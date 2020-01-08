Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,68 -1,75 -9,68 Acıpayam Selüloz 5,88 -1,51 -7,69 Adana Çimento (A) 9,24 0,22 -4,84 Adana Çimento (B) 6,45 -0,62 -9,54 Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07 Adel Kalemcilik 14,33 -1,17 -8,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,75 -2,23 -8,85 Afyon Çimento 6,29 2,28 0,16 Ak Enerji 0,94 -2,08 -13,76 Akbank 7,89 1,15 -2,71 Akçansa 9,37 -1,78 -6,67 Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -1,55 -9,95 Akfen GMYO 4,09 -1,21 0,99 Akın Tekstil 13,68 -1,79 -0,80 Akiş GMYO 3,81 -1,55 -5,69 Akmerkez GMYO 23,30 -0,85 -1,60 Aksa 13,25 -0,38 -3,28 Aksa Enerji 3,66 0,00 -3,68 Aksigorta 6,08 -0,65 -0,16 Aksu Enerji 15,39 0,39 3,50 Alarko Carrıer 60,45 -0,41 0,75 Alarko GMYO 93,95 -3,34 2,34 Alarko Holding 5,79 -0,52 -2,69 Albaraka Türk 1,62 1,25 5,88 Alcatel Lucent Teletaş 11,27 -0,62 -6,40 Alkim Kağıt 5,20 -1,14 -6,81 Alkim Kimya 36,66 -1,40 -4,33 Altınyağ 0,40 -2,44 -2,44 Altınyunus Çeşme 9,81 -1,90 -1,80 Anadolu Cam 4,12 -0,96 -5,50 Anadolu Efes 23,16 -1,36 0,35 Anadolu Grubu Holding 16,87 -0,47 -4,09 Anadolu Hayat Emek. 6,50 0,00 -4,97 Anadolu Isuzu 11,46 -0,78 -5,83 Anadolu Sigorta 4,40 -0,90 0,00 Anel Elektrik 3,01 -1,63 -6,23 Arçelik 20,78 -1,14 -0,29 Arena Bilgisayar 8,89 -2,95 18,06 Armada Bilgisayar 14,10 -4,28 -13,97 Arsan Tekstil 3,51 -1,13 -1,96 Artı Yatırım Holding 1,05 0,00 29,63 Aselsan 22,34 -0,27 6,69 Aslan Çimento 36,54 -0,76 -8,56 Ata GMYO 4,68 -1,68 3,31 Atakule GMYO 1,69 -2,31 -11,98 Atlantis Yatırım Holding 0,86 1,18 -14,00 Atlas Yat. Ort. 1,38 -1,43 -4,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,04 -0,71 0,72 Avrasya GMYO 1,43 -1,38 -5,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,72 -2,82 -5,49 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,00 2,12 2,26 Avrupa Yatırım Holding 1,50 -1,96 -2,60 Ayen Enerji 3,39 -1,45 -2,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,05 0,00 -6,39 Aygaz 13,02 0,00 1,40 Bagfaş 17,75 5,47 5,53 Bak Ambalaj 6,53 -2,39 -11,16 Balatacılar Balatacılık 1,96 9,50 58,06 Bantaş Ambalaj 2,34 -1,27 -7,14 Banvit 17,30 -0,80 -6,84 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 -1,54 Batı Çimento 3,82 4,09 15,41 Batısöke Çimento 1,32 0,00 0,76 Bera Holding 3,52 -0,56 -8,57 Berkosan Yalıtım 2,45 -2,39 -10,58 Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 -2,51 -4,90 Beyaz Filo 2,98 -1,32 -5,70 Bilici Yatırım 5,14 4,47 17,62 Bim Mağazalar 48,20 0,21 3,30 Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45 Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63 Bizim Mağazaları 10,45 -1,32 -6,45 Bolu Çimento 4,28 -1,38 -8,94 Bomonti Elektrik 1,14 0,00 -10,94 Borusan Mannesmann 11,40 3,26 -0,44 Borusan Yat. Paz. 66,65 2,22 7,76 Bosch Fren Sistemleri 298,80 0,23 3,07 Bossa 7,52 -1,83 -6,70 Brisa 8,72 -1,91 -8,31 Burçelik 5,69 2,15 -2,07 Burçelik Vana 12,58 8,17 29,56 Bursa Çimento 5,95 0,34 -4,49 Carrefoursa 5,00 -1,38 6,16 Ceo Event Medya 8,17 -1,33 -0,85 Coca Cola İçecek 37,88 -0,16 -2,12 Cosmos Yat. Holding 1,89 -4,55 -7,35 Credıtwest Faktorıng 2,46 -14,88 -14,58 Çelebi 96,30 -1,48 -5,68 Çelik Halat 6,42 -1,83 -1,23 Çemaş Döküm 1,35 -2,88 -11,18 Çemtaş 7,80 -0,89 -5,80 Çimbeton 41,64 4,94 0,92 Çimentaş 14,14 0,50 -5,73 Çimsa 8,80 -1,57 -3,08 Çuhadaroğlu Metal 2,95 -1,34 -7,52 Dagi Giyim 2,93 -2,33 17,20 Dagi Yatırım Holding 3,18 10,42 40,71 Dardanel 4,36 0,23 15,04 Datagate Bilgisayar 7,59 -1,94 -2,82 Demısaş Döküm 3,25 -0,61 -6,61 Denge Holding 1,28 -2,29 -6,57 Deniz GMYO 5,13 -0,58 1,58 Denizli Cam 7,85 0,00 -5,88 Derimod 6,66 -1,04 -6,72 Derlüks Deri 3,96 -1,98 -2,94 Desa Deri 4,06 -2,40 -10,57 Despec Bilgisayar 4,23 -0,94 -0,24 Deva Holding 8,56 -0,23 -4,78 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -2,56 -2,56 Ditaş Doğan 8,95 -1,10 -6,38 DO-CO 553,90 -1,20 -1,79 Doğan Burda 5,36 -2,01 -11,70 Doğan Holding 1,85 -1,07 0,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -1,23 -3,03 Doğusan 1,92 -2,54 -7,69 Doğuş GMYO 4,20 -0,71 -7,28 Doğuş Otomotiv 8,91 0,79 -6,41 Döktaş Dökümcülük 54,00 3,85 0,09 Duran Doğan Basım 16,66 6,45 18,66 Dyo Boya 4,70 -1,47 -4,08 Eczacıbaşı İlaç 3,61 -0,82 -2,70 Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -0,71 -3,07 Edip Gayrimenkul 1,25 -1,57 -10,07 Ege Endüstri 569,00 0,71 -1,98 Ege Gübre 47,08 -0,72 -5,46 Ege Profil 11,76 -2,00 -1,75 Ege Seramik 3,62 -0,28 -2,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 0,00 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 0,00 -2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 4,35 20,00 Egeplast 15,00 8,30 20,00 Ekiz Kimya 0,61 0,00 0,00 Emek Elektrik 1,46 -2,67 -8,18 Eminiş Ambalaj 1,68 1,20 10,53 Emlak Konut GMYO 1,40 -0,71 -4,11 Enerjisa Enerji 7,21 -0,69 -2,44 Enka İnşaat 6,36 -0,78 -0,93 Erbosan 24,66 -1,91 -1,28 Ereğli Demir Çelik 9,00 0,78 -0,44 Ersu Gıda 1,79 -2,72 -13,53 Escort Teknoloji 1,28 -3,03 -7,91 Etiler Gıda 2,39 -2,45 -2,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,54 -1,28 -7,78 Euro Trend Yat. Ort. 1,21 -3,20 -3,20 Euro Yat. Ort. 1,10 0,00 -6,78 Euro Yatırım Holding 1,36 -0,73 -9,33 Fenerbahçe Futbol 14,17 -1,80 -2,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,23 -3,86 -7,44 F-M İzmit Piston 48,04 4,39 -3,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,30 -0,68 -5,07 Ford Otosan 70,70 -0,70 -0,21 Formet Çelik Kapı 3,08 -0,65 2,67 Frigo Pak Gıda 11,52 -2,37 -11,11 Galatasaray Sportif 2,03 -1,46 0,00 Garanti Bankası 10,92 2,73 -1,97 Garanti Faktoring 3,38 -2,87 -12,66 Garanti Yat. Ort. 0,98 -2,97 -9,26 Gedik Y. Men. Değ. 6,00 -0,17 7,14 Gedik Yatırım Holding 8,10 1,38 5,33 Gediz Ambalaj 7,78 -2,14 15,09 Gentaş 2,05 -2,38 -6,39 Gersan Elektrik 2,95 -1,67 -7,52 Global Men. Değ. 1,88 1,62 0,00 Global Yat. Holding 4,51 -1,96 -7,39 Good-Year 4,03 -0,49 -0,49 Göltaş Çimento 16,20 -1,10 -8,94 Gözde Girişim 5,25 -0,76 2,14 GSD Denizcilik 2,47 -1,59 -3,52 GSD Holding 1,53 -2,55 2,68 Gübre Fabrik. 8,49 -1,28 -6,08 Güler Yat. Holding 1,93 -1,03 -4,93 Güneş Sigorta 2,08 1,46 -4,59 Halk GMYO 1,13 0,00 -7,38 Halk Sigorta 1,90 -2,56 -4,04 Hatay Tekstil 6,40 -1,54 -6,84 Hedef Girişim 2,61 1,56 0,00 Hektaş 8,05 -1,23 0,37 HUB Girişim 18,83 10,83 35,66 Hürriyet Gzt. 1,17 -0,85 2,63 ICBC Turkey Bank 4,87 -1,42 -7,59 İdealist Danışmanlık 3,09 -1,90 -6,93 İdealist GMYO 2,77 -2,46 -9,48 İhlas Ev Aletleri 2,65 -5,36 -15,34 İhlas Gayrimenkul 1,02 -2,86 -15,00 İhlas Gazetecilik 4,80 -12,73 -29,52 İhlas Holding 0,79 -3,66 -13,19 İhlas Yayın Holding 0,91 -3,19 -10,78 İndeks Bilgisayar 9,36 1,08 -3,51 Info Yatırım 7,40 0,00 -16,85 İntema 8,70 -2,25 -6,05 İpek Doğal Enerji 9,15 0,00 18,52 İskenderun Demir Çelik 7,64 -0,13 -4,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

