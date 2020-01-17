Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 47.075,10 11,88 55,98 İş Bankası (C) 7,05 -0,14 9,98 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 3,93 -0,51 3,42 İş Girişim 3,84 0,26 1,05 İş GMYO 1,85 3,93 5,11 İş Y. Men. Değ. 4,61 -0,43 2,44 İş Yat. Ort. 1,95 0,52 5,98 İşbir Holding 466,00 2,42 8,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 0,00 9,68 İttifak Holding 3,28 0,00 -11,83 İz Hayvancılık Tarım 4,13 1,72 -2,59 İzmir Demir Çelik 9,25 -0,54 12,94 İzmir Fırça 1,75 -1,69 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 60,90 -2,56 4,46 Kafein Yazılım 11,46 -2,13 2,87 Kapital Yat. Holding 2,66 -0,37 9,92 Kaplamin 5,40 1,69 -2,70 Kardemir (A) 2,96 -1,33 11,70 Kardemir (B) 2,95 -1,67 11,74 Kardemir (D) 2,98 -1,00 12,03 Karel Elektronik 16,83 -0,53 15,83 Karsan Otomotiv 1,54 -1,28 -2,53 Karsu Tekstil 3,07 -0,65 -5,25 Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 0,00 -4,15 Kartonsan 418,20 -0,67 7,26 Katmerciler Ekipman 4,03 -0,98 4,95 Kent Gıda 212,00 -1,58 20,59 Kerevitaş Gıda 3,29 -0,60 0,92 Kervansaray Yat. Holding 0,52 -3,70 -5,45 Kiler GMYO 3,81 -1,04 0,53 Klimasan Klima 19,10 -1,29 -13,50 Koç Holding 20,80 1,07 2,36 Konfrut Gıda 7,98 -0,25 2,05 Konya Çimento 279,00 -0,53 2,84 Kordsa Teknik Tekstil 13,65 -0,44 4,36 Koza Altın 75,65 -0,33 2,16 Koza Madencilik 10,22 -1,16 1,89 Körfez GMYO 2,39 1,70 0,00 Kristal Kola 1,58 -0,63 4,64 Kron Telekomünikasyon 16,35 0,74 28,54 Kuştur Kuşadası Turizm 23,40 -1,76 -1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 0,60 1,21 Kütahya Porselen 7,79 -1,64 17,67 Lider Faktoring 4,41 8,09 20,16 Link Bilgisayar 17,19 -0,35 -5,29 Logo Yazılım 57,75 -0,09 -5,02 Lokman Hekim Sağlık 6,23 5,77 7,79 Lüks Kadife 8,67 -0,80 0,35 Makina Takım 1,93 0,00 2,66 Mardin Çimento 5,47 -0,73 -7,60 Marka Yatırım Holding 1,27 4,10 7,63 Marmaris Altınyunus 78,95 -6,35 11,20 Marshall 49,10 -1,05 3,28 Martı GMYO 1,29 0,78 27,72 Martı Otel 1,12 0,90 23,08 Mavi Giyim 58,60 -1,92 1,21 Mazhar Zorlu Holding 14,22 -10,00 17,62 Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18 Menderes Tekstil 1,39 0,00 6,11 Mensa 0,40 2,56 25,00 Merit Turizm 23,00 -4,09 18,31 Merko Gıda 1,11 0,00 5,71 Metal Gayrimenkul 0,94 3,30 3,30 Metemtur Otelcilik 1,79 -1,10 0,56 Metro Holding 1,42 -0,70 2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,45 14,80 Metro Yatırım Ortaklığı 5,49 0,00 -32,39 Migros Ticaret 26,44 -0,08 9,17 Milpa 2,22 1,37 1,37 Mistral GMYO 1,99 5,29 5,29 MLP Sağlık 16,76 1,02 4,75 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -7,89 Mondi Tire Kutsan 6,24 -2,04 50,72 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,18 -1,70 27,20 Net Holding 2,57 0,00 -1,15 Netaş Telekom. 