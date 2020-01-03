Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.500,10 0,00 6,43 İş Bankası (B) 32.000,00 1,59 6,03 İş Bankası (C) 6,32 -3,07 -1,40 İş Bankası (Kur.) 209.999,00 8,86 İş Fin.Kir. 3,95 -1,99 3,95 İş Girişim 3,61 -5,74 -5,00 İş GMYO 1,76 -2,22 0,00 İş Y. Men. Değ. 4,47 -2,61 -0,67 İş Yat. Ort. 1,73 -4,42 -5,98 İşbir Holding 427,90 -3,78 -0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -4,48 3,23 İttifak Holding 3,70 -2,63 -0,54 İz Hayvancılık Tarım 4,16 -2,12 -1,89 İzmir Demir Çelik 8,98 4,42 9,65 İzmir Fırça 1,77 -1,67 -1,67 Jantsa Jant Sanayi 59,95 -0,08 2,83 Kafein Yazılım 10,91 -2,68 -2,06 Kapital Yat. Holding 2,58 2,38 6,61 Kaplamin 5,34 -1,66 -3,78 Kardemir (A) 2,62 -4,38 -1,13 Kardemir (B) 2,62 -4,38 -0,76 Kardemir (D) 2,65 -3,28 -0,38 Karel Elektronik 14,18 -3,60 -2,41 Karsan Otomotiv 1,52 -3,80 -3,80 Karsu Tekstil 2,91 -4,90 -10,19 Karsusan Su Ürünleri San. 9,03 -4,95 -3,83 Kartonsan 385,80 -3,07 -1,05 Katmerciler Ekipman 3,77 -4,31 -1,82 Kent Gıda 183,40 2,52 4,32 Kerevitaş Gıda 3,16 -4,82 -3,07 Kervansaray Yat. Holding 0,52 -3,70 -5,45 Kiler GMYO 3,58 0,00 -5,54 Klimasan Klima 20,52 -3,84 -7,07 Koç Holding 20,34 -0,20 0,10 Konfrut Gıda 7,55 -3,58 -3,45 Konya Çimento 257,20 -5,44 -5,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,70 -2,46 -2,91 Koza Altın 77,20 0,92 4,25 Koza Madencilik 10,62 -0,93 5,88 Körfez GMYO 2,14 -6,96 -10,46 Kristal Kola 1,53 -2,55 1,32 Kron Telekomünikasyon 12,30 -4,65 -3,30 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 -3,92 3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -4,19 -3,03 Kütahya Porselen 6,72 -4,95 1,51 Lider Faktoring 3,58 -4,28 -2,45 Link Bilgisayar 17,28 -4,64 -4,79 Logo Yazılım 57,80 -4,93 -4,93 Lokman Hekim Sağlık 5,63 -4,41 -2,60 Lüks Kadife 8,30 -3,26 -3,94 Makina Takım 1,86 -4,62 -1,06 Mardin Çimento 5,62 -3,77 -5,07 Marka Yatırım Holding 1,15 -4,17 -2,54 Marmaris Altınyunus 70,50 -5,24 -0,70 Marshall 46,28 -2,45 -2,65 Martı GMYO 1,03 -3,74 1,98 Martı Otel 0,89 -7,29 -2,20 Mavi Giyim 54,80 -4,61 -5,35 Mazhar Zorlu Holding 12,20 -0,16 0,91 Mega Polietilen 2,09 -3,69 -5,00 Menderes Tekstil 1,24 -3,88 -5,34 Mensa 0,32 6,67 0,00 Merit Turizm 20,28 0,40 4,32 Merko Gıda 1,03 -3,74 -1,90 Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -2,20 Metemtur Otelcilik 1,73 -4,42 -2,81 Metro Holding 1,34 -2,90 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 9,45 12,24 Metro Yatırım Ortaklığı 6,90 -8,00 -15,02 Migros Ticaret 23,90 -3,16 -1,32 Milpa 2,10 -4,55 -4,11 Mistral GMYO 1,82 -4,21 -3,70 MLP Sağlık 15,65 -2,55 -2,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 5,04 9,65 Mondi Tire Kutsan 4,52 8,39 9,18 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,94 -4,71 -6,13 Net Holding 2,42 -6,92 -6,92 Netaş Telekom. 