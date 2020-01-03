Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,82 -4,71 -2,15 Acıpayam Selüloz 6,17 -5,22 -3,14 Adana Çimento (A) 9,58 -1,03 -1,34 Adana Çimento (B) 6,78 -3,28 -4,91 Adana Çimento (C) 2,09 -4,13 -6,28 Adel Kalemcilik 14,55 -7,32 -7,32 Adese Alışveriş Ticaret 1,89 -3,57 -1,56 Afyon Çimento 6,12 -3,47 -2,55 Ak Enerji 1,01 -7,34 -7,34 Akbank 7,96 -2,69 -1,85 Akçansa 9,34 -7,34 -6,97 Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -6,40 -9,95 Akfen GMYO 4,14 1,97 2,22 Akın Tekstil 13,49 -5,07 -2,18 Akiş GMYO 3,88 -5,13 -3,96 Akmerkez GMYO 23,10 -3,02 -2,45 Aksa 13,37 -2,27 -2,41 Aksa Enerji 3,76 -3,84 -1,05 Aksigorta 6,08 -3,65 -0,16 Aksu Enerji 14,95 -0,53 0,54 Alarko Carrıer 57,35 -6,67 -4,42 Alarko GMYO 83,75 -8,62 -8,77 Alarko Holding 5,84 -2,18 -1,85 Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 11,86 -2,71 -1,50 Alkim Kağıt 5,40 -3,91 -3,23 Alkim Kimya 36,62 -4,04 -4,44 Altınyağ 0,41 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 10,02 -2,15 0,30 Anadolu Cam 4,23 -3,20 -2,98 Anadolu Efes 22,64 -1,82 -1,91 Anadolu Grubu Holding 16,88 -4,15 -4,04 Anadolu Hayat Emek. 6,74 -1,89 -1,46 Anadolu Isuzu 11,79 -3,60 -3,12 Anadolu Sigorta 4,40 -1,35 0,00 Anel Elektrik 3,01 -6,52 -6,23 Arçelik 20,72 -1,80 -0,58 Arena Bilgisayar 9,53 15,10 26,56 Armada Bilgisayar 15,50 -5,55 -5,43 Arsan Tekstil 3,49 -2,79 -2,51 Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 1,23 Aselsan 21,26 -1,57 1,53 Aslan Çimento 37,46 -5,59 -6,26 Ata GMYO 4,46 -1,76 -1,55 Atakule GMYO 1,83 -5,18 -4,69 Atlantis Yatırım Holding 0,97 0,00 -3,00 Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 -1,85 -1,29 Avrasya GMYO 1,48 -5,13 -1,99 Avrasya Petrol ve Tur. 1,81 -1,09 -0,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.286,10 0,01 0,02 Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,95 -1,95 Ayen Enerji 3,36 -5,08 -3,17 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,09 -6,28 -4,57 Aygaz 12,73 -1,32 -0,86 Bagfaş 16,65 -3,37 -1,01 Bak Ambalaj 6,82 -7,96 -7,21 Balatacılar Balatacılık 1,49 9,56 20,16 Bantaş Ambalaj 2,41 -6,59 -4,37 Banvit 17,86 -4,34 -3,82 Baştaş Başkent Çimento 2,40 -6,25 -7,34 Batı Çimento 3,87 16,57 16,92 Batısöke Çimento 1,36 0,74 3,82 Bera Holding 3,72 -3,12 -3,38 Berkosan Yalıtım 2,59 -5,82 -5,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -3,92 0,00 Beyaz Filo 3,09 -1,90 -2,22 Bilici Yatırım 4,45 -0,67 1,83 Bim Mağazalar 47,30 1,72 1,37 Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45 Birlik Mensucat 1,14 -4,20 0,00 Bizim Mağazaları 10,98 -3,51 -1,70 Bolu Çimento 4,50 -2,39 -4,26 Bomonti Elektrik 1,26 -1,56 -1,56 Borusan Mannesmann 11,05 -5,31 -3,49 Borusan Yat. Paz. 57,95 -5,00 -6,31 Bosch Fren Sistemleri 279,80 -5,02 -3,48 Bossa 7,87 -3,67 -2,36 Brisa 9,19 -3,57 -3,36 Burçelik 5,60 -3,61 -3,61 Burçelik Vana 9,18 -1,82 -5,46 Bursa Çimento 6,08 -5,59 -2,41 Carrefoursa 5,73 1,42 21,66 Ceo Event Medya 8,17 -1,92 -0,85 Coca Cola İçecek 37,40 -3,16 -3,36 Cosmos Yat. Holding 2,01 -1,95 -1,47 Credıtwest Faktorıng 3,01 1,35 4,51 Çelebi 101,30 -3,80 -0,78 Çelik Halat 6,30 -3,52 -3,08 Çemaş Döküm 1,47 -5,77 -3,29 Çemtaş 8,29 -2,70 0,12 Çimbeton 41,50 -3,44 0,58 Çimentaş 14,40 -4,82 -4,00 Çimsa 8,99 -3,44 -0,99 Çuhadaroğlu Metal 3,10 -4,02 -2,82 Dagi Giyim 