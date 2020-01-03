FİNANS
  4. Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,82 -4,71 -2,15 Acıpayam Selüloz 6,17 -5,22 -3,14 Adana Çimento (A) 9,58 -1,03 -1,34 Adana Çimento (B) 6,78 -3,28 -4,91 Adana Çimento (C) 2,09 -4,13 -6,28 Adel Kalemcilik 14,55 -7,32 -7,32 Adese Alışveriş Ticaret 1,89 -3,57 -1,56 Afyon Çimento 6,12 -3,47 -2,55 Ak Enerji 1,01 -7,34 -7,34 Akbank 7,96 -2,69 -1,85 Akçansa 9,34 -7,34 -6,97 Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -6,40 -9,95 Akfen GMYO 4,14 1,97 2,22 Akın Tekstil 13,49 -5,07 -2,18 Akiş GMYO 3,88 -5,13 -3,96 Akmerkez GMYO 23,10 -3,02 -2,45 Aksa 13,37 -2,27 -2,41 Aksa Enerji 3,76 -3,84 -1,05 Aksigorta 6,08 -3,65 -0,16 Aksu Enerji 14,95 -0,53 0,54 Alarko Carrıer 57,35 -6,67 -4,42 Alarko GMYO 83,75 -8,62 -8,77 Alarko Holding 5,84 -2,18 -1,85 Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 11,86 -2,71 -1,50 Alkim Kağıt 5,40 -3,91 -3,23 Alkim Kimya 36,62 -4,04 -4,44 Altınyağ 0,41 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 10,02 -2,15 0,30 Anadolu Cam 4,23 -3,20 -2,98 Anadolu Efes 22,64 -1,82 -1,91 Anadolu Grubu Holding 16,88 -4,15 -4,04 Anadolu Hayat Emek. 6,74 -1,89 -1,46 Anadolu Isuzu 11,79 -3,60 -3,12 Anadolu Sigorta 4,40 -1,35 0,00 Anel Elektrik 3,01 -6,52 -6,23 Arçelik 20,72 -1,80 -0,58 Arena Bilgisayar 9,53 15,10 26,56 Armada Bilgisayar 15,50 -5,55 -5,43 Arsan Tekstil 3,49 -2,79 -2,51 Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 1,23 Aselsan 21,26 -1,57 1,53 Aslan Çimento 37,46 -5,59 -6,26 Ata GMYO 4,46 -1,76 -1,55 Atakule GMYO 1,83 -5,18 -4,69 Atlantis Yatırım Holding 0,97 0,00 -3,00 Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 -1,85 -1,29 Avrasya GMYO 1,48 -5,13 -1,99 Avrasya Petrol ve Tur. 1,81 -1,09 -0,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.286,10 0,01 0,02 Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,95 -1,95 Ayen Enerji 3,36 -5,08 -3,17 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,09 -6,28 -4,57 Aygaz 12,73 -1,32 -0,86 Bagfaş 16,65 -3,37 -1,01 Bak Ambalaj 6,82 -7,96 -7,21 Balatacılar Balatacılık 1,49 9,56 20,16 Bantaş Ambalaj 2,41 -6,59 -4,37 Banvit 17,86 -4,34 -3,82 Baştaş Başkent Çimento 2,40 -6,25 -7,34 Batı Çimento 3,87 16,57 16,92 Batısöke Çimento 1,36 0,74 3,82 Bera Holding 3,72 -3,12 -3,38 Berkosan Yalıtım 2,59 -5,82 -5,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -3,92 0,00 Beyaz Filo 3,09 -1,90 -2,22 Bilici Yatırım 4,45 -0,67 1,83 Bim Mağazalar 47,30 1,72 1,37 Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45 Birlik Mensucat 1,14 -4,20 0,00 Bizim Mağazaları 10,98 -3,51 -1,70 Bolu Çimento 4,50 -2,39 -4,26 Bomonti Elektrik 1,26 -1,56 -1,56 Borusan Mannesmann 11,05 -5,31 -3,49 Borusan Yat. Paz. 57,95 -5,00 -6,31 Bosch Fren Sistemleri 279,80 -5,02 -3,48 Bossa 7,87 -3,67 -2,36 Brisa 9,19 -3,57 -3,36 Burçelik 5,60 -3,61 -3,61 Burçelik Vana 9,18 -1,82 -5,46 Bursa Çimento 6,08 -5,59 -2,41 Carrefoursa 5,73 1,42 21,66 Ceo Event Medya 8,17 -1,92 -0,85 Coca Cola İçecek 37,40 -3,16 -3,36 Cosmos Yat. Holding 2,01 -1,95 -1,47 Credıtwest Faktorıng 3,01 1,35 4,51 Çelebi 101,30 -3,80 -0,78 Çelik Halat 6,30 -3,52 -3,08 Çemaş Döküm 1,47 -5,77 -3,29 Çemtaş 8,29 -2,70 0,12 Çimbeton 41,50 -3,44 0,58 Çimentaş 14,40 -4,82 -4,00 Çimsa 8,99 -3,44 -0,99 Çuhadaroğlu Metal 3,10 -4,02 -2,82 Dagi Giyim 2,53 -4,17 1,20 Dagi Yatırım Holding 2,18 -5,63 -3,54 Dardanel 4,03 -3,12 6,33 Datagate Bilgisayar 8,12 -0,37 3,97 Demısaş Döküm 3,35 -4,83 -3,74 Denge Holding 1,35 -1,46 -1,46 Deniz GMYO 5,17 -2,45 2,38 Denizli Cam 8,31 -3,37 -0,36 Derimod 6,96 -3,47 -2,52 Derlüks Deri 3,93 -2,72 -3,68 Desa Deri 4,26 -5,33 -6,17 Despec Bilgisayar 