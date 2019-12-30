Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,89 1,07 -3,08 Acıpayam Selüloz 6,49 2,69 103,14 Adana Çimento (A) 8,85 6,63 86,07 Adana Çimento (B) 6,07 2,36 88,19 Adana Çimento (C) 2,25 1,35 82,77 Adel Kalemcilik 15,02 0,33 46,21 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 1,04 -16,67 Afyon Çimento 6,36 -1,24 38,56 Ak Enerji 1,08 1,89 71,43 Akbank 8,29 0,85 40,87 Akçansa 10,02 0,40 53,16 Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 6,31 17,41 Akfen GMYO 4,11 0,98 149,09 Akın Tekstil 13,89 -1,84 53,23 Akiş GMYO 4,03 1,51 76,83 Akmerkez GMYO 23,50 -0,17 62,81 Aksa 13,73 0,81 106,95 Aksa Enerji 3,92 -0,25 46,27 Aksigorta 6,08 2,36 93,67 Aksu Enerji 14,71 0,62 90,54 Alarko Carrıer 59,80 -0,99 51,93 Alarko GMYO 89,85 2,57 112,79 Alarko Holding 6,00 0,33 207,65 Albaraka Türk 1,55 1,97 41,20 Alcatel Lucent Teletaş 11,96 0,93 107,64 Alkim Kağıt 5,55 1,09 54,42 Alkim Kimya 37,90 -0,26 75,95 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 10,31 3,20 232,44 Anadolu Cam 4,31 0,47 68,05 Anadolu Efes 23,58 1,03 17,47 Anadolu Grubu Holding 17,78 0,85 75,44 Anadolu Hayat Emek. 6,96 -0,85 22,22 Anadolu Isuzu 12,61 -4,11 104,05 Anadolu Sigorta 4,67 0,21 18,96 Anel Elektrik 3,22 2,22 98,77 Arçelik 20,50 1,59 29,83 Arena Bilgisayar 7,37 0,27 67,12 Armada Bilgisayar 16,40 5,60 76,53 Arsan Tekstil 3,60 1,41 122,22 Artı Yatırım Holding 0,81 0,00 -6,90 Aselsan 20,16 2,49 -15,61 Aslan Çimento 43,44 0,42 54,26 Ata GMYO 4,34 0,46 8,23 Atakule GMYO 1,93 1,05 46,67 Atlantis Yatırım Holding 0,92 -7,07 411,11 Atlas Yat. Ort. 1,45 0,69 68,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,95 -0,29 92,00 Avrasya GMYO 1,50 1,35 70,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,82 2,82 68,52 Avrasya Stratejik GMYF 1.285,80 0,03 3,17 Avrupa Yatırım Holding 1,54 0,00 -36,63 Ayen Enerji 3,50 0,29 94,38 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,04 2,51 48,33 Aygaz 12,70 0,40 27,71 Bagfaş 16,87 1,93 250,00 Bak Ambalaj 7,29 -0,68 54,83 Balatacılar Balatacılık 1,13 9,71 242,42 Bantaş Ambalaj 2,54 1,20 102,39 Banvit 18,95 -0,16 75,63 Baştaş Başkent Çimento 2,60 1,17 28,71 Batı Çimento 3,39 2,11 40,66 Batısöke Çimento 1,34 2,29 22,94 Bera Holding 3,99 2,84 93,69 Berkosan Yalıtım 2,71 -2,87 49,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,54 -3,42 56,79 Beyaz Filo 3,15 0,32 15,38 Bilici Yatırım 4,24 1,92 235,29 Bim Mağazalar 46,98 0,13 12,13 Birko Mensucat 0,33 -5,71 10,00 Birlik Mensucat 1,15 0,88 -1,71 Bizim Mağazaları 11,16 1,82 66,93 Bolu Çimento 4,77 0,42 54,48 Bomonti Elektrik 1,30 0,00 170,83 Borusan Mannesmann 11,58 1,58 65,21 Borusan Yat. Paz. 58,80 -2,73 62,30 Bosch Fren Sistemleri 300,00 0,57 96,37 Bossa 8,18 0,62 94,57 Brisa 9,35 1,74 47,71 Burçelik 5,74 0,53 78,82 Burçelik Vana 8,46 3,68 471,62 Bursa Çimento 6,10 2,01 38,64 Carrefoursa 4,70 0,86 35,06 Ceo Event Medya 8,18 0,74 Coca Cola İçecek 39,78 1,90 34,55 Cosmos Yat. Holding 2,08 -1,42 114,43 Credıtwest Faktorıng 2,61 0,00 150,96 Çelebi 106,50 0,09 82,53 Çelik Halat 6,56 -0,61 21,42 Çemaş Döküm 1,55 0,65 103,95 Çemtaş 8,26 1,10 38,50 Çimbeton 43,58 3,52 52,38 Çimentaş 15,02 3,59 18,27 Çimsa 9,07 0,89 20,13 Çuhadaroğlu Metal 3,24 1,57 82,02 Dagi Giyim 2,52 0,80 103,23 Dagi Yatırım Holding 