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  4. Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,69 -5,59 -9,14 Acıpayam Selüloz 5,91 -4,06 -7,22 Adana Çimento (A) 9,23 -3,05 -4,94 Adana Çimento (B) 6,52 -3,83 -8,56 Adana Çimento (C) 2,01 -3,37 -9,87 Adel Kalemcilik 13,98 -5,41 -10,96 Adese Alışveriş Ticaret 1,76 -4,86 -8,33 Afyon Çimento 5,83 -4,27 -7,17 Ak Enerji 0,94 -6,93 -13,76 Akbank 7,76 -2,27 -4,32 Akçansa 9,13 -2,87 -9,06 Akdenız Güvenlık Hız. 1,87 -3,61 -11,37 Akfen GMYO 4,08 -2,39 0,74 Akın Tekstil 13,00 -5,59 -5,73 Akiş GMYO 3,74 -3,11 -7,43 Akmerkez GMYO 22,86 -2,14 -3,46 Aksa 13,05 -2,39 -4,74 Aksa Enerji 3,72 -2,11 -2,11 Aksigorta 6,06 -2,57 -0,49 Aksu Enerji 15,09 0,40 1,48 Alarko Carrıer 56,85 -2,24 -5,25 Alarko GMYO 93,85 10,54 2,23 Alarko Holding 5,77 -1,20 -3,03 Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 11,24 -4,66 -6,64 Alkim Kağıt 5,17 -4,79 -7,35 Alkim Kimya 36,94 -2,28 -3,60 Altınyağ 0,41 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 10,10 0,00 1,10 Anadolu Cam 4,13 -2,82 -5,28 Anadolu Efes 22,82 -1,13 -1,13 Anadolu Grubu Holding 16,66 -2,23 -5,29 Anadolu Hayat Emek. 6,54 -4,39 -4,39 Anadolu Isuzu 11,50 -0,78 -5,51 Anadolu Sigorta 4,35 -2,25 -1,14 Anel Elektrik 2,96 -3,27 -7,79 Arçelik 21,26 0,38 2,02 Arena Bilgisayar 9,38 0,75 24,57 Armada Bilgisayar 15,05 -4,14 -8,18 Arsan Tekstil 3,41 -2,29 -4,75 Artı Yatırım Holding 0,94 5,62 16,05 Aselsan 22,04 1,19 5,25 Aslan Çimento 36,00 -1,91 -9,91 Ata GMYO 4,47 -1,54 -1,32 Atakule GMYO 1,71 -5,52 -10,94 Atlantis Yatırım Holding 0,92 -5,15 -8,00 Atlas Yat. Ort. 1,32 -6,38 -8,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,83 -0,86 -0,79 Avrasya GMYO 1,43 -2,72 -5,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,76 -1,68 -3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.287,30 0,09 0,11 Avrupa Yatırım Holding 1,49 -1,32 -3,25 Ayen Enerji 3,46 2,67 -0,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,02 -1,46 -7,76 Aygaz 12,50 -2,50 -2,65 Bagfaş 16,07 -3,60 -4,46 Bak Ambalaj 6,56 -4,23 -10,75 Balatacılar Balatacılık 1,63 9,40 31,45 Bantaş Ambalaj 2,23 -6,69 -11,51 Banvit 17,42 -2,35 -6,19 Baştaş Başkent Çimento 2,55 1,59 -1,54 Batı Çimento 3,79 -4,77 14,50 Batısöke Çimento 1,32 -2,94 0,76 Bera Holding 3,46 -5,72 -10,13 Berkosan Yalıtım 2,45 -5,41 -10,58 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -4,08 -4,08 Beyaz Filo 3,00 -2,91 -5,06 Bilici Yatırım 4,68 1,30 7,09 Bim Mağazalar 47,44 0,00 1,67 Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45 Birlik Mensucat 1,08 -4,42 -5,26 Bizim Mağazaları 10,61 -2,84 -5,01 Bolu Çimento 4,35 -2,68 -7,45 Bomonti Elektrik 1,19 -5,56 -7,03 Borusan Mannesmann 10,79 -3,23 -5,76 Borusan Yat. Paz. 56,65 -1,73 -8,41 Bosch Fren Sistemleri 295,50 4,90 1,93 Bossa 7,41 -4,02 -8,06 Brisa 8,92 -4,39 -6,20 Burçelik 5,35 -4,29 -7,92 Burçelik Vana 9,45 -1,05 -2,68 Bursa Çimento 5,96 -2,13 -4,33 Carrefoursa 5,15 -3,01 9,34 Ceo Event Medya 8,11 -0,86 -1,58 Coca Cola İçecek 36,86 -2,23 -4,75 Cosmos Yat. Holding 1,90 -4,52 -6,86 Credıtwest Faktorıng 2,75 -9,54 -4,51 Çelebi 97,25 -3,14 -4,75 Çelik Halat 6,13 -2,70 -5,69 Çemaş Döküm 1,36 -6,85 -10,53 Çemtaş 7,99 -2,80 -3,50 Çimbeton 39,76 -3,45 -3,64 Çimentaş 13,86 -2,94 -7,60 Çimsa 8,88 -2,20 -2,20 Çuhadaroğlu Metal 2,92 -3,63 -8,46 Dagi Giyim 2,48 -0,40 -0,80 Dagi