14,10 0,00 7,96 Niğbaş Niğde Beton 4,80 -1,44 -22,58 Nuh Çimento 11,67 0,00 -1,77 Nurol GMYO 3,90 -0,51 9,24 Odaş Elektrik 2,53 0,40 20,48 Olmuksan-IP 7,00 7,36 11,46 Orge Enerji Elektrik 5,37 2,29 8,27 Orma Orman Mahsulleri 4,00 9,89 44,93 Osmanlı Menkul 4,59 1,55 9,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 0,00 1,79 Otokar 164,60 -1,91 3,52 Oyak Yat. Ort. 2,36 -0,42 1,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 -1,92 0,59 Özak GMYO 2,86 5,93 11,28 Özbal Çelik Boru 1,84 -1,08 10,18 Özderici GMYO 1,61 0,00 2,55 Özerden Plastik 2,66 -0,37 16,67 Panora GMYO 5,95 0,17 -4,03 Papilon Savunma 9,17 1,55 18,32 Park Elek.Madencilik 3,23 -0,62 5,90 Parsan 16,81 -0,53 -0,77 Pegasus 72,70 -3,84 -15,86 Peker GMYO 3,19 -0,93 1,92 Penguen Gıda 2,24 -0,88 8,21 Pera GMYO 0,95 0,00 1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,27 0,00 3,12 Petkim 4,02 0,25 5,51 Petrokent Turizm 130,00 -0,61 1,48 Pınar Et Ve Un 9,68 -2,32 5,56 Pınar Su 2,44 0,83 5,17 Pınar Süt 13,23 -1,64 4,42 Plastikkart 9,52 -1,45 2,70 Polisan Holding 3,16 0,96 4,29 Politeknik Metal 72,00 -0,96 -6,49 Prizma Press Matbaacılık 5,01 0,20 16,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,00 0,05 3,36 QNB Finans Fin. Kir. 210,00 7,14 62,66 QNB Finansbank 66,95 13,86 78,53 Ral Yatırım Holding 6,37 -0,47 -6,32 Ray Sigorta 3,65 0,83 6,73 Reysaş GMYO 5,87 -2,17 27,89 Reysaş Lojistik 6,85 0,00 56,39 Rhea Girişim 1,22 0,83 2,52 Rodrigo Tekstil 1,81 0,56 0,00 Royal Halı 1,65 1,85 20,44 RTA Laboratuvarları 2,39 -1,24 3,02 Sabancı Holding 10,52 0,00 10,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 1,32 5,96 Salix Yatırım Holding 8,60 2,63 19,28 Sanel Mühendislik 4,00 -1,23 -1,23 Sanifoam Sünger 5,87 -0,84 17,40 Sanko Pazarlama 7,38 -0,54 -4,65 Saray Matbaacılık 1,68 -1,18 -6,15 Sarkuysan 5,29 -1,31 9,52 Sasa Polyester 7,92 -1,00 2,46 Say Reklamcılık 2,20 0,00 -1,79 Sekuro Plastik 5,55 -0,18 3,54 Selçuk Ecza Deposu 6,49 2,53 6,39 Selçuk Gıda 1,86 -0,53 8,14 Senkron Güvenlik 2,80 -1,06 2,56 Serve Film Prodüksiyon 1,48 0,00 -6,92 Servet GMYO 12,80 1,83 50,59 Seyitler Kimya 7,19 -0,14 5,89 Silverline Endüstri 2,27 -0,44 5,09 Sinpaş GMYO 1,25 -1,57 7,76 Smartiks Yazılım 9,82 -1,31 0,10 Soda Sanayii 6,29 -0,79 1,78 Sodaş Sodyum Sanayii 10,00 0,10 2,35 Söktaş 3,18 -4,22 20,00 Sönmez Filament 