13,16 -4,22 0,77 Niğbaş Niğde Beton 5,50 0,00 -11,29 Nuh Çimento 11,03 -7,08 -7,15 Nurol GMYO 3,49 -3,32 -2,24 Odaş Elektrik 2,10 -3,23 0,00 Olmuksan-IP 6,16 -5,95 -1,91 Orge Enerji Elektrik 4,94 -1,00 -0,40 Orma Orman Mahsulleri 2,55 -8,27 -7,61 Osmanlı Menkul 3,80 -5,24 -9,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,55 -8,82 -7,74 Otokar 158,50 -1,55 -0,31 Oyak Yat. Ort. 2,27 -2,99 -2,58 Oylum Sınai Yatırımlar 4,86 -3,38 -4,52 Özak GMYO 2,54 -3,42 -1,17 Özbal Çelik Boru 1,57 -6,55 -5,99 Özderici GMYO 1,51 -5,63 -3,82 Özerden Plastik 2,26 -0,44 -0,88 Panora GMYO 5,95 -3,57 -4,03 Papilon Savunma 7,65 -3,04 -1,29 Park Elek.Madencilik 2,99 -3,24 -1,97 Parsan 16,77 -3,68 -1,00 Pegasus 82,45 -4,13 -4,57 Peker GMYO 3,03 -3,81 -3,19 Penguen Gıda 1,97 -6,64 -4,83 Pera GMYO 0,93 -2,11 -1,06 Pergamon Dış Ticaret 7,93 -1,61 -1,12 Petkim 3,78 -3,32 -0,79 Petrokent Turizm 126,50 -2,54 -1,25 Pınar Et Ve Un 8,97 -3,44 -2,18 Pınar Su 2,25 -5,46 -3,02 Pınar Süt 12,35 -5,44 -2,53 Plastikkart 9,30 -3,33 0,32 Polisan Holding 3,01 -2,59 -0,66 Politeknik Metal 75,95 1,27 -1,36 Prizma Press Matbaacılık 4,63 0,65 7,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,90 0,05 4,97 QNB Finans Fin. Kir. 119,00 -8,46 -7,82 QNB Finansbank 32,80 -10,14 -12,53 Ral Yatırım Holding 6,60 0,00 -2,94 Ray Sigorta 3,22 -5,57 -5,85 Reysaş GMYO 4,32 -6,70 -5,88 Reysaş Lojistik 4,33 -5,66 -1,14 Rhea Girişim 1,14 -5,00 -4,20 Rodrigo Tekstil 1,82 0,55 0,55 Royal Halı 1,29 -4,44 -5,84 RTA Laboratuvarları 2,14 -7,76 -7,76 Sabancı Holding 9,75 -1,52 2,20 Safkar Ege Soğutmacılık 2,09 -4,57 -4,13 Salix Yatırım Holding 8,05 3,74 11,65 Sanel Mühendislik 3,94 -1,50 -2,72 Sanifoam Sünger 5,43 -3,89 8,60 Sanko Pazarlama 7,13 -7,64 -7,88 Saray Matbaacılık 1,58 -8,14 -11,73 Sarkuysan 4,65 -3,53 -3,73 Sasa Polyester 7,66 -3,04 -0,91 Say Reklamcılık 2,09 -6,70 -6,70 Sekuro Plastik 5,01 -6,18 -6,53 Selçuk Ecza Deposu 5,84 -3,95 -4,26 Selçuk Gıda 1,75 1,16 1,74 Senkron Güvenlik 2,68 -2,19 -1,83 Serve Film Prodüksiyon 1,54 -3,14 -3,14 Servet GMYO 9,20 2,91 8,24 Seyitler Kimya 6,81 -0,29 0,29 Silverline Endüstri 1,97 -9,63 -8,80 Sinpaş GMYO 1,11 -1,77 -4,31 Smartiks Yazılım 8,97 -7,43 -8,56 Soda Sanayii 6,15 -1,76 -0,49 Sodaş Sodyum Sanayii 9,50 -2,56 -2,76 Söktaş 2,61 -2,25 -1,51 Sönmez Filament 4,91 -1,60 0,61 Sönmez