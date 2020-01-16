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  4. Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 2,38 29,65 İş Bankası (B) 43.100,00 -12,93 42,81 İş Bankası (C) 7,02 2,48 9,52 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 4,00 1,52 5,26 İş Girişim 3,93 2,61 3,42 İş GMYO 1,87 4,47 6,25 İş Y. Men. Değ. 4,74 0,85 5,33 İş Yat. Ort. 1,98 1,02 7,61 İşbir Holding 455,50 1,22 5,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90 İttifak Holding 3,27 0,00 -12,10 İz Hayvancılık Tarım 4,08 0,49 -3,77 İzmir Demir Çelik 9,25 0,22 12,94 İzmir Fırça 1,79 0,00 -0,56 Jantsa Jant Sanayi 63,15 0,08 8,32 Kafein Yazılım 12,19 2,52 9,43 Kapital Yat. Holding 2,60 7,00 7,44 Kaplamin 5,40 0,93 -2,70 Kardemir (A) 3,07 0,33 15,85 Kardemir (B) 3,05 0,00 15,53 Kardemir (D) 3,10 0,32 16,54 Karel Elektronik 17,23 -0,52 18,58 Karsan Otomotiv 1,60 0,00 1,27 Karsu Tekstil 3,19 1,27 -1,54 Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 0,00 -4,15 Kartonsan 429,60 2,78 10,18 Katmerciler Ekipman 4,19 9,11 9,11 Kent Gıda 210,40 2,68 19,68 Kerevitaş Gıda 3,35 0,60 2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,54 3,85 -1,82 Kiler GMYO 3,79 2,16 0,00 Klimasan Klima 19,80 6,34 -10,33 Koç Holding 20,90 0,19 2,85 Konfrut Gıda 8,18 0,25 4,60 Konya Çimento 280,10 1,67 3,24 Kordsa Teknik Tekstil 14,01 0,07 7,11 Koza Altın 77,50 -0,06 4,66 Koza Madencilik 10,60 0,95 5,68 Körfez GMYO 2,40 0,84 0,42 Kristal Kola 1,62 0,00 7,28 Kron Telekomünikasyon 14,92 4,04 17,30 Kuştur Kuşadası Turizm 23,88 0,34 0,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 2,42 2,42 Kütahya Porselen 7,97 0,13 20,39 Lider Faktoring 4,05 2,02 10,35 Link Bilgisayar 17,48 1,45 -3,69 Logo Yazılım 57,90 1,76 -4,77 Lokman Hekim Sağlık 5,94 2,06 2,77 Lüks Kadife 8,73 0,34 1,04 Makina Takım 1,97 1,55 4,79 Mardin Çimento 5,63 0,36 -4,90 Marka Yatırım Holding 1,22 2,52 3,39 Marmaris Altınyunus 85,35 -0,70 20,21 Marshall 50,90 1,84 7,07 Martı GMYO 1,33 0,00 31,68 Martı Otel 1,17 0,00 28,57 Mavi Giyim 59,35 -0,67 2,50 Mazhar Zorlu Holding 15,80 -9,97 30,69 Mega Polietilen 2,30 2,22 4,55 Menderes Tekstil 1,45 1,40 10,69 Mensa 0,39 8,33 21,88 Merit Turizm 24,40 6,09 25,51 Merko Gıda 1,08 0,93 2,86 Metal Gayrimenkul 0,92 -2,13 1,10 Metemtur Otelcilik 1,86 0,54 4,49 Metro Holding 1,47 0,00 6,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 1,78 16,84 Metro Yatırım Ortaklığı 5,50 0,18 -32,27 Migros Ticaret 27,14 2,49 12,06 Milpa 2,25 3,21 2,74 Mistral GMYO 1,94 4,30 2,65 MLP Sağlık 16,55 0,36 3,44 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 0,00 -7,89 Mondi Tire Kutsan 6,40 -4,33 54,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,78 -0,71 31,92 Net Holding 2,61 3,98 0,38 Netaş Telekom. 