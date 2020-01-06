Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.500,10 6,43 İş Bankası (B) 28.129,90 -12,78 -6,79 İş Bankası (C) 6,15 -2,54 -4,06 İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19 İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05 İş Girişim 3,53 -2,49 -7,11 İş GMYO 1,76 0,00 0,00 İş Y. Men. Değ. 4,34 -2,47 -3,56 İş Yat. Ort. 1,72 -1,71 -6,52 İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -3,13 0,00 İttifak Holding 3,62 -0,82 -2,69 İz Hayvancılık Tarım 3,95 -3,89 -6,84 İzmir Demir Çelik 9,24 2,10 12,82 İzmir Fırça 1,69 -3,43 -6,11 Jantsa Jant Sanayi 55,65 -4,05 -4,55 Kafein Yazılım 10,65 -2,74 -4,40 Kapital Yat. Holding 2,32 -7,20 -4,13 Kaplamin 5,12 -0,58 -7,75 Kardemir (A) 2,62 -2,60 -1,13 Kardemir (B) 2,61 -2,25 -1,14 Kardemir (D) 2,64 -1,86 -0,75 Karel Elektronik 13,92 -2,52 -4,20 Karsan Otomotiv 1,46 -2,67 -7,59 Karsu Tekstil 2,93 -1,68 -9,57 Karsusan Su Ürünleri San. 9,05 -2,69 -3,62 Kartonsan 376,40 -2,66 -3,46 Katmerciler Ekipman 3,58 -4,02 -6,77 Kent Gıda 188,90 2,16 7,45 Kerevitaş Gıda 3,03 -3,50 -7,06 Kervansaray Yat. Holding 0,54 1,89 -1,82 Kiler GMYO 3,38 -6,11 -10,82 Klimasan Klima 19,51 -1,86 -11,64 Koç Holding 20,08 -1,08 -1,18 Konfrut Gıda 7,32 -2,40 -6,39 Konya Çimento 249,70 -2,76 -7,96 Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -2,36 -5,12 Koza Altın 80,30 5,24 8,44 Koza Madencilik 10,92 3,31 8,87 Körfez GMYO 1,99 -6,13 -16,74 Kristal Kola 1,51 -1,95 0,00 Kron Telekomünikasyon 11,88 -4,81 -6,60 Kuştur Kuşadası Turizm 22,80 -6,94 -3,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 -5,10 -9,70 Kütahya Porselen 6,63 -1,92 0,15 Lider Faktoring 3,42 -4,74 -6,81 Link Bilgisayar 16,05 -6,03 -11,57 Logo Yazılım 57,75 -2,70 -5,02 Lokman Hekim Sağlık 5,45 -2,68 -5,71 Lüks Kadife 7,89 -3,78 -8,68 Makina Takım 1,78 -2,73 -5,32 Mardin Çimento 5,43 -2,34 -8,28 Marka Yatırım Holding 1,07 -5,31 -9,32 Marmaris Altınyunus 74,75 1,70 5,28 Marshall 46,30 0,87 -2,61 Martı GMYO 1,03 -1,90 1,98 Martı Otel 0,89 -1,11 -2,20 Mavi Giyim 54,15 -2,43 -6,48 Mazhar Zorlu Holding 12,50 0,16 3,39 Mega Polietilen 2,10 -2,78 -4,55 Menderes Tekstil 1,19 -2,46 -9,16 Mensa 0,33 3,13 3,13 Merit Turizm 19,50 -3,75 0,31 Merko Gıda 0,99 -3,88 -5,71 Metal Gayrimenkul 0,87 -2,25 -4,40 Metemtur Otelcilik 1,69 -0,59 -5,06 Metro Holding 1,28 -4,48 -7,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 2,19 18,88 Metro Yatırım Ortaklığı 6,40 0,31 -21,18 Migros Ticaret 23,06 -3,03 -4,79 Milpa 2,01 -3,83 -8,22 Mistral GMYO 1,75 -3,85 -7,41 MLP Sağlık 15,25 -2,06 -4,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 -6,90 -5,26 Mondi Tire Kutsan 4,70 5,62 13,53 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 -2,09 -8,02 Net Holding 2,36 -3,67 -9,23 Netaş Telekom. 