2,34 2,63 131,68 Dardanel 3,49 0,00 217,27 Datagate Bilgisayar 7,98 2,05 86,45 Demısaş Döküm 3,52 -0,56 53,20 Denge Holding 1,40 0,72 20,69 Deniz GMYO 4,92 1,03 61,84 Denizli Cam 8,36 1,46 60,52 Derimod 7,06 2,77 151,30 Derlüks Deri 4,08 0,00 Desa Deri 4,41 1,15 154,91 Despec Bilgisayar 4,34 4,83 58,89 Deva Holding 9,06 1,34 175,38 Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 1,18 10,26 Ditaş Doğan 9,89 -0,90 93,21 DO-CO 558,70 0,67 17,89 Doğan Burda 5,90 -5,60 96,01 Doğan Holding 1,84 0,55 97,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 1,87 33,61 Doğusan 2,15 2,38 -0,67 Doğuş GMYO 4,51 -0,22 113,74 Doğuş Otomotiv 9,65 0,73 137,28 Döktaş Dökümcülük 48,00 1,05 488,96 Duran Doğan Basım 14,30 1,78 180,39 Dyo Boya 4,94 2,28 70,34 Eczacıbaşı İlaç 3,71 0,82 52,96 Eczacıbaşı Yatırım 10,20 0,89 59,32 Edip Gayrimenkul 1,40 0,00 81,82 Ege Endüstri 557,60 1,01 79,21 Ege Gübre 50,65 4,22 144,84 Ege Profil 12,03 0,08 43,26 Ege Seramik 3,74 1,36 26,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -7,89 169,23 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 2,33 83,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 -8,33 120,00 Egeplast 12,11 2,80 215,36 Ekiz Kimya 0,62 -1,59 87,88 Emek Elektrik 1,61 0,63 64,29 Eminiş Ambalaj 1,52 -1,30 29,91 Emlak Konut GMYO 1,47 2,08 0,91 Enerjisa Enerji 7,50 -0,66 59,29 Enka İnşaat 6,47 3,03 49,15 Erbosan 25,48 1,51 67,58 Ereğli Demir Çelik 9,06 1,46 48,48 Ersu Gıda 2,05 0,99 122,83 Escort Teknoloji 1,43 2,88 88,16 Etiler Gıda 2,48 2,06 16,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 1,27 125,86 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 0,81 96,87 Euro Yat. Ort. 1,19 0,85 89,91 Euro Yatırım Holding 1,52 -0,65 176,36 Fenerbahçe Futbol 14,84 -2,69 114,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 1,36 68,42 F-M İzmit Piston 46,68 2,55 203,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,65 1,19 397,08 Ford Otosan 69,95 0,50 49,94 Formet Çelik Kapı 3,00 -3,23 197,94 Frigo Pak Gıda 11,79 -10,00 593,53 Galatasaray Sportif 2,09 -2,34 68,55 Garanti Bankası 11,25 1,72 41,33 Garanti Faktoring 3,81 0,00 92,42 Garanti Yat. Ort. 1,08 0,93 47,47 Gedik Y. Men. Değ. 5,69 0,71 86,35 Gedik Yatırım Holding 7,89 0,90 235,74 Gediz Ambalaj 6,56 -1,06 62,20 Gentaş 2,19 0,92 59,55 Gersan Elektrik 3,23 -1,52 32,36 Global Men. Değ. 1,90 1,06 304,26 Global Yat. Holding 4,84 1,47 61,87 Good-Year 4,08 0,74 22,95 Göltaş Çimento 17,73 1,08 44,80 Gözde Girişim 5,08 0,40 90,26 GSD Denizcilik 2,49 0,81 116,52 GSD Holding 1,53 3,38 91,25 Gübre Fabrik. 8,96 1,70 202,70 Güler Yat. Holding 1,92 0,00 79,44 Güneş Sigorta 2,27 1,34 61,89 Halk GMYO 1,22 2,52 89,64 Halk Sigorta 2,01 3,61 127,76 Hatay Tekstil 6,91 0,73 100,39 Hedef Girişim 2,59 4,02 123,28 Hektaş 7,91 1,15 133,84 HUB Girişim 13,37 0,00 611,17 Hürriyet Gzt. 1,12 0,90 20,43 ICBC Turkey Bank 5,29 0,00 7,30 İdealist Danışmanlık 3,37 1,51 -42,34 İdealist GMYO 3,11 -0,64 90,80 İhlas Ev Aletleri 2,66 -1,12 714,39 İhlas Gayrimenkul 1,21 11,01 28,79 İhlas Gazetecilik 5,68 19,83 831,15 İhlas Holding 0,92 5,75 187,50 İhlas Yayın Holding 1,02 12,09 209,09 İndeks Bilgisayar 9,62 0,73 72,75 Info Yatırım 8,00 14,45 676,70 İntema 9,61 3,33 60,25 İpek Doğal Enerji 7,90 0,13 47,11 İskenderun Demir Çelik 7,97 0,50 69,99(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

