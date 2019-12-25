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  3. Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 366.719.967 ASELSAN 311.673.516 İhlas Holding 301.529.282 İş Fin.Kir. 283.573.447 Şişe Cam 241.272.343 Tümosan Motor ve Traktör 237.088.377 Albaraka Türk 189.524.257 İpek Doğal Enerji 181.201.744 Petkim 175.109.155 Koza Madencilik 156.430.549 ICBC Turkey Bank 155.338.066 T.S.K.B. 152.879.734 Tekfen Holding 149.099.897 İş Bankası (C) 143.150.711 İhlas Gayrimenkul 135.621.973 Vestel 125.746.656 Emlak Konut GMYO 119.639.812 Karsan Otomotiv 118.002.618 Güneş Sigorta 116.602.871 Trakya Cam 114.672.256(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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