12,53 -5,58 -4,06 Niğbaş Niğde Beton 5,50 -11,29 Nuh Çimento 10,57 -5,29 -11,03 Nurol GMYO 3,30 -4,62 -7,56 Odaş Elektrik 2,02 -1,94 -3,81 Olmuksan-IP 5,90 -3,91 -6,05 Orge Enerji Elektrik 4,90 -0,20 -1,21 Orma Orman Mahsulleri 2,50 -1,96 -9,42 Osmanlı Menkul 3,92 0,51 -6,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -4,43 -10,12 Otokar 162,30 -0,25 2,08 Oyak Yat. Ort. 2,20 -3,08 -5,58 Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -3,87 -7,27 Özak GMYO 2,55 -1,54 -0,78 Özbal Çelik Boru 1,57 -1,26 -5,99 Özderici GMYO 1,41 -5,37 -10,19 Özerden Plastik 2,47 2,92 8,33 Panora GMYO 6,10 -2,71 -1,61 Papilon Savunma 7,48 -2,48 -3,48 Park Elek.Madencilik 2,92 -2,67 -4,26 Parsan 16,80 -1,23 -0,83 Pegasus 81,10 -2,41 -6,13 Peker GMYO 2,95 -2,32 -5,75 Penguen Gıda 1,88 -4,57 -9,18 Pera GMYO 0,89 -2,20 -5,32 Pergamon Dış Ticaret 7,63 -3,78 -4,86 Petkim 3,69 -2,64 -3,15 Petrokent Turizm 120,00 -5,29 -6,32 Pınar Et Ve Un 8,79 -2,87 -4,14 Pınar Su 2,09 -5,00 -9,91 Pınar Süt 12,05 -2,51 -4,89 Plastikkart 9,01 -2,49 -2,80 Polisan Holding 2,92 -2,67 -3,63 Politeknik Metal 74,50 -1,32 -3,25 Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,00 9,30 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,00 0,09 5,07 QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -0,72 6,89 QNB Finansbank 34,00 0,06 -9,33 Ral Yatırım Holding 6,60 -2,80 -2,94 Ray Sigorta 3,19 -3,33 -6,73 Reysaş GMYO 4,27 -3,39 -6,97 Reysaş Lojistik 4,43 -2,42 1,14 Rhea Girişim 1,07 -6,14 -10,08 Rodrigo Tekstil 1,76 -2,22 -2,76 Royal Halı 1,26 -3,82 -8,03 RTA Laboratuvarları 2,04 -5,56 -12,07 Sabancı Holding 9,42 -2,18 -1,26 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -5,29 -9,63 Salix Yatırım Holding 8,10 1,25 12,34 Sanel Mühendislik 4,05 2,79 0,00 Sanifoam Sünger 5,70 2,52 14,00 Sanko Pazarlama 6,74 -6,65 -12,92 Saray Matbaacılık 1,56 -0,64 -12,85 Sarkuysan 4,60 -0,86 -4,76 Sasa Polyester 7,59 -1,94 -1,81 Say Reklamcılık 1,97 -5,74 -12,05 Sekuro Plastik 4,95 -3,70 -7,65 Selçuk Ecza Deposu 5,72 -3,05 -6,23 Selçuk Gıda 1,65 -4,62 -4,07 Senkron Güvenlik 2,52 -4,55 -7,69 Serve Film Prodüksiyon 1,57 0,00 -1,26 Servet GMYO 9,44 3,06 11,06 Seyitler Kimya 6,74 -0,74 -0,74 Silverline Endüstri 1,90 -5,00 -12,04 Sinpaş GMYO 1,17 3,54 0,86 Smartiks Yazılım 8,64 -4,00 -11,93 Soda Sanayii 6,06 -1,46 -1,94 Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 0,00 -4,20 Söktaş 2,63 -1,50 -0,75 Sönmez Filament 5,26 8,01 