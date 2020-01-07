Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,70 3,03 -8,60 Acıpayam Selüloz 5,98 2,05 -6,12 Adana Çimento (A) 9,22 1,10 -5,05 Adana Çimento (B) 6,59 0,61 -7,57 Adana Çimento (C) 2,01 2,55 -9,87 Adel Kalemcilik 14,40 3,67 -8,28 Adese Alışveriş Ticaret 1,78 3,49 -7,29 Afyon Çimento 5,88 2,98 -6,37 Ak Enerji 0,95 2,15 -12,84 Akbank 7,82 1,82 -3,58 Akçansa 9,35 2,97 -6,87 Akdenız Güvenlık Hız. 1,94 4,30 -8,06 Akfen GMYO 4,17 2,96 2,96 Akın Tekstil 13,94 5,93 1,09 Akiş GMYO 3,86 2,93 -4,46 Akmerkez GMYO 23,30 1,22 -1,60 Aksa 13,22 1,15 -3,50 Aksa Enerji 3,69 1,65 -2,89 Aksigorta 6,16 -0,65 1,15 Aksu Enerji 15,34 0,92 3,16 Alarko Carrıer 58,80 1,55 -2,00 Alarko GMYO 98,35 2,02 7,14 Alarko Holding 5,85 1,92 -1,68 Albaraka Türk 1,55 1,97 1,31 Alcatel Lucent Teletaş 11,31 1,25 -6,06 Alkim Kağıt 5,26 0,57 -5,73 Alkim Kimya 37,22 -0,11 -2,87 Altınyağ 0,41 2,50 0,00 Altınyunus Çeşme 10,10 0,10 1,10 Anadolu Cam 4,10 1,23 -5,96 Anadolu Efes 22,96 2,50 -0,52 Anadolu Grubu Holding 16,86 2,18 -4,15 Anadolu Hayat Emek. 6,54 -0,30 -4,39 Anadolu Isuzu 11,53 2,58 -5,26 Anadolu Sigorta 4,45 0,00 1,14 Anel Elektrik 3,02 2,72 -5,92 Arçelik 21,28 -0,47 2,11 Arena Bilgisayar 9,28 -0,75 23,24 Armada Bilgisayar 14,86 1,09 -9,33 Arsan Tekstil 3,45 1,77 -3,63 Artı Yatırım Holding 1,04 8,33 28,40 Aselsan 22,08 0,00 5,44 Aslan Çimento 36,24 2,14 -9,31 Ata GMYO 4,57 2,24 0,88 Atakule GMYO 1,72 2,99 -10,42 Atlantis Yatırım Holding 0,96 4,35 -4,00 Atlas Yat. Ort. 1,37 3,79 -4,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 -0,28 0,43 Avrasya GMYO 1,44 2,13 -4,64 Avrasya Petrol ve Tur. 1,76 1,73 -3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.287,70 0,03 0,14 Avrupa Yatırım Holding 1,51 2,72 -1,95 Ayen Enerji 3,42 1,48 -1,44 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,00 0,00 -8,68 Aygaz 12,91 1,65 0,55 Bagfaş 16,40 3,47 -2,50 Bak Ambalaj 6,59 2,97 -10,34 Balatacılar Balatacılık 1,79 9,82 44,35 Bantaş Ambalaj 2,27 2,71 -9,92 Banvit 17,46 1,87 -5,98 Baştaş Başkent Çimento 2,54 -0,39 -1,93 Batı Çimento 3,66 1,10 10,57 Batısöke Çimento 1,32 0,76 0,76 Bera Holding 3,47 2,66 -9,87 Berkosan Yalıtım 2,47 1,65 -9,85 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 3,03 -2,86 Beyaz Filo 3,02 1,00 -4,43 Bilici Yatırım 4,76 2,59 8,92 Bim Mağazalar 47,52 0,08 1,84 Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45 Birlik Mensucat 1,08 2,86 -5,26 Bizim Mağazaları 10,54 1,84 -5,64 Bolu Çimento 4,31 -0,23 -8,30 Bomonti Elektrik 1,13 -3,42 -11,72 Borusan Mannesmann 11,21 3,80 -2,10 Borusan Yat. Paz. 63,95 11,51 3,40 Bosch Fren Sistemleri 299,20 1,08 3,21 Bossa 7,63 4,38 -5,33 Brisa 8,88 1,72 -6,62 Burçelik 5,71 6,73 -1,72 Burçelik Vana 11,50 13,19 18,43 Bursa Çimento 5,91 1,90 -5,14 Carrefoursa 5,07 1,60 7,64 Ceo Event Medya 8,30 1,97 0,73 Coca Cola İçecek 37,64 2,01 -2,74 Cosmos Yat. Holding 1,90 0,00 -6,86 Credıtwest Faktorıng 2,98 6,43 3,47 Çelebi 97,70 0,72 -4,31 Çelik Halat 6,13 0,99 -5,69 Çemaş Döküm 1,38 4,55 -9,21 Çemtaş 7,87 1,16 -4,95 Çimbeton 39,88 3,00 -3,34 Çimentaş 13,75 2,08 -8,33 Çimsa 8,94 0,56 -1,54 Çuhadaroğlu Metal 2,94 2,44 -7,84 Dagi Giyim 