3,14 Avrupa Yatırım Holding 1,55 0,65 -36,21 Ayen Enerji 3,49 -0,57 93,82 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,99 0,00 44,69 Aygaz 12,62 -0,16 26,91 Bagfaş 16,69 5,03 246,27 Bak Ambalaj 7,42 -1,33 57,60 Balatacılar Balatacılık 1,03 9,57 212,12 Bantaş Ambalaj 2,57 0,00 104,78 Banvit 18,88 2,22 74,98 Baştaş Başkent Çimento 2,57 -0,39 27,23 Batı Çimento 3,39 1,50 40,66 Batısöke Çimento 1,32 1,54 21,10 Bera Holding 4,03 6,05 95,63 Berkosan Yalıtım 2,83 1,80 56,35 Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 0,00 65,43 Beyaz Filo 3,16 0,32 15,75 Bilici Yatırım 4,04 0,00 219,48 Bim Mağazalar 46,88 0,04 11,89 Birko Mensucat 0,36 5,88 20,00 Birlik Mensucat 1,14 -0,87 -2,56 Bizim Mağazaları 11,03 0,73 64,98 Bolu Çimento 4,68 1,52 51,57 Bomonti Elektrik 1,31 0,77 172,92 Borusan Mannesmann 11,58 1,76 65,21 Borusan Yat. Paz. 61,80 -2,45 70,59 Bosch Fren Sistemleri 304,00 7,80 98,99 Bossa 8,25 0,00 96,23 Brisa 9,72 8,24 53,55 Burçelik 5,80 1,93 80,69 Burçelik Vana 8,14 7,11 450,00 Bursa Çimento 5,98 1,01 35,91 Carrefoursa 4,71 0,21 35,34 Ceo Event Medya 8,13 0,12 Coca Cola İçecek 38,94 3,56 31,71 Cosmos Yat. Holding 2,10 2,44 116,49 Credıtwest Faktorıng 2,59 -0,77 149,04 Çelebi 107,40 0,09 84,07 Çelik Halat 6,60 -1,93 22,16 Çemaş Döküm 1,55 -0,64 103,95 Çemtaş 8,25 0,36 38,34 Çimbeton 38,40 1,43 34,27 Çimentaş 14,29 0,99 12,52 Çimsa 9,07 0,00 20,13 Çuhadaroğlu Metal 3,21 0,63 80,34 Dagi Giyim 2,48 -2,75 100,00 Dagi Yatırım Holding 2,17 -3,13 114,85 Dardanel 3,45 4,55 213,64 Datagate Bilgisayar 7,82 -1,88 82,71 Demısaş Döküm 3,55 -0,56 54,51 Denge Holding 1,40 0,00 20,69 Deniz GMYO 4,83 2,11 58,88 Denizli Cam 8,38 -0,71 60,91 Derimod 6,91 0,00 145,96 Derlüks Deri 4,10 -0,73 Desa Deri 4,38 0,23 153,18 Despec Bilgisayar 4,15 -0,72 51,93 Deva Holding 8,87 -0,11 169,60 Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 6,33 7,69 Ditaş Doğan 10,14 3,26 98,09 DO-CO 552,00 2,30 16,47 Doğan Burda 5,67 -0,70 88,37 Doğan Holding 1,85 0,00 98,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 -0,61 33,61 Doğusan 2,12 -0,47 -2,06 Doğuş GMYO 4,58 -1,08 117,06 Doğuş Otomotiv 9,79 0,00 140,73 Döktaş Dökümcülük 47,00 0,64 476,69 Duran Doğan Basım 13,81 -0,22 170,78 Dyo Boya 4,78 0,00 64,83 Eczacıbaşı İlaç 3,72 0,00 53,37 Eczacıbaşı Yatırım 10,24 0,00 59,94 Edip Gayrimenkul 1,42 2,90 84,42 Ege Endüstri 553,90 0,34 78,02 Ege Gübre 47,94 3,90 131,74 Ege Profil 11,93 0,00 42,06 Ege Seramik 3,69 0,27 24,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -9,52 192,31 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 4,55 91,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 0,00 140,00 Egeplast 11,60 3,66 202,08 Ekiz Kimya 0,64 4,92 93,94 Emek Elektrik 1,60 -1,23 63,27 Eminiş Ambalaj 1,54 -1,28 31,62 Emlak Konut GMYO 1,45 1,40 -0,46 Enerjisa Enerji 7,54 -2,33 60,14 Enka İnşaat 6,30 0,00 45,23 Erbosan 25,34 2,10 66,66 Ereğli Demir Çelik 8,90 1,02 45,86 Ersu Gıda 2,05 0,99 122,83 Escort Teknoloji 1,40 1,45 84,21 Etiler Gıda 2,44 0,41 14,55 Euro Kapital Yat. Ort. 1,58 -0,63 124,44 Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -0,80 95,29 Euro Yat. Ort. 1,17 -0,85 86,72 Euro Yatırım Holding 1,53 0,00 178,18 Fenerbahçe Futbol 15,36 -0,39 121,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,44 0,00 66,92 F-M İzmit Piston 48,98 -8,62 218,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 -5,49 392,53 Ford Otosan 69,55 1,46 49,08 Formet Çelik Kapı 3,10 0,00 207,87 Frigo Pak Gıda 13,22 0,99 677,65 Galatasaray Sportif 2,20 0,46 77,42 Garanti Bankası 11,03 0,00 38,57 Garanti Faktoring 3,83 -0,26 93,43 Garanti Yat. Ort. 1,07 0,00 46,10 Gedik Y. Men. Değ. 5,75 0,17 88,32 Gedik Yatırım Holding 8,06 -0,12 242,98 Gediz Ambalaj 6,69 1,36 65,42 Gentaş 2,15 0,47 56,63 Gersan Elektrik 3,32 0,00 36,05 Global Men. Değ. 2,12 14,59 351,06 Global Yat. Holding 4,78 -0,42 59,87 Good-Year 4,12 1,23 24,16 Göltaş Çimento 17,70 2,14 44,55 Gözde Girişim 5,02 3,08 88,01 GSD Denizcilik 2,44 -1,61 112,17 GSD Holding 1,37 0,00 71,25 Gübre Fabrik. 8,77 -0,68 196,28 Güler Yat. Holding 1,90 0,00 77,57 Güneş Sigorta 2,24 -1,32 59,75 Halk GMYO 1,20 0,00 86,54 Halk Sigorta 1,86 -4,62 110,76 Hatay Tekstil 6,88 0,00 99,52 Hedef Girişim 2,44 9,91 110,34 Hektaş 7,81 0,00 130,89 HUB Girişim 13,36 -1,04 610,64 Hürriyet Gzt. 1,09 0,00 17,20 ICBC Turkey Bank 5,33 -1,11 8,11 İdealist Danışmanlık 3,30 0,30 -43,54 İdealist GMYO 3,03 -0,33 85,89 İhlas Ev Aletleri 2,63 0,38 705,20 İhlas Gayrimenkul 1,10 0,00 17,08 İhlas Gazetecilik 4,72 -1,67 673,77 İhlas Holding 0,84 -1,18 162,50 İhlas Yayın Holding 0,92 1,10 178,79 İndeks Bilgisayar 9,57 -0,93 71,85 Info Yatırım 6,50 6,91 531,07 İntema 9,25 3,58 54,25 İpek Doğal Enerji 8,02 0,50 49,35 İskenderun Demir Çelik 7,94 0,00 69,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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