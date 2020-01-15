Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,00 -0,99 7,53 Acıpayam Selüloz 6,31 -1,41 -0,94 Adana Çimento (A) 9,31 0,00 -4,12 Adana Çimento (B) 6,74 1,20 -5,47 Adana Çimento (C) 2,16 -0,46 -3,14 Adel Kalemcilik 15,36 0,66 -2,17 Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -0,52 -0,52 Afyon Çimento 6,83 2,09 8,76 Ak Enerji 1,07 -0,93 -1,83 Akbank 8,78 -1,01 8,26 Akçansa 9,73 -1,42 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 0,48 -1,42 Akfen GMYO 4,17 0,24 2,96 Akın Tekstil 14,77 -1,86 7,11 Akiş GMYO 4,07 -0,49 0,74 Akmerkez GMYO 25,78 -1,98 8,87 Aksa 13,80 -0,72 0,73 Aksa Enerji 3,85 -1,03 1,32 Aksigorta 6,71 0,75 10,18 Aksu Enerji 14,68 -2,13 -1,28 Alarko Carrıer 66,35 -2,21 10,58 Alarko GMYO 92,75 -1,07 1,03 Alarko Holding 6,01 -1,15 1,01 Albaraka Türk 1,69 -1,17 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 11,91 2,76 -1,08 Alkim Kağıt 7,66 13,31 37,28 Alkim Kimya 41,04 -1,68 7,10 Altınyağ 0,55 10,00 34,15 Altınyunus Çeşme 9,95 0,10 -0,40 Anadolu Cam 4,38 -1,57 0,46 Anadolu Efes 24,44 -0,33 5,89 Anadolu Grubu Holding 19,95 7,43 13,42 Anadolu Hayat Emek. 7,02 1,01 2,63 Anadolu Isuzu 12,10 -0,25 -0,58 Anadolu Sigorta 4,69 -0,42 6,59 Anel Elektrik 3,22 -0,31 0,31 Arçelik 21,64 -1,55 3,84 Arena Bilgisayar 9,49 0,64 26,03 Armada Bilgisayar 16,90 2,67 3,11 Arsan Tekstil 3,97 0,00 10,89 Artı Yatırım Holding 1,10 0,92 35,80 Aselsan 22,98 -1,29 9,74 Aslan Çimento 38,08 0,58 -4,70 Ata GMYO 4,09 -1,21 -9,71 Atakule GMYO 2,00 -0,50 4,17 Atlantis Yatırım Holding 1,05 0,00 5,00 Atlas Yat. Ort. 1,46 -0,68 1,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,82 -0,29 -0,86 Avrasya GMYO 1,58 1,28 4,64 Avrasya Petrol ve Tur. 1,87 -0,53 2,75 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,50 0,01 2,30 Avrupa Yatırım Holding 1,73 2,98 12,34 Ayen Enerji 4,14 -0,24 19,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,55 6,25 16,44 Aygaz 13,96 -0,29 8,72 Bagfaş 20,78 7,39 23,54 Bak Ambalaj 7,17 -1,24 -2,45 Balatacılar Balatacılık 3,12 9,86 151,61 Bantaş Ambalaj 2,76 1,85 9,52 Banvit 18,03 -1,26 -2,91 Baştaş Başkent Çimento 2,75 4,17 6,18 Batı Çimento 3,67 -0,54 10,88 Batısöke Çimento 1,43 -0,69 9,16 Bera Holding 3,65 -1,08 -5,19 Berkosan Yalıtım 3,08 -1,91 12,41 Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 3,08 9,39 Beyaz Filo 3,10 -1,27 -1,90 Bilici Yatırım 5,47 -1,44 25,17 Bim Mağazalar 49,02 0,20 5,06 Birko Mensucat 0,34 -2,86 9,68 Birlik Mensucat 1,24 -1,59 8,77 Bizim Mağazaları 12,68 2,67 13,52 Bolu Çimento 4,43 -0,23 -5,74 Bomonti Elektrik 1,72 9,55 34,37 Borusan Mannesmann 12,16 -0,90 6,20 Borusan Yat. Paz. 75,80 1,00 22,55 Bosch Fren Sistemleri 320,10 -0,87 10,42 Bossa 8,07 -1,10 0,12 Brisa 9,45 -0,94 -0,63 Burçelik 6,43 2,55 10,67 Burçelik Vana 17,00 9,68 75,08 Bursa Çimento 6,41 0,16 2,89 Carrefoursa 5,76 -3,68 22,29 Ceo Event Medya 8,55 -0,70 3,76 Coca Cola İçecek 41,00 -1,30 5,94 Cosmos Yat. Holding 2,05 -2,38 0,49 Credıtwest Faktorıng 2,40 -0,41 -16,67 Çelebi 108,30 5,04 6,07 Çelik Halat 8,03 3,75 23,54 Çemaş Döküm 1,54 0,65 1,32 Çemtaş 8,43 2,18 1,81 Çimbeton 46,64 -1,14 13,04 Çimentaş 14,85 -0,07 -1,00 Çimsa 9,46 0,42 4,19 Çuhadaroğlu Metal 3,31 -1,78 3,76 Dagi Giyim 3,04 8,19 21,60 