14,50 0,83 11,03 Niğbaş Niğde Beton 4,87 14,86 -21,45 Nuh Çimento 11,80 0,51 -0,67 Nurol GMYO 3,98 2,31 11,48 Odaş Elektrik 2,61 0,77 24,29 Olmuksan-IP 6,56 1,55 4,46 Orge Enerji Elektrik 5,39 0,19 8,67 Orma Orman Mahsulleri 3,64 9,97 31,88 Osmanlı Menkul 4,52 2,49 7,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 2,31 5,36 Otokar 167,90 -1,24 5,60 Oyak Yat. Ort. 2,39 3,02 2,58 Oylum Sınai Yatırımlar 5,30 0,00 4,13 Özak GMYO 2,77 1,47 7,78 Özbal Çelik Boru 1,90 2,15 13,77 Özderici GMYO 1,66 2,47 5,73 Özerden Plastik 2,70 -0,74 18,42 Panora GMYO 6,02 0,33 -2,90 Papilon Savunma 9,10 3,64 17,42 Park Elek.Madencilik 3,25 0,62 6,56 Parsan 17,28 1,23 2,01 Pegasus 77,20 -6,31 -10,65 Peker GMYO 3,32 0,61 6,07 Penguen Gıda 2,30 1,32 11,11 Pera GMYO 0,96 1,05 2,13 Pergamon Dış Ticaret 8,31 0,97 3,62 Petkim 4,08 0,74 7,09 Petrokent Turizm 130,00 -0,38 1,48 Pınar Et Ve Un 10,25 7,67 11,78 Pınar Su 2,44 0,41 5,17 Pınar Süt 13,85 -0,57 9,31 Plastikkart 9,58 1,16 3,34 Polisan Holding 3,19 2,24 5,28 Politeknik Metal 72,75 -0,21 -5,52 Prizma Press Matbaacılık 4,77 -0,63 10,93 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.144,40 0,15 3,30 QNB Finans Fin. Kir. 173,00 1,47 34,00 QNB Finansbank 58,80 14,96 56,80 Ral Yatırım Holding 6,40 -1,54 -5,88 Ray Sigorta 3,67 4,56 7,31 Reysaş GMYO 5,97 -2,93 30,07 Reysaş Lojistik 6,84 -1,16 56,16 Rhea Girişim 1,18 0,00 -0,84 Rodrigo Tekstil 1,85 1,65 2,21 Royal Halı 1,64 0,00 19,71 RTA Laboratuvarları 2,42 5,68 4,31 Sabancı Holding 10,50 0,57 10,06 Safkar Ege Soğutmacılık 2,26 4,15 3,67 Salix Yatırım Holding 8,44 1,69 17,06 Sanel Mühendislik 4,00 -1,23 -1,23 Sanifoam Sünger 5,81 0,52 16,20 Sanko Pazarlama 7,46 0,54 -3,62 Saray Matbaacılık 1,67 1,83 -6,70 Sarkuysan 5,05 3,06 4,55 Sasa Polyester 8,16 0,37 5,56 Say Reklamcılık 2,21 0,45 -1,34 Sekuro Plastik 5,58 -1,41 4,10 Selçuk Ecza Deposu 6,36 0,47 4,26 Selçuk Gıda 1,88 -1,05 9,30 Senkron Güvenlik 2,87 1,41 5,13 Serve Film Prodüksiyon 1,50 0,00 -5,66 Servet GMYO 13,39 -3,04 57,53 Seyitler Kimya 7,15 0,00 5,30 Silverline Endüstri 2,32 1,75 7,41 Sinpaş GMYO 1,27 -5,93 9,48 Smartiks Yazılım 10,17 1,90 3,67 Soda Sanayii 6,45 0,62 4,37 Sodaş Sodyum Sanayii 10,20 4,08 4,40 Söktaş 3,37 -1,17 27,17 Sönmez Filament 5,63 5,23 15,37 Sönmez Pamuklu 5,76 1,05 17,07 Sumaş