3,04 8,57 21,60 Dagi Yatırım Holding 2,88 14,74 27,43 Dardanel 4,43 9,93 16,89 Datagate Bilgisayar 7,76 2,11 -0,64 Demısaş Döküm 3,25 1,56 -6,61 Denge Holding 1,30 0,78 -5,11 Deniz GMYO 5,09 1,80 0,79 Denizli Cam 7,84 2,08 -6,00 Derimod 6,70 0,45 -6,16 Derlüks Deri 3,72 6,59 -8,82 Desa Deri 4,12 5,91 -9,25 Despec Bilgisayar 3,97 0,76 -6,37 Deva Holding 8,55 2,03 -4,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28 Ditaş Doğan 8,70 1,99 -9,00 DO-CO 560,00 -0,88 -0,71 Doğan Burda 5,44 1,87 -10,38 Doğan Holding 1,85 2,21 0,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 4,52 -1,82 Doğusan 1,93 2,66 -7,21 Doğuş GMYO 4,26 2,90 -5,96 Doğuş Otomotiv 8,83 1,38 -7,25 Döktaş Dökümcülük 49,50 1,02 -8,25 Duran Doğan Basım 15,57 0,19 10,90 Dyo Boya 4,76 1,28 -2,86 Eczacıbaşı İlaç 3,62 1,12 -2,43 Eczacıbaşı Yatırım 9,77 0,93 -3,36 Edip Gayrimenkul 1,25 2,46 -10,07 Ege Endüstri 565,60 0,82 -2,57 Ege Gübre 47,22 1,55 -5,18 Ege Profil 11,39 3,26 -4,85 Ege Seramik 3,63 1,68 -2,16 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 2,86 -7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -4,55 5,00 Egeplast 13,85 9,49 10,80 Ekiz Kimya 0,61 -1,61 0,00 Emek Elektrik 1,49 2,76 -6,29 Eminiş Ambalaj 1,64 5,13 7,89 Emlak Konut GMYO 1,41 0,71 -3,42 Enerjisa Enerji 7,24 1,54 -2,03 Enka İnşaat 6,37 1,11 -0,78 Erbosan 24,46 1,33 -2,08 Ereğli Demir Çelik 9,00 1,24 -0,44 Ersu Gıda 1,80 5,88 -13,04 Escort Teknoloji 1,32 2,33 -5,04 Etiler Gıda 2,45 6,52 0,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 6,00 -4,79 Euro Trend Yat. Ort. 1,26 1,61 0,80 Euro Yat. Ort. 1,10 0,92 -6,78 Euro Yatırım Holding 1,39 2,96 -7,33 Fenerbahçe Futbol 14,50 2,55 0,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,38 3,79 -4,16 F-M İzmit Piston 45,78 3,53 -8,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,51 4,31 -2,34 Ford Otosan 70,30 1,88 -0,78 Formet Çelik Kapı 3,10 3,33 3,33 Frigo Pak Gıda 11,60 0,87 -10,49 Galatasaray Sportif 2,07 5,61 1,97 Garanti Bankası 10,73 1,71 -3,68 Garanti Faktoring 3,46 2,06 -10,59 Garanti Yat. Ort. 1,01 3,06 -6,48 Gedik Y. Men. Değ. 5,77 0,17 3,04 Gedik Yatırım Holding 7,74 -1,90 0,65 Gediz Ambalaj 7,99 0,50 18,20 Gentaş 2,06 1,48 -5,94 Gersan Elektrik 2,96 2,78 -7,21 Global Men. Değ. 1,85 0,54 -1,60 Global Yat. Holding 4,61 1,54 -5,34 Good-Year 4,03 2,03 -0,49 Göltaş Çimento 16,29 2,26 -8,43 Gözde Girişim 5,28 1,54 2,72 GSD Denizcilik 2,57 3,21 0,39 GSD Holding 1,61 8,78 8,05 Gübre Fabrik. 8,52 2,16 -5,75 Güler Yat. Holding 1,96 1,03 -3,45 Güneş Sigorta 2,04 3,55 -6,42 Halk GMYO 1,14 1,79 -6,56 Halk Sigorta 1,90 0,53 -4,04 Hatay Tekstil 6,46 3,36 -5,97 Hedef Girişim 2,56 4,07 -1,92 Hektaş 7,97 2,18 -0,62 HUB Girişim 16,88 13,29 21,61 Hürriyet Gzt. 1,14 -0,87 0,00 ICBC Turkey Bank 4,95 1,85 -6,07 İdealist Danışmanlık 3,08 -0,32 -7,23 İdealist GMYO 2,80 1,08 -8,50 İhlas Ev Aletleri 2,86 -1,38 -8,63 İhlas Gayrimenkul 1,06 3,92 -11,67 İhlas Gazetecilik 5,50 -8,03 -19,24 İhlas Holding 0,82 2,50 -9,89 İhlas Yayın Holding 0,94 1,08 -7,84 İndeks Bilgisayar 9,26 3,70 -4,54 Info Yatırım 7,50 -6,13 -15,73 İntema 8,40 2,56 -9,29 İpek Doğal Enerji 9,27 1,09 20,08 İskenderun Demir Çelik 7,70 1,45 -3,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