Pamuklu 5,06 1,61 2,85 Sumaş Suni Tahta 9,01 -8,15 -8,99 Şeker Fin. Kir. 4,67 -3,51 -2,30 Şekerbank 1,29 -5,15 -1,53 Şişe Cam 5,28 -0,94 0,19 Şok Marketler 10,34 -4,08 -3,90 T. Halk Bankası 6,00 -2,12 1,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,40 -3,72 -2,75 T.S.K.B. 1,16 -4,13 -4,13 T.Tuborg 12,06 0,84 1,34 Taç Tarım Ürünleri 3,05 -2,24 -2,24 Tat Gıda 6,57 -2,67 4,45 TAV Havalimanları 29,10 -0,55 -0,27 Taze Kuru Gıda 6,42 -9,96 -11,33 Tek-Art Turizm 1,23 -4,65 -2,38 Tekfen Holding 18,98 -3,26 -1,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,33 5,75 26,90 Temapol Polimer Plastik 5,02 -4,56 -3,83 TGS Dış Ticaret 4,35 -6,65 -6,85 Tofaş Oto. Fab. 26,66 -0,82 -0,74 Torunlar GMYO 2,65 -4,33 -3,64 Trabzon Liman 10,27 -3,84 -3,66 Trabzonspor Sportif 2,18 -3,54 1,40 Trakya Cam 3,46 -2,26 -1,14 Trend GMYO 2,12 -6,19 -3,64 TSKB GMYO 1,30 -4,41 -2,99 Tuğçelik 3,82 -5,45 -3,29 Tukaş 12,36 0,16 0,08 Turcas Petrol 2,74 -3,86 2,62 Turkcell 13,92 -1,07 0,87 Tümosan Motor ve Traktör 6,53 1,08 1,87 Tüpraş 126,50 -1,17 -0,24 Türk Hava Yolları 14,21 -4,25 -1,73 Türk Prysmian Kablo 2,49 -4,60 -4,23 Türk Telekom 7,29 -1,62 -1,09 Türk Traktör 54,15 -3,30 -2,26 Türker Proje Gayrimenkul 40,20 -3,60 -4,29 Ufuk Yatırım 2,56 -3,03 -0,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -3,70 -1,89 Ulusoy Elektrik 25,84 -1,75 -2,86 Ulusoy Un Sanayi 3,76 -1,83 -1,57 Umpaş Holding 0,74 8,82 19,35 Uşak Seramik 1,66 -4,05 -1,78 Utopya Turizm 4,76 -6,85 -3,25 Uzertaş Boya 2,14 -6,55 -3,60 Ülker Bisküvi 22,68 -1,90 1,43 Ünye Çimento 5,30 -3,46 -1,49 Vakıf Fin. Kir. 2,32 -3,73 -4,13 Vakıf GMYO 2,35 -5,62 -4,86 Vakıf Yat. Ort. 2,25 -3,85 -3,43 Vakıflar Bankası 5,34 -3,78 -3,09 Vakko Tekstil 4,52 -2,80 -0,44 Vanet Gıda 1,40 -2,10 -2,10 Verusa Holding 18,78 0,21 1,19 Verusaturk Girisim 5,40 -0,55 0,19 Vestel 13,04 0,77 3,33 Vestel Beyaz Eşya 22,72 1,43 5,19 Viking Kağıt 2,34 8,84 25,13 Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 -4,44 -2,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -3,17 -1,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,00 -5,21 -4,31 Yataş 7,36 -3,16 0,27 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,48 -9,20 -8,07 Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,39 -1,46 Yeşil GMYO 0,61 -6,15 -4,69 Yeşil Yapı 0,63 -5,97 -4,55 Yeşil Yatırım Holding 10,98 -3,26 -2,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.920,00 -9,86 -0,85 Yonga Mobilya 9,35 -6,50 1,19 Yükselen Çelik 6,19 -2,83 0,98 Yünsa 10,15 -3,88 0,59 Zorlu Enerji 1,58 -4,24 -3,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