Suni Tahta 9,78 2,52 -1,21 Şeker Fin. Kir. 5,09 0,39 6,49 Şekerbank 1,46 2,10 11,45 Şişe Cam 5,49 1,48 4,17 Şok Marketler 11,19 0,72 4,00 T. Halk Bankası 6,85 1,78 15,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,76 4,09 4,95 T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13 T.Tuborg 14,33 1,63 20,42 Taç Tarım Ürünleri 3,09 -0,32 -0,96 Tat Gıda 7,05 0,71 12,08 TAV Havalimanları 29,56 -0,47 1,30 Taze Kuru Gıda 7,01 -0,71 -3,18 Tek-Art Turizm 1,42 0,00 12,70 Tekfen Holding 20,44 1,19 5,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,75 1,96 60,71 Temapol Polimer Plastik 5,77 -1,03 10,54 TGS Dış Ticaret 5,41 4,24 15,85 Tofaş Oto. Fab. 27,68 1,84 3,05 Torunlar GMYO 2,99 4,18 8,73 Trabzon Liman 11,97 0,50 12,29 Trabzonspor Sportif 2,59 0,39 20,47 Trakya Cam 3,60 1,41 2,86 Trend GMYO 2,63 -0,38 19,55 TSKB GMYO 1,47 4,26 9,70 Tuğçelik 3,98 2,31 0,76 Tukaş 12,44 0,65 0,73 Turcas Petrol 3,30 1,23 23,60 Turkcell 14,58 0,55 5,65 Tümosan Motor ve Traktör 6,98 2,20 8,89 Tüpraş 123,00 -0,49 -3,00 Türk Hava Yolları 15,08 2,59 4,29 Türk Prysmian Kablo 3,29 7,87 26,54 Türk Telekom 8,08 0,37 9,63 Türk Traktör 59,45 -0,17 7,31 Türker Proje Gayrimenkul 40,20 -0,89 -4,29 Ufuk Yatırım 2,93 8,52 13,57 Ulaşlar Turizm Yat. 2,32 -0,85 9,43 Ulusoy Elektrik 25,88 0,23 -2,71 Ulusoy Un Sanayi 4,05 1,76 6,02 Umpaş Holding 0,65 -1,52 4,84 Uşak Seramik 1,82 2,25 7,69 Utopya Turizm 4,97 0,40 1,02 Uzertaş Boya 2,05 -3,76 -7,66 Ülker Bisküvi 25,10 1,29 12,25 Ünye Çimento 5,31 -0,19 -1,30 Vakıf Fin. Kir. 2,41 2,12 -0,41 Vakıf GMYO 2,68 5,93 8,50 Vakıf Yat. Ort. 2,47 -1,20 6,01 Vakıflar Bankası 6,50 3,83 17,97 Vakko Tekstil 5,27 0,96 16,08 Vanet Gıda 1,46 0,69 2,10 Verusa Holding 19,86 0,56 7,00 Verusaturk Girisim 5,90 1,03 9,46 Vestel 14,70 0,82 16,48 Vestel Beyaz Eşya 25,34 0,56 17,31 Viking Kağıt 3,39 11,88 81,28 Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 -1,48 9,92 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 4,01 14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,64 -3,29 21,85 Yataş 8,50 -0,12 15,80 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,63 0,62 1,24 Yeni Gimat GMYO 13,04 -0,91 0,23 Yeşil GMYO 0,67 1,52 4,69 Yeşil Yapı 0,71 2,90 7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,68 0,00 -4,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,00 -0,58 15,45 Yonga Mobilya 8,40 -1,75 -9,09 Yükselen Çelik 6,38 0,47 4,08 Yünsa 13,32 0,91 32,01 Zorlu Enerji 1,67 1,83 2,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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