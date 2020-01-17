FİNANS
  4. Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 47.075,10 11,88 55,98 İş Bankası (C) 7,05 -0,14 9,98 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 3,93 -0,51 3,42 İş Girişim 3,84 0,26 1,05 İş GMYO 1,85 3,93 5,11 İş Y. Men. Değ. 4,61 -0,43 2,44 İş Yat. Ort. 1,95 0,52 5,98 İşbir Holding 466,00 2,42 8,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 0,00 9,68 İttifak Holding 3,28 0,00 -11,83 İz Hayvancılık Tarım 4,13 1,72 -2,59 İzmir Demir Çelik 9,25 -0,54 12,94 İzmir Fırça 1,75 -1,69 -2,78 Jantsa Jant Sanayi 60,90 -2,56 4,46 Kafein Yazılım 11,46 -2,13 2,87 Kapital Yat. Holding 2,66 -0,37 9,92 Kaplamin 5,40 1,69 -2,70 Kardemir (A) 2,96 -1,33 11,70 Kardemir (B) 2,95 -1,67 11,74 Kardemir (D) 2,98 -1,00 12,03 Karel Elektronik 16,83 -0,53 15,83 Karsan Otomotiv 1,54 -1,28 -2,53 Karsu Tekstil 3,07 -0,65 -5,25 Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 0,00 -4,15 Kartonsan 418,20 -0,67 7,26 Katmerciler Ekipman 4,03 -0,98 4,95 Kent Gıda 212,00 -1,58 20,59 Kerevitaş Gıda 3,29 -0,60 0,92 Kervansaray Yat. Holding 0,52 -3,70 -5,45 Kiler GMYO 3,81 -1,04 0,53 Klimasan Klima 19,10 -1,29 -13,50 Koç Holding 20,80 1,07 2,36 Konfrut Gıda 7,98 -0,25 2,05 Konya Çimento 279,00 -0,53 2,84 Kordsa Teknik Tekstil 13,65 -0,44 4,36 Koza Altın 75,65 -0,33 2,16 Koza Madencilik 10,22 -1,16 1,89 Körfez GMYO 2,39 1,70 0,00 Kristal Kola 1,58 -0,63 4,64 Kron Telekomünikasyon 16,35 0,74 28,54 Kuştur Kuşadası Turizm 23,40 -1,76 -1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 0,60 1,21 Kütahya Porselen 7,79 -1,64 17,67 Lider Faktoring 4,41 8,09 20,16 Link Bilgisayar 17,19 -0,35 -5,29 Logo Yazılım 57,75 -0,09 -5,02 Lokman Hekim Sağlık 6,23 5,77 7,79 Lüks Kadife 8,67 -0,80 0,35 Makina Takım 1,93 0,00 2,66 Mardin Çimento 5,47 -0,73 -7,60 Marka Yatırım Holding 1,27 4,10 7,63 Marmaris Altınyunus 78,95 -6,35 11,20 Marshall 49,10 -1,05 3,28 Martı GMYO 1,29 0,78 27,72 Martı Otel 1,12 0,90 23,08 Mavi Giyim 58,60 -1,92 1,21 Mazhar Zorlu Holding 14,22 -10,00 17,62 Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18 Menderes Tekstil 1,39 0,00 6,11 Mensa 0,40 2,56 25,00 Merit Turizm 23,00 -4,09 18,31 Merko Gıda 1,11 0,00 5,71 Metal Gayrimenkul 0,94 3,30 3,30 Metemtur Otelcilik 1,79 -1,10 0,56 Metro Holding 1,42 -0,70 2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,45 14,80 Metro Yatırım Ortaklığı 5,49 0,00 -32,39 Migros Ticaret 26,44 -0,08 9,17 Milpa 2,22 1,37 1,37 Mistral GMYO 1,99 5,29 5,29 MLP Sağlık 16,76 1,02 4,75 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -7,89 Mondi Tire Kutsan 6,24 -2,04 50,72 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,18 -1,70 27,20 Net Holding 2,57 0,00 -1,15 Netaş Telekom. 