4,24 -1,17 0,00 Deva Holding 8,82 -2,33 -1,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -6,25 -3,85 Ditaş Doğan 9,00 -7,60 -5,86 DO-CO 569,00 -0,72 0,89 Doğan Burda 5,70 -4,20 -6,10 Doğan Holding 1,83 -3,68 -0,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03 Doğusan 2,04 -3,77 -1,92 Doğuş GMYO 4,41 -3,92 -2,65 Doğuş Otomotiv 9,21 -3,66 -3,26 Döktaş Dökümcülük 55,00 -0,18 1,95 Duran Doğan Basım 15,52 -2,94 10,54 Dyo Boya 4,94 -5,90 0,82 Eczacıbaşı İlaç 3,66 -2,40 -1,35 Eczacıbaşı Yatırım 9,95 -2,45 -1,58 Edip Gayrimenkul 1,33 -5,00 -4,32 Ege Endüstri 559,00 -3,09 -3,70 Ege Gübre 47,40 -3,66 -4,82 Ege Profil 11,62 -4,60 -2,92 Ege Seramik 3,71 -1,59 0,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 5,56 -2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 5,00 Egeplast 12,54 0,40 0,32 Ekiz Kimya 0,62 -1,59 1,64 Emek Elektrik 1,54 -3,75 -3,14 Eminiş Ambalaj 1,68 0,60 10,53 Emlak Konut GMYO 1,45 -3,33 -0,68 Enerjisa Enerji 7,24 -4,11 -2,03 Enka İnşaat 6,38 -0,78 -0,62 Erbosan 25,08 -3,46 0,40 Ereğli Demir Çelik 8,94 -2,08 -1,11 Ersu Gıda 1,84 -10,68 -11,11 Escort Teknoloji 1,38 -2,82 -0,72 Etiler Gıda 2,39 -4,40 -2,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,60 -3,61 -4,19 Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -3,15 -1,60 Euro Yat. Ort. 1,13 -3,42 -4,24 Euro Yatırım Holding 1,45 -4,61 -3,33 Fenerbahçe Futbol 14,44 -3,60 -0,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -6,22 -1,09 F-M İzmit Piston 44,00 -7,06 -11,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,18 -6,51 -6,63 Ford Otosan 69,30 -0,93 -2,19 Formet Çelik Kapı 3,00 -1,64 0,00 Frigo Pak Gıda 12,10 -4,12 -6,64 Galatasaray Sportif 2,06 -4,19 1,48 Garanti Bankası 10,97 -2,66 -1,53 Garanti Faktoring 3,72 -3,12 -3,88 Garanti Yat. Ort. 1,04 -3,70 -3,70 Gedik Y. Men. Değ. 5,60 -1,06 0,00 Gedik Yatırım Holding 7,55 -3,21 -1,82 Gediz Ambalaj 7,09 -0,42 4,88 Gentaş 2,13 -5,33 -2,74 Gersan Elektrik 3,06 -5,26 -4,08 Global Men. Değ. 1,81 -3,21 -3,72 Global Yat. Holding 4,72 -3,08 -3,08 Good-Year 4,22 -2,54 4,20 Göltaş Çimento 16,92 -6,10 -4,89 Gözde Girişim 5,06 -1,56 -1,56 GSD Denizcilik 2,48 -3,50 -3,13 GSD Holding 1,46 -3,31 -2,01 Gübre Fabrik. 8,86 -3,28 -1,99 Güler Yat. Holding 1,92 -2,04 -5,42 Güneş Sigorta 2,06 -3,29 -5,50 Halk GMYO 1,17 -4,10 -4,10 Halk Sigorta 1,87 -1,58 -5,56 Hatay Tekstil 6,77 -3,01 -1,46 Hedef Girişim 2,62 -0,38 0,38 Hektaş 7,91 -2,59 -1,37 HUB Girişim 13,83 -3,96 -0,36 Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88 ICBC Turkey Bank 5,09 -4,14 -3,42 İdealist Danışmanlık 3,23 -2,12 -2,71 İdealist GMYO 2,94 -4,55 -3,92 İhlas Ev Aletleri 2,92 -4,58 -6,71 İhlas Gayrimenkul 1,13 -6,61 -5,83 İhlas Gazetecilik 5,98 -3,55 -12,19 İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40 İhlas Yayın Holding 0,97 -4,90 -4,90 İndeks Bilgisayar 9,45 -2,78 -2,58 Info Yatırım 7,99 -0,12 -10,22 İntema 8,85 -4,84 -4,43 İpek Doğal Enerji 8,85 1,37 14,64 İskenderun Demir Çelik 7,75 -2,64 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Altın fiyatları uçtu! Altın fiyatları uçtu!
TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günün ilk yarısı (1)

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti

Castrol küresel yönetimine 2 Türk

Castrol küresel yönetimine 2 Türk

Abdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladı

Abdi İbrahim üretim tesislerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanmaya başladı

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

TİM: Yıllık ihracat yüzde 2.0 artışla 180.5 milyar dolara yükseldi

ABD, İran gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

Altın fiyatları uçtu!

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.