5,58 -1,93 14,34 Sönmez Pamuklu 5,81 -1,86 18,09 Sumaş Suni Tahta 9,50 -1,14 -4,04 Şeker Fin. Kir. 5,00 -1,19 4,60 Şekerbank 1,41 0,00 7,63 Şişe Cam 5,42 0,18 2,85 Şok Marketler 11,00 -0,90 2,23 T. Halk Bankası 6,80 0,00 15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,12 -1,61 1,19 T.S.K.B. 1,25 0,81 3,31 T.Tuborg 14,40 -1,03 21,01 Taç Tarım Ürünleri 3,07 -0,32 -1,60 Tat Gıda 7,41 4,22 17,81 TAV Havalimanları 29,16 0,97 -0,07 Taze Kuru Gıda 6,99 -0,43 -3,45 Tek-Art Turizm 1,42 2,16 12,70 Tekfen Holding 20,02 -0,69 3,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 0,61 55,95 Temapol Polimer Plastik 5,99 2,74 14,75 TGS Dış Ticaret 5,39 2,08 15,42 Tofaş Oto. Fab. 28,40 3,12 5,73 Torunlar GMYO 2,86 -1,04 4,00 Trabzon Liman 11,62 -0,85 9,01 Trabzonspor Sportif 2,58 0,39 20,00 Trakya Cam 3,57 0,56 2,00 Trend GMYO 2,46 -3,15 11,82 TSKB GMYO 1,42 -1,39 5,97 Tuğçelik 3,93 -0,51 -0,51 Tukaş 12,33 -0,16 -0,16 Turcas Petrol 3,15 -1,25 17,98 Turkcell 14,34 -0,90 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 6,79 -0,29 5,93 Tüpraş 121,80 -0,49 -3,94 Türk Hava Yolları 14,99 -0,40 3,67 Türk Prysmian Kablo 3,20 0,00 23,08 Türk Telekom 7,99 0,50 8,41 Türk Traktör 58,40 0,26 5,42 Türker Proje Gayrimenkul 39,80 -1,44 -5,24 Ufuk Yatırım 3,26 9,76 26,36 Ulaşlar Turizm Yat. 2,36 0,00 11,32 Ulusoy Elektrik 25,86 -0,15 -2,78 Ulusoy Un Sanayi 3,97 1,28 3,93 Umpaş Holding 0,63 -1,56 1,61 Uşak Seramik 1,79 -0,56 5,92 Utopya Turizm 4,85 -0,61 -1,42 Uzertaş Boya 2,10 -1,41 -5,41 Ülker Bisküvi 25,00 0,00 11,81 Ünye Çimento 5,20 -0,57 -3,35 Vakıf Fin. Kir. 2,35 0,00 -2,89 Vakıf GMYO 2,55 0,79 3,24 Vakıf Yat. Ort. 2,46 -0,40 5,58 Vakıflar Bankası 6,42 0,31 16,52 Vakko Tekstil 5,34 1,71 17,62 Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00 Verusa Holding 20,00 0,50 7,76 Verusaturk Girisim 5,95 0,68 10,39 Vestel 14,30 0,85 13,31 Vestel Beyaz Eşya 25,16 -0,08 16,48 Viking Kağıt 3,32 -1,48 77,54 Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,38 8,68 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,47 16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 -0,82 16,11 Yataş 8,47 0,12 15,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,66 -1,19 3,11 Yeni Gimat GMYO 13,09 -0,08 0,61 Yeşil GMYO 0,66 0,00 3,13 Yeşil Yapı 0,69 -1,43 4,55 Yeşil Yatırım Holding 10,46 -1,04 -6,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,00 15,45 Yonga Mobilya 8,25 -1,90 -10,71 Yükselen Çelik 6,34 0,32 3,43 Yünsa 13,35 -2,63 32,31 Zorlu Enerji 1,66 0,61 1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