14,10 0,00 7,96 Niğbaş Niğde Beton 4,80 -1,44 -22,58 Nuh Çimento 11,67 0,00 -1,77 Nurol GMYO 3,90 -0,51 9,24 Odaş Elektrik 2,53 0,40 20,48 Olmuksan-IP 7,00 7,36 11,46 Orge Enerji Elektrik 5,37 2,29 8,27 Orma Orman Mahsulleri 4,00 9,89 44,93 Osmanlı Menkul 4,59 1,55 9,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 0,00 1,79 Otokar 164,60 -1,91 3,52 Oyak Yat. Ort. 2,36 -0,42 1,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 -1,92 0,59 Özak GMYO 2,86 5,93 11,28 Özbal Çelik Boru 1,84 -1,08 10,18 Özderici GMYO 1,61 0,00 2,55 Özerden Plastik 2,66 -0,37 16,67 Panora GMYO 5,95 0,17 -4,03 Papilon Savunma 9,17 1,55 18,32 Park Elek.Madencilik 3,23 -0,62 5,90 Parsan 16,81 -0,53 -0,77 Pegasus 72,70 -3,84 -15,86 Peker GMYO 3,19 -0,93 1,92 Penguen Gıda 2,24 -0,88 8,21 Pera GMYO 0,95 0,00 1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,27 0,00 3,12 Petkim 4,02 0,25 5,51 Petrokent Turizm 130,00 -0,61 1,48 Pınar Et Ve Un 9,68 -2,32 5,56 Pınar Su 2,44 0,83 5,17 Pınar Süt 13,23 -1,64 4,42 Plastikkart 9,52 -1,45 2,70 Polisan Holding 3,16 0,96 4,29 Politeknik Metal 72,00 -0,96 -6,49 Prizma Press Matbaacılık 5,01 0,20 16,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,00 0,05 3,36 QNB Finans Fin. Kir. 210,00 7,14 62,66 QNB Finansbank 66,95 13,86 78,53 Ral Yatırım Holding 6,37 -0,47 -6,32 Ray Sigorta 3,65 0,83 6,73 Reysaş GMYO 5,87 -2,17 27,89 Reysaş Lojistik 6,85 0,00 56,39 Rhea Girişim 1,22 0,83 2,52 Rodrigo Tekstil 1,81 0,56 0,00 Royal Halı 1,65 1,85 20,44 RTA Laboratuvarları 2,39 -1,24 3,02 Sabancı Holding 10,52 0,00 10,27 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 1,32 5,96 Salix Yatırım Holding 8,60 2,63 19,28 Sanel Mühendislik 4,00 -1,23 -1,23 Sanifoam Sünger 5,87 -0,84 17,40 Sanko Pazarlama 7,38 -0,54 -4,65 Saray Matbaacılık 1,68 -1,18 -6,15 Sarkuysan 5,29 -1,31 9,52 Sasa Polyester 7,92 -1,00 2,46 Say Reklamcılık 2,20 0,00 -1,79 Sekuro Plastik 5,55 -0,18 3,54 Selçuk Ecza Deposu 6,49 2,53 6,39 Selçuk Gıda 1,86 -0,53 8,14 Senkron Güvenlik 2,80 -1,06 2,56 Serve Film Prodüksiyon 1,48 0,00 -6,92 Servet GMYO 12,80 1,83 50,59 Seyitler Kimya 7,19 -0,14 5,89 Silverline Endüstri 2,27 -0,44 5,09 Sinpaş GMYO 1,25 -1,57 7,76 Smartiks Yazılım 9,82 -1,31 0,10 Soda Sanayii 6,29 -0,79 1,78 Sodaş Sodyum Sanayii 10,00 0,10 2,35 Söktaş 3,18 -4,22 20,00 Sönmez Filament 5,58 -1,93 14,34 Sönmez Pamuklu 5,81 -1,86 18,09 Sumaş Suni Tahta 9,50 -1,14 -4,04 Şeker Fin. Kir. 5,00 -1,19 4,60 Şekerbank 1,41 0,00 7,63 Şişe Cam 5,42 0,18 2,85 Şok Marketler 11,00 -0,90 2,23 T. Halk Bankası 6,80 0,00 15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,12 -1,61 1,19 T.S.K.B. 1,25 0,81 3,31 T.Tuborg 14,40 -1,03 21,01 Taç Tarım Ürünleri 3,07 -0,32 -1,60 Tat Gıda 7,41 4,22 17,81 TAV Havalimanları 29,16 0,97 -0,07 Taze Kuru Gıda 6,99 -0,43 -3,45 Tek-Art Turizm 1,42 2,16 12,70 Tekfen Holding 20,02 -0,69 