7,79 Sönmez Pamuklu 5,74 12,77 16,67 Sumaş Suni Tahta 9,00 0,00 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,34 -5,03 -9,21 Şekerbank 1,25 -3,10 -4,58 Şişe Cam 5,20 -1,33 -1,33 Şok Marketler 9,96 -2,92 -7,43 T. Halk Bankası 6,03 0,17 2,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,08 -3,43 -5,78 T.S.K.B. 1,13 -2,59 -6,61 T.Tuborg 12,00 -1,23 0,84 Taç Tarım Ürünleri 2,78 -7,64 -10,90 Tat Gıda 6,69 1,67 6,36 TAV Havalimanları 28,36 -2,07 -2,81 Taze Kuru Gıda 6,42 0,00 -11,33 Tek-Art Turizm 1,16 -4,92 -7,94 Tekfen Holding 18,44 -2,02 -4,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,00 2,04 19,05 Temapol Polimer Plastik 4,81 -3,80 -7,85 TGS Dış Ticaret 4,27 -2,73 -8,57 Tofaş Oto. Fab. 26,44 0,15 -1,56 Torunlar GMYO 2,58 -2,27 -6,18 Trabzon Liman 9,85 -2,48 -7,60 Trabzonspor Sportif 2,15 -1,38 0,00 Trakya Cam 3,37 -2,88 -3,71 Trend GMYO 2,07 -1,43 -5,91 TSKB GMYO 1,26 -3,82 -5,97 Tuğçelik 3,60 -4,00 -8,86 Tukaş 11,99 -1,48 -2,91 Turcas Petrol 2,77 0,36 3,75 Turkcell 13,62 -1,73 -1,30 Tümosan Motor ve Traktör 6,65 1,37 3,74 Tüpraş 124,00 -1,27 -2,21 Türk Hava Yolları 13,82 -3,09 -4,43 Türk Prysmian Kablo 2,40 -3,23 -7,69 Türk Telekom 7,05 -3,03 -4,34 Türk Traktör 52,65 -3,04 -4,96 Türker Proje Gayrimenkul 39,86 -1,97 -5,10 Ufuk Yatırım 2,50 -2,34 -3,10 Ulaşlar Turizm Yat. 1,96 -4,85 -7,55 Ulusoy Elektrik 25,28 -2,47 -4,96 Ulusoy Un Sanayi 3,67 -1,08 -3,93 Umpaş Holding 0,74 19,35 Uşak Seramik 1,61 -2,42 -4,73 Utopya Turizm 4,59 -3,37 -6,71 Uzertaş Boya 2,02 -2,42 -9,01 Ülker Bisküvi 22,08 -2,47 -1,25 Ünye Çimento 5,28 0,96 -1,86 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -7,05 -12,81 Vakıf GMYO 2,23 -4,29 -9,72 Vakıf Yat. Ort. 2,13 -4,91 -8,58 Vakıflar Bankası 5,27 -1,86 -4,36 Vakko Tekstil 4,39 -2,23 -3,30 Vanet Gıda 1,36 -2,86 -4,90 Verusa Holding 18,95 0,53 2,10 Verusaturk Girisim 5,44 -0,18 0,93 Vestel 13,16 -0,83 4,28 Vestel Beyaz Eşya 22,96 -0,17 6,30 Viking Kağıt 2,15 -8,90 14,97 Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 -4,68 -7,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -0,82 -2,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,00 0,33 -4,31 Yataş 7,26 -2,68 -1,09 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,44 -3,36 -10,56 Yeni Gimat GMYO 12,86 -0,08 -1,15 Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -6,25 Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,57 -3,47 -5,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,10 -3,03 5,27 Yonga Mobilya 8,15 -9,44 -11,80 Yükselen Çelik 6,08 -2,09 -0,82 Yünsa 9,91 -2,56 -1,78 Zorlu Enerji 1,54 -2,53 -5,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

