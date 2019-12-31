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  4. Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.273.119.506 ASELSAN 761.233.949 Petkim 571.048.345 Halkbank 375.693.691 Şişe Cam 338.655.883 Odaş Elektrik 275.256.188 Garanti Bankası 258.755.528 İş Fin.Kir. 254.532.751 Albaraka Türk 245.824.987 Vakıflar Bankası 238.474.762 Emlak Konut GMYO 225.676.002 Kardemir (D) 218.509.560 İş Bankası (C) 215.431.147 İhlas Gayrimenkul 212.456.969 Karsan Otomotiv 197.931.154 Tüpraş 158.212.572 Akbank 151.727.008 Pegasus 148.936.390 Koza Madencilik 144.409.350 Şekerbank 143.195.161(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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