2,53 -4,17 1,20 Dagi Yatırım Holding 2,18 -5,63 -3,54 Dardanel 4,03 -3,12 6,33 Datagate Bilgisayar 8,12 -0,37 3,97 Demısaş Döküm 3,35 -4,83 -3,74 Denge Holding 1,35 -1,46 -1,46 Deniz GMYO 5,17 -2,45 2,38 Denizli Cam 8,31 -3,37 -0,36 Derimod 6,96 -3,47 -2,52 Derlüks Deri 3,93 -2,72 -3,68 Desa Deri 4,26 -5,33 -6,17 Despec Bilgisayar 4,24 -1,17 0,00 Deva Holding 8,82 -2,33 -1,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -6,25 -3,85 Ditaş Doğan 9,00 -7,60 -5,86 DO-CO 569,00 -0,72 0,89 Doğan Burda 5,70 -4,20 -6,10 Doğan Holding 1,83 -3,68 -0,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03 Doğusan 2,04 -3,77 -1,92 Doğuş GMYO 4,41 -3,92 -2,65 Doğuş Otomotiv 9,21 -3,66 -3,26 Döktaş Dökümcülük 55,00 -0,18 1,95 Duran Doğan Basım 15,52 -2,94 10,54 Dyo Boya 4,94 -5,90 0,82 Eczacıbaşı İlaç 3,66 -2,40 -1,35 Eczacıbaşı Yatırım 9,95 -2,45 -1,58 Edip Gayrimenkul 1,33 -5,00 -4,32 Ege Endüstri 559,00 -3,09 -3,70 Ege Gübre 47,40 -3,66 -4,82 Ege Profil 11,62 -4,60 -2,92 Ege Seramik 3,71 -1,59 0,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 5,56 -2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 5,00 Egeplast 12,54 0,40 0,32 Ekiz Kimya 0,62 -1,59 1,64 Emek Elektrik 1,54 -3,75 -3,14 Eminiş Ambalaj 1,68 0,60 10,53 Emlak Konut GMYO 1,45 -3,33 -0,68 Enerjisa Enerji 7,24 -4,11 -2,03 Enka İnşaat 6,38 -0,78 -0,62 Erbosan 25,08 -3,46 0,40 Ereğli Demir Çelik 8,94 -2,08 -1,11 Ersu Gıda 1,84 -10,68 -11,11 Escort Teknoloji 1,38 -2,82 -0,72 Etiler Gıda 2,39 -4,40 -2,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,60 -3,61 -4,19 Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -3,15 -1,60 Euro Yat. Ort. 1,13 -3,42 -4,24 Euro Yatırım Holding 1,45 -4,61 -3,33 Fenerbahçe Futbol 14,44 -3,60 -0,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -6,22 -1,09 F-M İzmit Piston 44,00 -7,06 -11,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,18 -6,51 -6,63 Ford Otosan 69,30 -0,93 -2,19 Formet Çelik Kapı 3,00 -1,64 0,00 Frigo Pak Gıda 12,10 -4,12 -6,64 Galatasaray Sportif 2,06 -4,19 1,48 Garanti Bankası 10,97 -2,66 -1,53 Garanti Faktoring 3,72 -3,12 -3,88 Garanti Yat. Ort. 1,04 -3,70 -3,70 Gedik Y. Men. Değ. 5,60 -1,06 0,00 Gedik Yatırım Holding 7,55 -3,21 -1,82 Gediz Ambalaj 7,09 -0,42 4,88 Gentaş 2,13 -5,33 -2,74 Gersan Elektrik 3,06 -5,26 -4,08 Global Men. Değ. 1,81 -3,21 -3,72 Global Yat. Holding 4,72 -3,08 -3,08 Good-Year 4,22 -2,54 4,20 Göltaş Çimento 16,92 -6,10 -4,89 Gözde Girişim 5,06 -1,56 -1,56 GSD Denizcilik 2,48 -3,50 -3,13 GSD Holding 1,46 -3,31 -2,01 Gübre Fabrik. 8,86 -3,28 -1,99 Güler Yat. Holding 1,92 -2,04 -5,42 Güneş Sigorta 2,06 -3,29 -5,50 Halk GMYO 1,17 -4,10 -4,10 Halk Sigorta 1,87 -1,58 -5,56 Hatay Tekstil 6,77 -3,01 -1,46 Hedef Girişim 2,62 -0,38 0,38 Hektaş 7,91 -2,59 -1,37 HUB Girişim 13,83 -3,96 -0,36 Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88 ICBC Turkey Bank 5,09 -4,14 -3,42 İdealist Danışmanlık 3,23 -2,12 -2,71 İdealist GMYO 2,94 -4,55 -3,92 İhlas Ev Aletleri 2,92 -4,58 -6,71 İhlas Gayrimenkul 1,13 -6,61 -5,83 İhlas Gazetecilik 5,98 -3,55 -12,19 İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40 İhlas Yayın Holding 0,97 -4,90 -4,90 İndeks Bilgisayar 9,45 -2,78 -2,58 Info Yatırım 7,99 -0,12 -10,22 İntema 8,85 -4,84 -4,43 İpek Doğal Enerji 8,85 1,37 14,64 İskenderun Demir Çelik 7,75 -2,64 -3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