Dagi Yatırım Holding 4,16 14,92 84,07 Dardanel 4,73 -1,87 24,80 Datagate Bilgisayar 8,48 -0,82 8,58 Demısaş Döküm 3,70 4,52 6,32 Denge Holding 1,50 9,49 9,49 Deniz GMYO 5,36 -2,19 6,14 Denizli Cam 8,27 -0,96 -0,84 Derimod 7,38 0,96 3,36 Derlüks Deri 3,89 -1,27 -4,66 Desa Deri 4,21 -0,94 -7,27 Despec Bilgisayar 4,55 2,48 7,31 Deva Holding 9,17 -0,11 2,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 0,00 2,56 Ditaş Doğan 9,68 0,73 1,26 DO-CO 562,80 -0,04 -0,21 Doğan Burda 5,88 2,44 -3,13 Doğan Holding 2,00 -0,99 8,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,71 0,00 3,64 Doğusan 2,23 1,36 7,21 Doğuş GMYO 4,66 -0,43 2,87 Doğuş Otomotiv 10,54 1,54 10,71 Döktaş Dökümcülük 56,40 2,55 4,54 Duran Doğan Basım 18,19 -0,87 29,56 Dyo Boya 5,07 -0,20 3,47 Eczacıbaşı İlaç 4,00 2,30 7,82 Eczacıbaşı Yatırım 10,71 1,13 5,93 Edip Gayrimenkul 1,40 -0,71 0,72 Ege Endüstri 599,60 -0,07 3,29 Ege Gübre 56,35 -0,44 13,15 Ege Profil 12,25 0,16 2,34 Ege Seramik 3,85 0,79 3,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,41 5,13 28,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,60 9,09 53,85 Egeli&Co Yatırım Holding 0,36 9,09 80,00 Egeplast 18,98 -9,96 51,84 Ekiz Kimya 0,90 9,76 47,54 Emek Elektrik 1,66 -1,78 4,40 Eminiş Ambalaj 1,80 2,86 18,42 Emlak Konut GMYO 1,62 3,18 10,96 Enerjisa Enerji 7,89 -0,63 6,77 Enka İnşaat 6,56 -1,80 2,18 Erbosan 26,54 -0,75 6,24 Ereğli Demir Çelik 9,44 -1,36 4,42 Ersu Gıda 2,25 0,90 8,70 Escort Teknoloji 1,39 -0,71 0,00 Etiler Gıda 2,42 -0,41 -1,22 Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -1,16 2,40 Euro Trend Yat. Ort. 1,36 -2,16 8,80 Euro Yat. Ort. 1,20 -1,64 1,69 Euro Yatırım Holding 1,56 -1,89 4,00 Fenerbahçe Futbol 15,91 2,84 9,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,58 0,66 0,22 F-M İzmit Piston 58,50 -2,50 17,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,43 -0,94 9,62 Ford Otosan 74,65 -0,67 5,36 Formet Çelik Kapı 2,90 -2,68 -3,33 Frigo Pak Gıda 12,20 1,16 -5,86 Galatasaray Sportif 2,21 -0,45 8,87 Garanti Bankası 12,14 -0,33 8,98 Garanti Faktoring 4,20 2,19 8,53 Garanti Yat. Ort. 1,11 0,00 2,78 Gedik Y. Men. Değ. 6,65 -0,75 18,75 Gedik Yatırım Holding 13,74 6,93 78,67 Gediz Ambalaj 8,34 0,36 23,37 Gentaş 2,44 1,24 11,42 Gersan Elektrik 3,67 9,23 15,05 Global Men. Değ. 2,16 -2,70 14,89 Global Yat. Holding 4,85 0,21 -0,41 Good-Year 4,37 -1,35 7,90 Göltaş Çimento 18,10 0,17 1,74 Gözde Girişim 5,32 -1,12 3,50 GSD Denizcilik 2,73 -0,73 6,64 GSD Holding 1,68 -1,75 12,75 Gübre Fabrik. 8,63 0,00 -4,54 Güler Yat. Holding 1,97 0,00 -2,96 Güneş Sigorta 2,35 6,33 7,80 Halk GMYO 1,43 -2,72 17,21 Halk Sigorta 2,00 0,00 1,01 Hatay Tekstil 6,80 -0,15 -1,02 Hedef Girişim 2,72 0,74 4,21 Hektaş 10,07 -2,89 25,56 HUB Girişim 24,58 -0,97 77,09 Hürriyet Gzt. 1,26 -1,56 10,53 ICBC Turkey Bank 5,26 -1,50 -0,19 İdealist Danışmanlık 3,22 0,31 -3,01 İdealist GMYO 3,01 0,33 -1,63 İhlas Ev Aletleri 2,70 -1,46 -13,74 İhlas Gayrimenkul 1,10 -1,79 -8,33 İhlas Gazetecilik 4,80 -3,61 -29,52 İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69 İhlas Yayın Holding 0,91 -2,15 -10,78 İndeks Bilgisayar 10,76 -0,83 10,93 Info Yatırım 5,40 -2,35 -39,33 İntema 9,44 -0,32 1,94 İpek Doğal Enerji 8,81 -0,45 14,12 İskenderun Demir Çelik 7,86 -0,51 -1,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

