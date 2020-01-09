Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,74 5,45 -6,45 Acıpayam Selüloz 6,14 4,60 -3,61 Adana Çimento (A) 9,27 2,09 -4,53 Adana Çimento (B) 6,54 2,19 -8,27 Adana Çimento (C) 2,14 4,39 -4,04 Adel Kalemcilik 14,84 4,07 -5,48 Adese Alışveriş Ticaret 1,82 4,60 -5,21 Afyon Çimento 6,45 5,22 2,71 Ak Enerji 1,01 8,60 -7,34 Akbank 8,36 5,03 3,08 Akçansa 9,70 4,30 -3,39 Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 4,26 -7,11 Akfen GMYO 4,18 2,45 3,21 Akın Tekstil 14,05 4,00 1,89 Akiş GMYO 3,94 3,68 -2,48 Akmerkez GMYO 23,68 1,37 0,00 Aksa 13,60 3,03 -0,73 Aksa Enerji 3,81 4,67 0,26 Aksigorta 6,16 1,82 1,15 Aksu Enerji 15,53 0,52 4,44 Alarko Carrıer 65,10 8,50 8,50 Alarko GMYO 95,70 2,90 4,25 Alarko Holding 5,93 3,13 -0,34 Albaraka Türk 1,64 3,14 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 11,56 4,14 -3,99 Alkim Kağıt 5,65 7,01 1,25 Alkim Kimya 37,20 2,14 -2,92 Altınyağ 0,41 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 10,17 1,70 1,80 Anadolu Cam 4,30 3,12 -1,38 Anadolu Efes 23,74 2,77 2,86 Anadolu Grubu Holding 18,25 4,89 3,75 Anadolu Hayat Emek. 6,63 1,38 -3,07 Anadolu Isuzu 11,73 3,90 -3,62 Anadolu Sigorta 4,56 2,47 3,64 Anel Elektrik 3,11 4,01 -3,12 Arçelik 21,40 2,79 2,69 Arena Bilgisayar 9,52 5,54 26,43 Armada Bilgisayar 14,60 2,67 -10,92 Arsan Tekstil 3,62 4,32 1,12 Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 20,99 Aselsan 22,82 2,52 8,98 Aslan Çimento 37,30 3,32 -6,66 Ata GMYO 5,19 8,13 14,57 Atakule GMYO 1,79 4,68 -6,77 Atlantis Yatırım Holding 0,99 10,00 -1,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 5,88 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,87 -0,43 -0,50 Avrasya GMYO 1,49 4,93 -1,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,80 5,26 -1,10 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,10 0,01 2,27 Avrupa Yatırım Holding 1,54 1,99 0,00 Ayen Enerji 3,48 3,88 0,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,14 4,39 -2,28 Aygaz 13,28 3,59 3,43 Bagfaş 18,65 5,43 10,88 Bak Ambalaj 6,81 5,58 -7,35 Balatacılar Balatacılık 2,15 9,69 73,39 Bantaş Ambalaj 2,42 5,68 -3,97 Banvit 17,80 3,13 -4,15 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,00 -1,54 Batı Çimento 3,72 3,91 12,39 Batısöke Çimento 1,36 4,62 3,82 Bera Holding 3,62 4,62 -5,97 Berkosan Yalıtım 2,59 5,28 -5,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 4,29 -0,82 Beyaz Filo 3,07 2,68 -2,85 Bilici Yatırım 5,44 3,42 24,49 Bim Mağazalar 48,00 -0,50 2,87 Birko Mensucat 0,33 10,00 6,45 Birlik Mensucat 1,17 5,41 2,63 Bizim Mağazaları 10,89 4,71 -2,51 Bolu Çimento 4,36 3,32 -7,23 Bomonti Elektrik 1,18 3,51 -7,81 Borusan Mannesmann 11,65 3,10 1,75 Borusan Yat. Paz. 71,05 2,53 14,87 Bosch Fren Sistemleri 321,00 7,00 10,73 Bossa 7,84 4,81 -2,73 Brisa 9,14 5,18 -3,89 Burçelik 6,06 5,94 4,30 Burçelik Vana 13,50 4,65 39,03 Bursa Çimento 6,11 4,44 -1,93 Carrefoursa 5,11 3,23 8,49 Ceo Event Medya 8,28 1,47 0,49 Coca Cola İçecek 38,58 2,06 -0,31 Cosmos Yat. Holding 2,05 6,77 0,49 Credıtwest Faktorıng 2,46 0,00 -14,58 Çelebi 100,80 2,44 -1,27 Çelik Halat 7,60 19,87 16,92 Çemaş Döküm 1,43 5,93 -5,92 Çemtaş 7,98 3,64 -3,62 Çimbeton 41,36 4,23 0,24 Çimentaş 14,30 2,73 -4,67 Çimsa 9,04 3,08 -0,44 Çuhadaroğlu Metal 3,14 6,08 -1,57 Dagi Giyim 2,82 1,44 12,80 Dagi Yatırım Holding 3,37 1,81 49,12 Dardanel 4,80 5,49 26,65 Datagate Bilgisayar 7,97 5,15 2,05 Demısaş Döküm 3,40 5,26 -2,30 Denge Holding 1,33 3,91 -2,92 Deniz GMYO 5,29 4,34 4,75 Denizli Cam 8,19 6,92 -1,80 Derimod 6,86 4,89 -3,92 Derlüks Deri 4,02 6,35 -1,47 Desa Deri 4,23 3,17 -6,83 Despec Bilgisayar 4,31 3,11 1,65 Deva Holding 8,86 3,75 -1,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 2,63 0,00 Ditaş Doğan 9,59 4,81 0,31 DO-CO 563,00 1,15 -0,18 Doğan Burda 5,67 4,42 -6,59 Doğan Holding 1,92 4,92 4,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 5,10 0,00 Doğusan 2,03 5,18 -2,40 Doğuş GMYO 4,34 4,33 -4,19 Doğuş Otomotiv 9,23 2,90 -3,05 Döktaş Dökümcülük 49,00 -2,00 -9,18 Duran Doğan Basım 17,57 7,79 25,14 Dyo Boya 4,86 4,07 -0,82 Eczacıbaşı İlaç 3,73 4,19 0,54 Eczacıbaşı Yatırım 10,24 4,49 1,29 Edip Gayrimenkul 1,39 6,92 0,00 Ege Endüstri 575,30 2,08 -0,90 Ege Gübre 51,70 4,32 3,82 Ege Profil 11,98 2,39 0,08 Ege Seramik 3,67 2,80 -1,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 7,69 7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 4,17 25,00 Egeplast 16,50 8,34 32,00 Ekiz Kimya 0,63 3,28 3,28 Emek Elektrik 1,53 5,52 -3,77 Eminiş Ambalaj 1,75 4,17 15,13 Emlak Konut GMYO 1,44 3,60 -1,37 Enerjisa Enerji 7,49 3,03 1,35 Enka İnşaat 6,43 1,26 0,16 Erbosan 25,46 3,16 1,92 Ereğli Demir Çelik 9,27 3,58 2,54 Ersu Gıda 1,87 6,25 -9,66 Escort Teknoloji 1,36 7,09 -2,16 Etiler Gıda 2,55 5,37 4,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,58 3,95 -5,39 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 4,17 0,00 Euro Yat. Ort. 1,13 3,67 -4,24 Euro Yatırım Holding 1,44 4,35 -4,00 Fenerbahçe Futbol 14,62 3,91 1,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,43 5,23 -3,06 F-M İzmit Piston 54,90 12,04 10,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,55 4,86 -1,82 Ford Otosan 72,35 1,26 2,12 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00 Frigo Pak Gıda 11,90 3,03 -8,18 Galatasaray Sportif 2,09 4,50 2,96 Garanti Bankası 11,91 7,30 6,91 Garanti Faktoring 3,57 5,00 -7,75 Garanti Yat. Ort. 1,02 4,08 -5,56 Gedik Y. Men. Değ. 6,31 2,44 12,68 Gedik Yatırım Holding 8,58 3,75 11,57 Gediz Ambalaj 7,80 0,91 15,38 Gentaş 2,13 4,41 -2,74 Gersan Elektrik 3,06 5,15 -4,08 Global Men. Değ. 1,99 8,15 5,85 Global Yat. Holding 4,69 3,53 -3,70 Good-Year 4,25 2,91 4,94 Göltaş Çimento 16,77 4,49 -5,73 Gözde Girişim 5,33 2,11 3,70 GSD Denizcilik 2,56 4,07 0,00 GSD Holding 1,58 5,33 6,04 Gübre Fabrik. 8,66 3,10 -4,20 Güler Yat. Holding 2,01 5,24 -0,99 Güneş Sigorta 2,14 2,39 -1,83 Halk GMYO 1,18 4,42 -3,28 Halk Sigorta 1,93 1,58 -2,53 Hatay Tekstil 6,60 2,48 -3,93 Hedef Girişim 2,73 5,00 4,60 Hektaş 8,35 4,37 4,11 HUB Girişim 20,24 6,53 45,82 Hürriyet Gzt. 1,29 2,38 13,16 ICBC Turkey Bank 5,05 4,99 -4,17 İdealist Danışmanlık 3,17 2,59 -4,52 İdealist GMYO 2,92 5,04 -4,58 İhlas Ev Aletleri 2,84 3,27 -9,27 İhlas Gayrimenkul 1,14 12,87 -5,00 İhlas Gazetecilik 5,10 -0,97 -25,11 İhlas Holding 0,87 10,13 -4,40 İhlas Yayın Holding 0,99 8,79 -2,94 İndeks Bilgisayar 9,78 5,16 0,82 Info Yatırım 7,00 -5,41 -21,35 İntema 8,77 2,81 -5,29 İpek Doğal Enerji 9,16 3,50 18,65 İskenderun Demir Çelik 7,80 2,63 -2,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