3,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 0,61 55,95 Temapol Polimer Plastik 5,99 2,74 14,75 TGS Dış Ticaret 5,39 2,08 15,42 Tofaş Oto. Fab. 28,40 3,12 5,73 Torunlar GMYO 2,86 -1,04 4,00 Trabzon Liman 11,62 -0,85 9,01 Trabzonspor Sportif 2,58 0,39 20,00 Trakya Cam 3,57 0,56 2,00 Trend GMYO 2,46 -3,15 11,82 TSKB GMYO 1,42 -1,39 5,97 Tuğçelik 3,93 -0,51 -0,51 Tukaş 12,33 -0,16 -0,16 Turcas Petrol 3,15 -1,25 17,98 Turkcell 14,34 -0,90 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 6,79 -0,29 5,93 Tüpraş 121,80 -0,49 -3,94 Türk Hava Yolları 14,99 -0,40 3,67 Türk Prysmian Kablo 3,20 0,00 23,08 Türk Telekom 7,99 0,50 8,41 Türk Traktör 58,40 0,26 5,42 Türker Proje Gayrimenkul 39,80 -1,44 -5,24 Ufuk Yatırım 3,26 9,76 26,36 Ulaşlar Turizm Yat. 2,36 0,00 11,32 Ulusoy Elektrik 25,86 -0,15 -2,78 Ulusoy Un Sanayi 3,97 1,28 3,93 Umpaş Holding 0,63 -1,56 1,61 Uşak Seramik 1,79 -0,56 5,92 Utopya Turizm 4,85 -0,61 -1,42 Uzertaş Boya 2,10 -1,41 -5,41 Ülker Bisküvi 25,00 0,00 11,81 Ünye Çimento 5,20 -0,57 -3,35 Vakıf Fin. Kir. 2,35 0,00 -2,89 Vakıf GMYO 2,55 0,79 3,24 Vakıf Yat. Ort. 2,46 -0,40 5,58 Vakıflar Bankası 6,42 0,31 16,52 Vakko Tekstil 5,34 1,71 17,62 Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00 Verusa Holding 20,00 0,50 7,76 Verusaturk Girisim 5,95 0,68 10,39 Vestel 14,30 0,85 13,31 Vestel Beyaz Eşya 25,16 -0,08 16,48 Viking Kağıt 3,32 -1,48 77,54 Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,38 8,68 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,47 16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 -0,82 16,11 Yataş 8,47 0,12 15,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,66 -1,19 3,11 Yeni Gimat GMYO 13,09 -0,08 0,61 Yeşil GMYO 0,66 0,00 3,13 Yeşil Yapı 0,69 -1,43 4,55 Yeşil Yatırım Holding 10,46 -1,04 -6,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,00 15,45 Yonga Mobilya 8,25 -1,90 -10,71 Yükselen Çelik 6,34 0,32 3,43 Yünsa 13,35 -2,63 32,31 Zorlu Enerji 1,66 0,61 1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme
Geleceğin mobilya tasarımları yarıştıGeleceğin mobilya tasarımları yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, BIST Şirketleri, Borsada günün ilk yarısı (2),

En Çok Okunan Haberler

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Türkiye konutta faiz indirdi

ING Türkiye konutta faiz indirdi

MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)

MB - Konut fiyatları Kasım’da yüzde 1.09 yükseldi, yıllık reel yüzde 3.05 düştü (2)

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

Melih Pazarlıoğlu Corendon Airlines E-ticaret Müdürü oldu

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

İstanbul Havalimanı'ndan DHMİ'ye ek ödeme

Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Geleceğin mobilya tasarımları yarıştı

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.