Yatırım Holding 2,33 6,39 3,10 Dardanel 3,98 -1,49 5,01 Datagate Bilgisayar 7,81 -1,88 0,00 Demısaş Döküm 3,25 -2,99 -6,61 Denge Holding 1,29 -4,44 -5,84 Deniz GMYO 5,09 -1,55 0,79 Denizli Cam 7,83 -4,16 -6,12 Derimod 6,71 -3,73 -6,02 Derlüks Deri 3,64 -4,46 -10,78 Desa Deri 4,06 -4,69 -10,57 Despec Bilgisayar 3,98 -4,78 -6,13 Deva Holding 8,49 -3,30 -5,56 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 1,30 0,00 Ditaş Doğan 8,70 -4,61 -9,00 DO-CO 567,00 -0,18 0,53 Doğan Burda 5,45 -3,71 -10,21 Doğan Holding 1,82 -1,09 -1,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -4,76 -3,03 Doğusan 1,91 -4,98 -8,17 Doğuş GMYO 4,26 -2,52 -5,96 Doğuş Otomotiv 8,88 -2,42 -6,72 Döktaş Dökümcülük 50,00 -3,85 -7,32 Duran Doğan Basım 15,76 -2,29 12,25 Dyo Boya 4,81 -2,24 -1,84 Eczacıbaşı İlaç 3,61 -1,63 -2,70 Eczacıbaşı Yatırım 9,77 -2,30 -3,36 Edip Gayrimenkul 1,24 -5,34 -10,79 Ege Endüstri 568,40 0,30 -2,08 Ege Gübre 46,44 -2,76 -6,75 Ege Profil 11,17 -3,96 -6,68 Ege Seramik 3,67 -1,08 -1,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -2,70 -7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 4,76 10,00 Egeplast 12,65 1,61 1,20 Ekiz Kimya 0,62 0,00 1,64 Emek Elektrik 1,45 -4,61 -8,81 Eminiş Ambalaj 1,54 -8,88 1,32 Emlak Konut GMYO 1,42 -2,74 -2,74 Enerjisa Enerji 7,15 -2,19 -3,25 Enka İnşaat 6,27 -2,18 -2,34 Erbosan 24,40 -3,94 -2,32 Ereğli Demir Çelik 8,76 -2,12 -3,10 Ersu Gıda 1,79 -5,79 -13,53 Escort Teknoloji 1,31 -4,38 -5,76 Etiler Gıda 2,36 -0,84 -3,67 Euro Kapital Yat. Ort. 1,58 -3,07 -5,39 Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -3,91 -1,60 Euro Yat. Ort. 1,09 -2,68 -7,63 Euro Yatırım Holding 1,38 -4,17 -8,00 Fenerbahçe Futbol 14,25 -2,66 -1,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,30 -5,29 -5,91 F-M İzmit Piston 44,50 -4,42 -10,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 6,46 -1,43 Ford Otosan 68,65 -0,51 -3,11 Formet Çelik Kapı 3,00 -0,66 0,00 Frigo Pak Gıda 11,88 -1,66 -8,33 Galatasaray Sportif 2,02 -2,42 -0,49 Garanti Bankası 10,69 -1,93 -4,04 Garanti Faktoring 3,51 -4,10 -9,30 Garanti Yat. Ort. 1,00 -2,91 -7,41 Gedik Y. Men. Değ. 5,70 -0,35 1,79 Gedik Yatırım Holding 7,71 -1,53 0,26 Gediz Ambalaj 7,57 2,71 11,98 Gentaş 2,04 -4,67 -6,85 Gersan Elektrik 2,96 -3,58 -7,21 Global Men. Değ. 1,85 2,21 -1,60 Global Yat. Holding 4,63 -2,73 -4,93 Good-Year 4,02 -2,90 -0,74 Göltaş Çimento 16,23 -4,30 -8,77 Gözde Girişim 5,26 -0,38 2,33 GSD Denizcilik 2,39 -2,85 -6,64 GSD Holding 1,41 -2,76 -5,37 Gübre Fabrik. 8,53 -2,63 -5,64 Güler Yat. Holding 1,96 1,03 -3,45 Güneş Sigorta 2,00 -2,91 -8,26 Halk GMYO 1,14 -2,56 -6,56 Halk Sigorta 1,88 1,62 -5,05 Hatay Tekstil 6,54 -2,10 -4,80 Hedef Girişim 2,53 -2,69 -3,07 Hektaş 7,89 -1,62 -1,62 HUB Girişim 13,95 -1,69 0,50 Hürriyet Gzt. 1,14 0,00 0,00 ICBC Turkey Bank 4,92 -2,77 -6,64 İdealist Danışmanlık 3,10 -3,73 -6,63 İdealist GMYO 2,80 -4,11 -8,50 İhlas Ev Aletleri 2,79 -5,42 -10,86 İhlas Gayrimenkul 1,04 -7,14 -13,33 İhlas Gazetecilik 5,81 -1,53 -14,68 İhlas Holding 0,82 -4,65 -9,89 İhlas Yayın Holding 0,95 -3,06 -6,86 İndeks Bilgisayar 9,22 -2,64 -4,95 Info Yatırım 7,99 0,00 -10,22 İntema 8,51 -3,30 -8,10 İpek Doğal Enerji 9,30 4,61 20,47 İskenderun Demir Çelik 7,58 -2,82 -5,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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